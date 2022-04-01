Загарбники протягують до Мелітополя інтернет-лінію з Криму, - Федоров

До захопленого російськими військами Мелітополя, де блокується український мобільний зв’язок та інтернет, РФ підводить свою лінію інтернету.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що і РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований, і вони зараз намагаються заблокувати інформацію", - сказав Федоров.

За його інформацією, вже майже тиждень у Мелітополі блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби створити інформаційний вакуум, наголосив міський голова.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захоплених РФ містах Запорізької області зник український зв'язок і інтернет.

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