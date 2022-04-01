Войска РФ почти вышли из Броварского района, - мэр Броваров Сапожко

Российские военные покинули практически весь Броварской район.

Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ будут зачищать населенные пункты от оккупантов, вражеской техники, проводить разминирование.

Сапожко также сообщил, что в Броварах блокпосты не разбирают и готовы к обороне. Многие жители вернулись в город.

Постепенно восстанавливается работа малого и среднего бизнеса: открываются компании, магазины, павильоны.

"Город начинает жить своей жизнью. Так как у нас была надежная защита от ВСУ, поэтому мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо", - сказал Игорь Сапожко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде паника и ажиотаж на АЗС из-за пожара на нефтебазе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж