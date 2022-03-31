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Збройні сили визволили 11 населених пунктів на Херсонщині, - Угруповання військ "Південь"

херсонщина,техніка

31 березня ЗСУ визволили 11 населених пунктів на півдні нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Угруповання військ "Південь". 

"Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України. Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.

Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

визволення (563) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+74
Русня наморадерила ковров, загрузила в Урал, но им не повезло...
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31.03.2022 23:48
+50
Це неймовірно крута новина!
Слава бійцям і командирам ЗСУ
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31.03.2022 23:50
+44
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVjGEL0QMByU9tdC1xi7qROJl433j91jfil83Y7cyhWWwEZ6oVMcDQx2I40dIJnMDWhJWquxB8VDIrWztN1bZHWpm_VTikpMSFirqHBQ6KafGZ8krXj1rSFQrmcNkdx-PU&__tn__=-UC%2CP-R Роман Доник

Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора. Розумієте? Ми засуджуємо те, що нам не подобається у прив'язці до минулого. Хоча зараз ми вперше робим те, чого ніколи не було. Ніколи. Ми перші. Не було такої війни на нашій пам'яті. Не було такого спротиву. Не було такого героїзму. Не було таких високих шансів на перемогу. Ми пишемо зараз новітню історію. Ми аналізуємо ситуацію беручи до уваги якісь вже працюючі моделі та матриці. Але ми зараз все робимо тут, у себе, в перший раз. Коли я чую - так не можна робити, бо то совєтчина, мені хочеться в'їбати історика з носака. Яка ***** совєтчина? Тут і зараз. Українщина. Чим менше ви будете ******* та проводити паралелі з минулим, тим краще для майбутнього. Бо ми з вами зараз тут пишемо та створюємо історію. Те ж саме стосується всяких блоків, позаблоків та всяких інших конструкцій. Ми зараз в центрі уваги. Ми зараз основа та омріяний стержень любого блоку та військового союзу. Нам тільки не проїбати все це в срачах.
Ну і звісно ніколи, ні одна армія світу в новітній історії не воювала так як наші хлопці.
Допомагаємо та довіряємо ЗСУ.
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01.04.2022 00:08
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Русня наморадерила ковров, загрузила в Урал, но им не повезло...
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31.03.2022 23:48 Відповісти
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31.03.2022 23:53 Відповісти

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31.03.2022 23:57 Відповісти
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01.04.2022 00:08 Відповісти
Полные идиоты... Вот это орудие НАТО...

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01.04.2022 02:09 Відповісти
зачєм паліть сєкрєтноє оружиє НАТО?
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01.04.2022 11:21 Відповісти
Ситуация вокруг Белгорода.
Синее - ВС РФ
Красное - ВСУ
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01.04.2022 00:10 Відповісти
Шедевр!
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01.04.2022 00:19 Відповісти
Це неймовірно крута новина!
Слава бійцям і командирам ЗСУ
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31.03.2022 23:50 Відповісти
Ого, сили вам, хлопці. Слава Україні! Бережіть себе!
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31.03.2022 23:52 Відповісти
Люто плюсую.
В Чернобаевку орки больше не лезут - наверное, больше нечем лезть, убирают оставшиеся конечности.
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31.03.2022 23:55 Відповісти
Мо треба Чорнобаївські знаки населеного пункту ближче до мелітополя перенести???
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01.04.2022 00:09 Відповісти
Красавцы! так и надо.
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31.03.2022 23:56 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!Так малыми шагами «на Херсон..»..
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31.03.2022 23:56 Відповісти
Слава Героям- Захисникам!
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31.03.2022 23:57 Відповісти
ГЕРОИ!!!
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01.04.2022 00:02 Відповісти
Слава героїчним ЗСУ!!
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01.04.2022 00:06 Відповісти
ЗСУ на стільки залякали рашистів та їх союзників, що група силовиків з самопроголошеної Південної Осетії тупо здриснула з фронту до дому.
А їх керівництво виправдовуючи таке рішення намагається зам'яти цю ганебну ситуацію.
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01.04.2022 00:06 Відповісти
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVjGEL0QMByU9tdC1xi7qROJl433j91jfil83Y7cyhWWwEZ6oVMcDQx2I40dIJnMDWhJWquxB8VDIrWztN1bZHWpm_VTikpMSFirqHBQ6KafGZ8krXj1rSFQrmcNkdx-PU&__tn__=-UC%2CP-R Роман Доник

Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора. Розумієте? Ми засуджуємо те, що нам не подобається у прив'язці до минулого. Хоча зараз ми вперше робим те, чого ніколи не було. Ніколи. Ми перші. Не було такої війни на нашій пам'яті. Не було такого спротиву. Не було такого героїзму. Не було таких високих шансів на перемогу. Ми пишемо зараз новітню історію. Ми аналізуємо ситуацію беручи до уваги якісь вже працюючі моделі та матриці. Але ми зараз все робимо тут, у себе, в перший раз. Коли я чую - так не можна робити, бо то совєтчина, мені хочеться в'їбати історика з носака. Яка ***** совєтчина? Тут і зараз. Українщина. Чим менше ви будете ******* та проводити паралелі з минулим, тим краще для майбутнього. Бо ми з вами зараз тут пишемо та створюємо історію. Те ж саме стосується всяких блоків, позаблоків та всяких інших конструкцій. Ми зараз в центрі уваги. Ми зараз основа та омріяний стержень любого блоку та військового союзу. Нам тільки не проїбати все це в срачах.
Ну і звісно ніколи, ні одна армія світу в новітній історії не воювала так як наші хлопці.
Допомагаємо та довіряємо ЗСУ.
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01.04.2022 00:08 Відповісти
>Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора.

