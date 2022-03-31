Збройні сили визволили 11 населених пунктів на Херсонщині, - Угруповання військ "Південь"
31 березня ЗСУ визволили 11 населених пунктів на півдні нашої держави.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Угруповання військ "Південь".
"Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України. Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу".
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Синее - ВС РФ
Красное - ВСУ
Слава бійцям і командирам ЗСУ
В Чернобаевку орки больше не лезут - наверное, больше нечем лезть, убирают оставшиеся конечности.
А їх керівництво виправдовуючи таке рішення намагається зам'яти цю ганебну ситуацію.
Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора. Розумієте? Ми засуджуємо те, що нам не подобається у прив'язці до минулого. Хоча зараз ми вперше робим те, чого ніколи не було. Ніколи. Ми перші. Не було такої війни на нашій пам'яті. Не було такого спротиву. Не було такого героїзму. Не було таких високих шансів на перемогу. Ми пишемо зараз новітню історію. Ми аналізуємо ситуацію беручи до уваги якісь вже працюючі моделі та матриці. Але ми зараз все робимо тут, у себе, в перший раз. Коли я чую - так не можна робити, бо то совєтчина, мені хочеться в'їбати історика з носака. Яка ***** совєтчина? Тут і зараз. Українщина. Чим менше ви будете ******* та проводити паралелі з минулим, тим краще для майбутнього. Бо ми з вами зараз тут пишемо та створюємо історію. Те ж саме стосується всяких блоків, позаблоків та всяких інших конструкцій. Ми зараз в центрі уваги. Ми зараз основа та омріяний стержень любого блоку та військового союзу. Нам тільки не проїбати все це в срачах.
Ну і звісно ніколи, ні одна армія світу в новітній історії не воювала так як наші хлопці.
Допомагаємо та довіряємо ЗСУ.
ОК. Поясню на пальцях:
ВЧОРА (2014 рік - зі слів учасника подій) - взводу наказують зайняти висоту в районі Славянска з якої контролюється перехрестя доріг на підступах до міста. Командир взовду, на місцевості, прийняв рішення що сусідня висота найбільш вигідна з військової точки зору та дає кманду взовду окопатись на ній (відстань 300-400 метрів). Після того, як командир доповів про айняття позиції, через 15 хвилин висоту яку вони мали зайняти накрили "градами".
СЬОГОДНІ (2022 рік) - не "помірявши події лекаллм ВЧОРА" за неділю до вторгнення розмінується Кримський перешийок та відводиться значна частниа ЗСУ з Херсона.
ви серйозно Софі-Марія закликаєте українців до "Чернбаївки 2, 3 ітп"?
Я не кровожадная и боюсь крови, но сейчас спокойно смотрю фотки погибших кацапов и говорю « ГУД» .
ГУД ГУД ГУД .
но инфа , что разминировали выход с Крыма , меня выводит из равновесия . И явно не только меня . Кого-то надо на Гиляку пригласить явно. Украина из-за этого имеет проблемы на юге, Мариуполь уничтожен . Короче, что я буду перечислять очевидные вещи.
меня КЛИЧ « разберемся после войны» - смущает . Не хочу вносить смуту , но те, кто жто сделал , должны быть наказаны немедленно . Я так думаю .
Вот чому досі із ВР НЕ ВИГНАЛИ ДЕПУТАТІВ ОПЗЖ ??партіі з якою вони зайшли в РАДУ Вже нема - вона под забороною, а вони продовжують голосувати
ЧОМУ ІНШІ ПАРТІЇ МОВЧАТЬ ?
https://youtu.be/f3_Ferhba0Y
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
Такие сведения воодушевляют не меньше, чем число сбитых самолетов или уничтоженных танков.