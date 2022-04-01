Мариуполь остается закрытым для въезда и опасен для выезда, - советник мэра

Город Мариуполь Донецкой области остается закрытым для въезда и очень опасен для выезда на собственном транспорте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме в пятницу утром.

"К тому же оккупанты со вчерашнего дня категорически не пропускают никаких гуманитарных грузов, даже в малых объемах, в город. До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются неутешительными. Мы не видим реального желания россиян и их сателлитов дать возможность мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорией", - написал Андрющенко. контролируемую Украиной территорией", - написал Андрющенко.

По его словам, сейчас идет посадка в эвакуационные автобусы жителей города, которые уже смогли выбраться в оккупированный г. Бердянск Запорожской области для выезда в Запорожье.

"Предварительно колонна загружена на 50 процентов. Основная проблема снова заключается в том, что россияне не впускают автобусы в Бердянск и не очень охотно пропускают людей на погрузку из Бердянска. Утром наши мариупольцы почти мирным штурмом преодолели сопротивление россиян, которые пытались не выпустить людей из города. Для обратного движении из Запорожья в Бердянск также сформирована колонна, которая собирается отправиться в Бердянск", - рассказал Андрющенко.

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