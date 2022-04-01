УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13375 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 880 20

Війська РФ майже вийшли з Броварського району, - мер Броварів Сапожко

бровари

Російські військові залишили практично весь Броварський район.

Про це повідомив в ефірі телемарафону міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ зачищатимуть населені пункти від окупантів, ворожої техніки, проводитимуть розмінування.

Сапожко також повідомив, що у Броварах блокпости не розбирають і готові до оборони. Чимало жителів повернулися до міста.

Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу: відкриваються підприємства, магазини, павільйони.

"Місто починає жити своїм життям. Так як у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, шо все спокійно, все добре", - сказав Ігор Сапожко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Броварському напрямку перейшли до оборони, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17228) Бровари (279) Сапожко Ігор (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Слава Українським воїнам
показати весь коментар
01.04.2022 10:04
+7
Драпают русофашисты 🐷, хотят успеть до появления зелёнки. Смерть расеянским 🐷 оккупантам!
показати весь коментар
01.04.2022 10:04
+7
І трупаки своїх орків хай заберуть щоб не воняло тут
показати весь коментар
01.04.2022 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Українським воїнам
показати весь коментар
01.04.2022 10:04 Відповісти
Драпают русофашисты 🐷, хотят успеть до появления зелёнки. Смерть расеянским 🐷 оккупантам!
показати весь коментар
01.04.2022 10:04 Відповісти
Без руке, без ноге, не треба було сюда курва, йте... (припев от модерн токин, первая песня)
показати весь коментар
01.04.2022 10:06 Відповісти
І трупаки своїх орків хай заберуть щоб не воняло тут
показати весь коментар
01.04.2022 10:08 Відповісти
Надо бы с байрактаров хотя бы отбомбить отступающих...
показати весь коментар
01.04.2022 10:11 Відповісти
Вопрос снимается. Бомбят отступающих еще как, видел фото с твиттера
показати весь коментар
01.04.2022 10:22 Відповісти
Ссылку дай, порадуюсь с утра)
показати весь коментар
01.04.2022 10:26 Відповісти
https://mobile.twitter.com/OSINTua

Там в ленте много по области
показати весь коментар
01.04.2022 10:32 Відповісти
ООоо смалені орки Дякую
показати весь коментар
01.04.2022 10:34 Відповісти
Почему не добивали?

Как быть нашей группировке на Донбассе, если орки недобитками будут усиливать свои подразделения?
показати весь коментар
01.04.2022 10:16 Відповісти
А что наши войска с Киева не могут усилить тоже таким образом ССО?
показати весь коментар
01.04.2022 10:23 Відповісти
Почему то выпустили... Вчера с под Броваров через Монастирище-Ичню и дальше на восток маршем прошло около 600 ед техники
показати весь коментар
01.04.2022 10:23 Відповісти
Они рапорта написали. Это уже не вояки, ты сам посмотри на разорваные кишки-рука-нога-лецо, с месячишку, сможешь ли ты ваивать..
показати весь коментар
01.04.2022 11:01 Відповісти
может кацапо-вояки все, но а техника?
показати весь коментар
01.04.2022 11:08 Відповісти
А что техника без людей?
показати весь коментар
01.04.2022 11:51 Відповісти
Странный маршрут. Это они опять через Тростянец собрались?

Это долгий и трудный путь. Они туда только половина доехала. Щас должно быть труднее.
показати весь коментар
01.04.2022 11:04 Відповісти
Вони не виходять, вони закінчуються
показати весь коментар
01.04.2022 10:31 Відповісти
отошли говорите, ну да на тот свет . Бугагагага
показати весь коментар
01.04.2022 10:51 Відповісти
друзі - це перемога! Ворог відступає від Києва, ми громимо його на його території. І це лише початок - настав перелом. Слава Україні!
показати весь коментар
01.04.2022 11:38 Відповісти
Ти не правнук тухачевського ? На якій "його території" ? (( Коли це Броварський район став територією кацапії ?
показати весь коментар
01.04.2022 11:58 Відповісти
 
 