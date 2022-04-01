Захватчики протягивают в Мелитополь Интернет-линию из Крыма, - Федоров
К захваченному российскими войсками Мелитополю, где блокируется украинская мобильная связь и Интернет, РФ подводит свою линию Интернета.
Об этом в эфире телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
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"Сегодня они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ - не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный вариант, и они сейчас пытаются заблокировать информацию", - сказал Федоров.
По его информации, уже почти неделю в Мелитополе блокируется телефонная сеть и мобильная связь, Интернета тоже нет. Это делается, чтобы создать информационный вакуум, подчеркнул городской голова.
Ранее сообщалось, что во временно захваченных РФ городах Запорожской области исчезла украинская связь и Интернет.
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Доброго вечора, ми з України!
@stabilnosti
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Твоё лицо, когда твои родители - дебилы:
Ваня в основном несет бред.
Интернета нет ибо перехерячены волоконные магистрали в ходе боевых действий за Херсоном и Васильевкой.
В городе нет интернета - это плохо.В остальном,жизнь в городе на много лучше,чем под укровояками. Недавно ржач был: родственница из Плодородия срочно призывала нас "эвакуироваться" из освобождённого Мелитополя)).
Короче,ждём интернет.Если честно,укроинтернет надоел блокировками многих сайтов,где правда и факты.Поэтому много земляков отупели.
P.S. Подозреваю,что зеля специально отключает интернет в освобождённых городах,что бы остальные не видели,что жизнь налаживается.