Загарбники протягують до Мелітополя інтернет-лінію з Криму, - Федоров
До захопленого російськими військами Мелітополя, де блокується український мобільний зв’язок та інтернет, РФ підводить свою лінію інтернету.
Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що і РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований, і вони зараз намагаються заблокувати інформацію", - сказав Федоров.
За його інформацією, вже майже тиждень у Мелітополі блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби створити інформаційний вакуум, наголосив міський голова.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово захоплених РФ містах Запорізької області зник український зв'язок і інтернет.
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Твоё лицо, когда твои родители - дебилы:
Ваня в основном несет бред.
Интернета нет ибо перехерячены волоконные магистрали в ходе боевых действий за Херсоном и Васильевкой.
В городе нет интернета - это плохо.В остальном,жизнь в городе на много лучше,чем под укровояками. Недавно ржач был: родственница из Плодородия срочно призывала нас "эвакуироваться" из освобождённого Мелитополя)).
Короче,ждём интернет.Если честно,укроинтернет надоел блокировками многих сайтов,где правда и факты.Поэтому много земляков отупели.
P.S. Подозреваю,что зеля специально отключает интернет в освобождённых городах,что бы остальные не видели,что жизнь налаживается.