Захватчики протягивают в Мелитополь Интернет-линию из Крыма, - Федоров

К захваченному российскими войсками Мелитополю, где блокируется украинская мобильная связь и Интернет, РФ подводит свою линию Интернета.

Об этом в эфире телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Некоторые старшие по домам в Мелитополе составляют для оккупантов списки квартир, где никто не проживает, - мэр Федоров

"Сегодня они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ - не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный вариант, и они сейчас пытаются заблокировать информацию", - сказал Федоров.

По его информации, уже почти неделю в Мелитополе блокируется телефонная сеть и мобильная связь, Интернета тоже нет. Это делается, чтобы создать информационный вакуум, подчеркнул городской голова.

Ранее сообщалось, что во временно захваченных РФ городах Запорожской области исчезла украинская связь и Интернет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора школ в Мелитополе написали заявления об увольнении из-за нежелания сотрудничать с оккупантами, - мэр Федоров