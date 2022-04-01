Войска РФ почти вышли из Броварского района, - мэр Броваров Сапожко
Российские военные покинули практически весь Броварской район.
Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ВСУ будут зачищать населенные пункты от оккупантов, вражеской техники, проводить разминирование.
Сапожко также сообщил, что в Броварах блокпосты не разбирают и готовы к обороне. Многие жители вернулись в город.
Постепенно восстанавливается работа малого и среднего бизнеса: открываются компании, магазины, павильоны.
"Город начинает жить своей жизнью. Так как у нас была надежная защита от ВСУ, поэтому мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо", - сказал Игорь Сапожко.
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+14 Yan Pastars
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+7 Aleks Schneider #511482
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+7 Larissa Kora #504090
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Там в ленте много по области
Как быть нашей группировке на Донбассе, если орки недобитками будут усиливать свои подразделения?
Это долгий и трудный путь. Они туда только половина доехала. Щас должно быть труднее.