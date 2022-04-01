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Новости Война
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Войска РФ почти вышли из Броварского района, - мэр Броваров Сапожко

бровари

Российские военные покинули практически весь Броварской район.

Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ будут зачищать населенные пункты от оккупантов, вражеской техники, проводить разминирование.

Сапожко также сообщил, что в Броварах блокпосты не разбирают и готовы к обороне. Многие жители вернулись в город.

Постепенно восстанавливается работа малого и среднего бизнеса: открываются компании, магазины, павильоны.

"Город начинает жить своей жизнью. Так как у нас была надежная защита от ВСУ, поэтому мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо", - сказал Игорь Сапожко.

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армия РФ (19047) Бровары (337) Сапожко Игорь (12)


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Топ комментарии
+14
Слава Українським воїнам
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01.04.2022 10:04
+7
Драпают русофашисты 🐷, хотят успеть до появления зелёнки. Смерть расеянским 🐷 оккупантам!
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01.04.2022 10:04
+7
І трупаки своїх орків хай заберуть щоб не воняло тут
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01.04.2022 10:08
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Слава Українським воїнам
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01.04.2022 10:04 Ответить
Драпают русофашисты 🐷, хотят успеть до появления зелёнки. Смерть расеянским 🐷 оккупантам!
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01.04.2022 10:04 Ответить
Без руке, без ноге, не треба було сюда курва, йте... (припев от модерн токин, первая песня)
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01.04.2022 10:06 Ответить
І трупаки своїх орків хай заберуть щоб не воняло тут
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01.04.2022 10:08 Ответить
Надо бы с байрактаров хотя бы отбомбить отступающих...
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01.04.2022 10:11 Ответить
Вопрос снимается. Бомбят отступающих еще как, видел фото с твиттера
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01.04.2022 10:22 Ответить
Ссылку дай, порадуюсь с утра)
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01.04.2022 10:26 Ответить
https://mobile.twitter.com/OSINTua

Там в ленте много по области
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01.04.2022 10:32 Ответить
ООоо смалені орки Дякую
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01.04.2022 10:34 Ответить
Почему не добивали?

Как быть нашей группировке на Донбассе, если орки недобитками будут усиливать свои подразделения?
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01.04.2022 10:16 Ответить
А что наши войска с Киева не могут усилить тоже таким образом ССО?
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01.04.2022 10:23 Ответить
Почему то выпустили... Вчера с под Броваров через Монастирище-Ичню и дальше на восток маршем прошло около 600 ед техники
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01.04.2022 10:23 Ответить
Они рапорта написали. Это уже не вояки, ты сам посмотри на разорваные кишки-рука-нога-лецо, с месячишку, сможешь ли ты ваивать..
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01.04.2022 11:01 Ответить
может кацапо-вояки все, но а техника?
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01.04.2022 11:08 Ответить
А что техника без людей?
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01.04.2022 11:51 Ответить
Странный маршрут. Это они опять через Тростянец собрались?

Это долгий и трудный путь. Они туда только половина доехала. Щас должно быть труднее.
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01.04.2022 11:04 Ответить
Вони не виходять, вони закінчуються
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01.04.2022 10:31 Ответить
отошли говорите, ну да на тот свет . Бугагагага
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01.04.2022 10:51 Ответить
друзі - це перемога! Ворог відступає від Києва, ми громимо його на його території. І це лише початок - настав перелом. Слава Україні!
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01.04.2022 11:38 Ответить
Ти не правнук тухачевського ? На якій "його території" ? (( Коли це Броварський район став територією кацапії ?
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01.04.2022 11:58 Ответить
 
 