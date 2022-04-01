153 ребенка погибли из-за войны, более 245 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 1 апреля от вооруженной агрессии РФ в Украине пострадало около 400 детей. Из них 153 погибли и более 245 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По полученным данным больше детей пострадали в Киевской - 73, Донецкой - 65, Харьковской - 53, Черниговской - 43, Николаевской - 30, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - говорится в сообщении.

19 марта российские военные обстреляли колонны гражданских авто, которые эвакуировали людей "зеленым коридором" из г. Мариуполя, в результате чего погибли отец с ребенком.

31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из Лисичанска Луганской области, которая вместе со своим 7-летним братом накануне получили тяжелые ранения.

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Также сообщается, что 30 марта в Черниговской области в результате обстрелов двое детей получили ранения.

31 марта в Донецкой области в лечебное учреждение доставлены 5 несовершеннолетних, получивших ранения в результате обстрела.

"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев", - информируют ювенальные прокуроры.