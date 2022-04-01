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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ уничтожили под Авдеевкой итальянца, воевавшего на стороне оккупантов

рф,найманці

Военнослужащие ВСУ ликвидировали под Авдеевкой Донецкой области гражданина Италии Эди Онгаро по прозвищу "Бозамбо", с 2015 года воевавшего на стороне российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, об этом со ссылкой на его близкого друга сообщает агентство ANSA.

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По имеющимся данным, 46-летний житель Венеции скончался в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты.

В Украину Онгаро прибыл после бегства из Италии, где против него было возбуждено уголовное дело за драку в баре.

Отправившись на Донбасс, он вступил в прокремлевскую террористическую организацию "ДНР" и воевал против украинских военных в составе банды "Призрак".

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Италия (1640) наемник (353) ВСУ (6546) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+25
Ну, земля йому скловатою!
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01.04.2022 13:16
+23
Більше не пожере ля пасту, падло
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01.04.2022 13:17
+17
Bellissimo...
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01.04.2022 13:20
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Опять рокелли?
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01.04.2022 13:16 Ответить
Ну, земля йому скловатою!
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01.04.2022 13:16 Ответить
Именно так выглядит сегодня Гостомель, который с первых дней уничтожают российские оккупанты.
Разбит аэродром "Антонов", повреждены самолеты, остатки "Мрії", опустели жилые кварталы.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw

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01.04.2022 13:16 Ответить
А где тот папуас чернозадый в ушанке? Жив, курилка?
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01.04.2022 13:17 Ответить
Більше не пожере ля пасту, падло
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01.04.2022 13:17 Ответить
Он и так 8 лет питался ДНРовскими отходами, как впрочем и все ополчение)
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01.04.2022 13:35 Ответить
Сдох, так никто из его родных и не найдет на карте за какую именно страну воевала ета обезьяна
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01.04.2022 13:18 Ответить
Замакаронили.
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01.04.2022 13:18 Ответить
доманжарился, шо аж заманжарился ))
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01.04.2022 13:20 Ответить
Bellissimo...
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01.04.2022 13:20 Ответить
хай горить у пеклі
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01.04.2022 13:21 Ответить
* танцующий на винограде Челентано*
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01.04.2022 13:21 Ответить
Вот долбодятел. За драку получил бы 2 года условно, если никого там не убил и не покалечил, и жил бы себе дальше в Венеции. А теперь кормит червей в украинском чернозёме.
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01.04.2022 13:21 Ответить
Негр. Видно з прізвища.
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01.04.2022 13:23 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/ongaro-edi/
https://vk.com/wall-48144384_465018 Самоликвидировался (неосторожное обращение с ручной гранатой) 01.04.2022.

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01.04.2022 14:56 Ответить
От шо у цього покидька в голові? Приїхати з Венеції на Донбас, це треба бути дуже ,,розумним". Добре що ЗСУ його остаточно ,,вилікували".
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01.04.2022 13:24 Ответить
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01.04.2022 15:58 Ответить
Що в голові? - лєвачізм головно мозку.
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01.04.2022 18:10 Ответить
лошара ми кантаре?
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01.04.2022 13:25 Ответить
užo ne kantare piano piano
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01.04.2022 14:55 Ответить
Hasta La Vista, PeeDoor... Mama Mia, Italianno Barbeque
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01.04.2022 13:26 Ответить
дебілом жило - дебілом здохло
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01.04.2022 13:29 Ответить
Мы бандито, гангстерито, мы кастето - пистолето, о-йес,
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Банко - тресто президенто ограблянто ун моменто, о-йес,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто, о-йес!
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01.04.2022 13:30 Ответить
Одним афро-венцианцем самой мирной религии меньше. Печалька....
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01.04.2022 13:34 Ответить
бісить скільки тій гниді в місцевій пресі уваги приділяють-дуже стримано нейтрально пишуть. майже хероя ліплять. Гнилі ці італьяшки. взагалі їх преса і медіа дуже гнилі і недалекі-читав "експертів" все кипіло від їх тупості
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01.04.2022 13:34 Ответить
" Memento more!"
"Моментально... в море!"
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01.04.2022 13:42 Ответить
Знову буде суд в павії да?
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01.04.2022 13:44 Ответить
Шкода,що не підсмажили.
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01.04.2022 13:47 Ответить
Таких безродих покидьків закопувати щоб ані місця ані згадки.
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01.04.2022 13:48 Ответить
Отвоевался, болезный...
Таперича макаронники снова через пару лет какого-нибудь украинского туриста зацапают по обвинению в ликвидации невинного Бозамбы...
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01.04.2022 13:55 Ответить
Угу, ждем теперь суда в какой нибуть итальянской жЕппе над каким нибудь воином ВСУ или НГУ. Ето же негуманно. Нужно было взять в плен и передать мвквронной ФИмиде.. Ане ему бы штраф впаяли. БАльш-о-ой....
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01.04.2022 14:01 Ответить
Рештки не ховати а скинути в рів для бродячих собак.
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01.04.2022 14:16 Ответить
Ciao Bambino Sorry
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01.04.2022 14:26 Ответить
Сейчас окажется, что он был журналистом и макаронники откроют уголовное дело по ни чем не оправданному убийству безвинного итальянца. А и еще, чтоб два раза не писать, заодно подпишутся за гарантии о мире по просьбе Арахамии.
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01.04.2022 14:31 Ответить
- Пронто, Еді !
- Як не Еді? Як пішов *****?
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01.04.2022 14:56 Ответить
ариведерчи кацо
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01.04.2022 15:09 Ответить
Тело через Международный Красный Крест отправят на родину. Для того МКК тут и **********.
эдика на родине посмертно наградят медалью Сommemorativa operazioni di pacecс, ну и мемориальную доску муниципалитет повесит в его итальянских ******.
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01.04.2022 15:35 Ответить
чмо тупориле!
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01.04.2022 16:46 Ответить
брависсимо макаронник!
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01.04.2022 16:47 Ответить
 
 