Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду, - радник мера

Місто Маріуполь Донецької області залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним для виїзду на власному транспорті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі у п'ятницю вранці.

"До того ж окупанти з учорашнього дня категорично не пропускають жодних гуманітарних вантажів, навіть у малих обсягах, до міста. Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними. Ми не бачимо реального бажання росіян та їхніх сателітів щодо можливості маріупольцям евакуюватися на контрольовану Україною територією", - написав Андрющенко.

За його словами, наразі триває посадка в евакуаційні автобуси мешканців міста, які вже змогли вибратися до окупованого м. Бердянська Запорізької області, для виїзду до Запоріжжя.

"Попередньо колона завантажена на 50 відсотків. Основна проблема знову полягає в тому, що росіяни не впускають автобуси до Бердянська і не дуже охоче пропускають людей на погрузку з Бердянська. Вранці наші маріупольці майже мирним штурмом подолали опір росіян не випустити людей із міста. Для зворотного руху із Запоріжжя до Бердянська також сформована колона і збирається вирушити до Бердянська", - розповів Андрющенко.

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