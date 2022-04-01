ВСУ уничтожили под Авдеевкой итальянца, воевавшего на стороне оккупантов
Военнослужащие ВСУ ликвидировали под Авдеевкой Донецкой области гражданина Италии Эди Онгаро по прозвищу "Бозамбо", с 2015 года воевавшего на стороне российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, об этом со ссылкой на его близкого друга сообщает агентство ANSA.
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По имеющимся данным, 46-летний житель Венеции скончался в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты.
В Украину Онгаро прибыл после бегства из Италии, где против него было возбуждено уголовное дело за драку в баре.
Отправившись на Донбасс, он вступил в прокремлевскую террористическую организацию "ДНР" и воевал против украинских военных в составе банды "Призрак".
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Разбит аэродром "Антонов", повреждены самолеты, остатки "Мрії", опустели жилые кварталы.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw
https://vk.com/wall-48144384_465018 Самоликвидировался (неосторожное обращение с ручной гранатой) 01.04.2022.
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Банко - тресто президенто ограблянто ун моменто, о-йес,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто, о-йес!
"Моментально... в море!"
Таперича макаронники снова через пару лет какого-нибудь украинского туриста зацапают по обвинению в ликвидации невинного Бозамбы...
- Як не Еді? Як пішов *****?
эдика на родине посмертно наградят медалью Сommemorativa operazioni di pacecс, ну и мемориальную доску муниципалитет повесит в его итальянских ******.