ВСУ уничтожили под Авдеевкой итальянца, воевавшего на стороне оккупантов

Военнослужащие ВСУ ликвидировали под Авдеевкой Донецкой области гражданина Италии Эди Онгаро по прозвищу "Бозамбо", с 2015 года воевавшего на стороне российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, об этом со ссылкой на его близкого друга сообщает агентство ANSA.

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По имеющимся данным, 46-летний житель Венеции скончался в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты.

В Украину Онгаро прибыл после бегства из Италии, где против него было возбуждено уголовное дело за драку в баре.

Отправившись на Донбасс, он вступил в прокремлевскую террористическую организацию "ДНР" и воевал против украинских военных в составе банды "Призрак".

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