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Загарбники протягують до Мелітополя інтернет-лінію з Криму, - Федоров

кабель

До захопленого російськими військами Мелітополя, де блокується український мобільний зв’язок та інтернет, РФ підводить свою лінію інтернету.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Деякі старші по будинках у Мелітополі складають для окупантів списки квартир, де ніхто не проживає, - мер Федоров

"Сьогодні вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що і РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований, і вони зараз намагаються заблокувати інформацію", - сказав Федоров.

За його інформацією, вже майже тиждень у Мелітополі блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби створити інформаційний вакуум, наголосив міський голова.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захоплених РФ містах Запорізької області зник український зв'язок і інтернет.

Читайте також: Директори шкіл у Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами, - мер Федоров

інтернет (1982) Мелітополь (770) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+13
і шо? у нас теж проводили вже немає ні кацапів ні кабелю.
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01.04.2022 11:07
+13
естник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1509788383144464406 1 ч



Твоё лицо, когда твои родители - дебилы:

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01.04.2022 11:20
+8
Траншею явно не копают. Кабель лежит на земле. Один точный снаряд - и нет чебурнета.
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01.04.2022 11:07
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і шо? у нас теж проводили вже немає ні кацапів ні кабелю.
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01.04.2022 11:07 Відповісти
Траншею явно не копают. Кабель лежит на земле. Один точный снаряд - и нет чебурнета.
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01.04.2022 11:07 Відповісти
или пионер с кусачками...
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01.04.2022 11:52 Відповісти
какая траншея, кто интернет по траншеям прокладывает? оптоволокно по столбам прокидывают, это очень быстро сейчас делается.
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01.04.2022 12:21 Відповісти
Де цей мер знаходиться? Якщо в Мелітополі, то нехай розповідає, де саме цей кабель проходить...
Якщо на неокупованій території, нехай знайде собі більш корисне заняття, аніж транслювати чутки...
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01.04.2022 11:10 Відповісти
Заткнись провокатор ,Фёдоров делает все ,что необходимо !
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01.04.2022 11:52 Відповісти
"болевой порог" потерь в живой силе орків находится в районе 25-30 тысяч.
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01.04.2022 11:11 Відповісти
Путину пофиг на потери в живой силе. Бабы ещё нарожают. А бабам тоже пофиг, они гаварят "Ты ещё мясорубку оттуда привези! И ноутбук дочке." Сейчас призовут 150 тыс. призывников и всех сюда кинут.
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01.04.2022 11:17 Відповісти
Срочники при первом столкновении либо 200, либо 300, а те кто остался - будут пачками в плен сдаваться. Вот еще бриты подгонят 155мм орудия - вообще будет песня.
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01.04.2022 11:42 Відповісти
И ещё раз, Путину на это глубоко наплевать. Будет заваливать нас мясом. По другому воевать они не умеют, попробовали, не получилось. Пора переходить к испытанным методикам.
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01.04.2022 17:28 Відповісти
бабы могут рожать хоть до усёру,все равно раньше чем через 18 лет этот скот не будет пригоден,так что да болевой порог есть,только не 30 тыс как писал коллега выше,увы,тыщь 80-100...
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01.04.2022 14:51 Відповісти
по умолчанию было запасено 45 тыщ мешков на трупы, как на безболезненные плановые потери.
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01.04.2022 11:19 Відповісти
Там много донецкого мяса, которое не учитывается, как российское. Так что можно допустить ещё тысяч 10-20 потерь, на которые им абсолютно плевать.

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01.04.2022 11:38 Відповісти
да понятно, это по грубой оценке. по косвенной инфе, ***** как бы вообще 50 тыщ изначально заложил и пока он этой цифры не достигнет, то и *****м не поведёт. после неё только о резервных массовых поставках на доп забой заботиться начнёт.
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01.04.2022 11:49 Відповісти
Это на все трупы и "той стороны" в том числе. Они же вечно жить собирались.
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01.04.2022 11:43 Відповісти
чебурнет для промывки мозгов
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01.04.2022 11:15 Відповісти
Эт они зря, только подключат, и по всему Крыму -
Доброго вечора, ми з України!
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01.04.2022 11:19 Відповісти
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01.04.2022 11:19 Відповісти
естник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1509788383144464406 1 ч



Твоё лицо, когда твои родители - дебилы:

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01.04.2022 11:20 Відповісти
Найкраща реклама презервативів у світі...)))
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01.04.2022 11:29 Відповісти
А-а-а, я под столом, это фото нужно использовать в рекламе презиков Дюрекс
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01.04.2022 11:45 Відповісти
Це взагалі то нерусь, як і більшість московитів.
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01.04.2022 11:49 Відповісти
поріжте той кацапський кабель тихенько ...
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01.04.2022 11:21 Відповісти
І Шо? У деяких є приймачі , а там спрацює сарафанне радіо , це не є загрозлива ситуація і не треба кричати "гвалт"...
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01.04.2022 11:23 Відповісти
для охорони цього сільського інтернету з гівна та палок не вистачить ніякої армії
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01.04.2022 11:25 Відповісти
Это такой план бее. Оккупировать Марик, Бердянск и Мелитополь. И сделать коридор в Крым через ГЭС. Я думаю они даже за Херсон упираться не будут, так как он в стороне.
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01.04.2022 11:29 Відповісти
Работ по укладке кабеля не видно. Интернет по оптоволокну отключен. Киевстар отключен. На пару дней отключали Водафон... Все переключались на Лайф. Мобильный интернет хоть и слабый, но работает в роуминге) Украинские радиостанции заглушены, на Т-2 кацапские каналы. Украинское ТВ только на спутнике и в ютубе) Ах да, чуть не забыл... Когда отключили Водафон, то появлялись две крымские сети моб связи: 250 32 и 250 60. Без возможности подключения к ним с наших карточек. На следующий день они исчезли. Час назад переключал соседке ее телефоны, то высвечивала одна крымская сеть... Значит работает на оборудовании Киевстара...
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01.04.2022 11:50 Відповісти
Каким образом орки зашли из Крыма?
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01.04.2022 11:59 Відповісти
ПОРЕЗАТЬ СЕКАТОРОМ НА ЧАСТИ ПО 100м
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01.04.2022 13:07 Відповісти
Мабуть впевнені, що там залишаться
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01.04.2022 13:52 Відповісти
Волокно из Крыма тянуть не надо, оно уже давно есть, просто не было задействовано с 2014 года.
Ваня в основном несет бред.
Интернета нет ибо перехерячены волоконные магистрали в ходе боевых действий за Херсоном и Васильевкой.
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02.04.2022 09:26 Відповісти
Мэр Мелитополя - женщина,если что. Про ставленника Минька,наркета Фёдорова я узнал недавно.Просто не интересовался.

В городе нет интернета - это плохо.В остальном,жизнь в городе на много лучше,чем под укровояками. Недавно ржач был: родственница из Плодородия срочно призывала нас "эвакуироваться" из освобождённого Мелитополя)).
Короче,ждём интернет.Если честно,укроинтернет надоел блокировками многих сайтов,где правда и факты.Поэтому много земляков отупели.
P.S. Подозреваю,что зеля специально отключает интернет в освобождённых городах,что бы остальные не видели,что жизнь налаживается.
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26.04.2022 08:56 Відповісти
 
 