ОК. Поясню на пальцях:
ВЧОРА (2014 рік - зі слів учасника подій) - взводу наказують зайняти висоту в районі Славянска з якої контролюється перехрестя доріг на підступах до міста. Командир взовду, на місцевості, прийняв рішення що сусідня висота найбільш вигідна з військової точки зору та дає кманду взовду окопатись на ній (відстань 300-400 метрів). Після того, як командир доповів про айняття позиції, через 15 хвилин висоту яку вони мали зайняти накрили "градами".

СЬОГОДНІ (2022 рік) - не "помірявши події лекаллм ВЧОРА" за неділю до вторгнення розмінується Кримський перешийок та відводиться значна частниа ЗСУ з Херсона.

ви серйозно Софі-Марія закликаєте українців до "Чернбаївки 2, 3 ітп"?
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01.04.2022 10:41 Відповісти
И шо Вам сказать ? « мы все учились по немногу»
Я не кровожадная и боюсь крови, но сейчас спокойно смотрю фотки погибших кацапов и говорю « ГУД» .
ГУД ГУД ГУД .
но инфа , что разминировали выход с Крыма , меня выводит из равновесия . И явно не только меня . Кого-то надо на Гиляку пригласить явно. Украина из-за этого имеет проблемы на юге, Мариуполь уничтожен . Короче, что я буду перечислять очевидные вещи.

меня КЛИЧ « разберемся после войны» - смущает . Не хочу вносить смуту , но те, кто жто сделал , должны быть наказаны немедленно . Я так думаю .
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02.04.2022 02:18 Відповісти
Нехай Доник за людей не переживає, зеблани і без людей все пр#@буть. І зроблять це навмисно, як робили останні три роки і зараз роблять.
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04.09.2022 18:10 Відповісти
Вся влада , і зебобікі в тому ряду, про&бала Україну . Тому пропоную посадити всіх презідентів і премьерів Інакше це буде продовжуватись і далі

Вот чому досі із ВР НЕ ВИГНАЛИ ДЕПУТАТІВ ОПЗЖ ??партіі з якою вони зайшли в РАДУ Вже нема - вона под забороною, а вони продовжують голосувати
ЧОМУ ІНШІ ПАРТІЇ МОВЧАТЬ ?
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04.09.2022 18:35 Відповісти
Красиво орков топят - надо ещё в море всех утопить
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01.04.2022 00:10 Відповісти
Вот ещё один враг бандеровцев - не фига было соваться в Украину
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01.04.2022 00:12 Відповісти
висит чтобы обсохнуть.
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01.04.2022 00:29 Відповісти
Какие бандеровцы заботливые
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01.04.2022 00:49 Відповісти
увидели мальчика в мокрых трусиках, повесили подсохнуть.
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01.04.2022 02:13 Відповісти
технология от "мин-ловушек"
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01.04.2022 10:43 Відповісти
танковий тріатлон по-сумськи: бояра, купання,концет кабздона.
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01.04.2022 00:21 Відповісти
Эти добровольно утонули, самостоятельно.
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01.04.2022 00:21 Відповісти
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01.04.2022 00:52 Відповісти
даже приголубити хочеться того "невинного" що із люку виглядає...
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01.04.2022 01:09 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!! СЛАВА УКРАIНI!!!!
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01.04.2022 00:10 Відповісти
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01.04.2022 00:18 Відповісти
Бойові українські гуси" знищили колону техніки окупанті

https://youtu.be/f3_Ferhba0Y
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01.04.2022 00:21 Відповісти
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01.04.2022 00:51 Відповісти
Що ж ви наробили? А як же капітуляція, нейтральний статус, демілітаризація країни, протекторат московії, прибутки від оренди Криму та Донбасу за 15 довгих років? Зруйнували команді зільоних миротворців усі плани. Тепер доведеться абраму плюшки повернути.
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01.04.2022 01:02 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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01.04.2022 04:37 Відповісти
Коротше - усе це правоберіжна херсонщина, те куди ворог взагалі не мав потрапити у принципі
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01.04.2022 10:01 Відповісти
Пора уже включать число освобожденных населенных пунктов в сводку Генштаба Украины.
Такие сведения воодушевляют не меньше, чем число сбитых самолетов или уничтоженных танков.
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01.04.2022 11:37 Відповісти
Дякую всім НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ! ОБІЙМАЮ КОЖНОГО ! МОЛЮСЬ !
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01.04.2022 11:54 Відповісти
 
 