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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ знищили під Авдіївкою італійця, який воював на боці окупантів

рф,найманці

Військовослужбовці ЗСУ ліквідували під Авдіївкою Донецької області громадянина Італії Еді Онгаро на прізвисько Бозамбо, який з 2015 року воював на боці російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це з посиланням на його близького друга повідомляє агентство ANSA.

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За наявними даними, 46-річний житель Венеції помер внаслідок осколкових поранень, які дістав через вибух гранати.

В Україну Онгаро прибув після втечі з Італії, де проти нього було відкрито кримінальну справу за бійку у барі.

Вирушивши на Донбас, він вступив до прокремлівської терористичної організації "ДНР" і воював проти українських військових у складі банди "Прізрак".

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Італія (1564) найманець (253) ЗСУ (7501) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+25
Ну, земля йому скловатою!
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01.04.2022 13:16
+23
Більше не пожере ля пасту, падло
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01.04.2022 13:17
+17
Bellissimo...
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01.04.2022 13:20
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Опять рокелли?
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Ну, земля йому скловатою!
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Именно так выглядит сегодня Гостомель, который с первых дней уничтожают российские оккупанты.
Разбит аэродром "Антонов", повреждены самолеты, остатки "Мрії", опустели жилые кварталы.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw

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01.04.2022 13:16 Відповісти
А где тот папуас чернозадый в ушанке? Жив, курилка?
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01.04.2022 13:17 Відповісти
Більше не пожере ля пасту, падло
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01.04.2022 13:17 Відповісти
Он и так 8 лет питался ДНРовскими отходами, как впрочем и все ополчение)
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01.04.2022 13:35 Відповісти
Сдох, так никто из его родных и не найдет на карте за какую именно страну воевала ета обезьяна
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01.04.2022 13:18 Відповісти
Замакаронили.
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01.04.2022 13:18 Відповісти
доманжарился, шо аж заманжарился ))
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01.04.2022 13:20 Відповісти
Bellissimo...
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01.04.2022 13:20 Відповісти
хай горить у пеклі
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01.04.2022 13:21 Відповісти
* танцующий на винограде Челентано*
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01.04.2022 13:21 Відповісти
Вот долбодятел. За драку получил бы 2 года условно, если никого там не убил и не покалечил, и жил бы себе дальше в Венеции. А теперь кормит червей в украинском чернозёме.
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01.04.2022 13:21 Відповісти
Негр. Видно з прізвища.
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01.04.2022 13:23 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/ongaro-edi/
https://vk.com/wall-48144384_465018 Самоликвидировался (неосторожное обращение с ручной гранатой) 01.04.2022.

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01.04.2022 14:56 Відповісти
От шо у цього покидька в голові? Приїхати з Венеції на Донбас, це треба бути дуже ,,розумним". Добре що ЗСУ його остаточно ,,вилікували".
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01.04.2022 13:24 Відповісти
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01.04.2022 15:58 Відповісти
Що в голові? - лєвачізм головно мозку.
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01.04.2022 18:10 Відповісти
лошара ми кантаре?
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01.04.2022 13:25 Відповісти
užo ne kantare piano piano
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01.04.2022 14:55 Відповісти
Hasta La Vista, PeeDoor... Mama Mia, Italianno Barbeque
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01.04.2022 13:26 Відповісти
дебілом жило - дебілом здохло
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01.04.2022 13:29 Відповісти
Мы бандито, гангстерито, мы кастето - пистолето, о-йес,
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Банко - тресто президенто ограблянто ун моменто, о-йес,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто, о-йес!
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01.04.2022 13:30 Відповісти
Одним афро-венцианцем самой мирной религии меньше. Печалька....
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01.04.2022 13:34 Відповісти
бісить скільки тій гниді в місцевій пресі уваги приділяють-дуже стримано нейтрально пишуть. майже хероя ліплять. Гнилі ці італьяшки. взагалі їх преса і медіа дуже гнилі і недалекі-читав "експертів" все кипіло від їх тупості
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01.04.2022 13:34 Відповісти
" Memento more!"
"Моментально... в море!"
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01.04.2022 13:42 Відповісти
Знову буде суд в павії да?
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01.04.2022 13:44 Відповісти
Шкода,що не підсмажили.
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01.04.2022 13:47 Відповісти
Таких безродих покидьків закопувати щоб ані місця ані згадки.
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01.04.2022 13:48 Відповісти
Отвоевался, болезный...
Таперича макаронники снова через пару лет какого-нибудь украинского туриста зацапают по обвинению в ликвидации невинного Бозамбы...
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01.04.2022 13:55 Відповісти
Угу, ждем теперь суда в какой нибуть итальянской жЕппе над каким нибудь воином ВСУ или НГУ. Ето же негуманно. Нужно было взять в плен и передать мвквронной ФИмиде.. Ане ему бы штраф впаяли. БАльш-о-ой....
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01.04.2022 14:01 Відповісти
Рештки не ховати а скинути в рів для бродячих собак.
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01.04.2022 14:16 Відповісти
Ciao Bambino Sorry
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01.04.2022 14:26 Відповісти
Сейчас окажется, что он был журналистом и макаронники откроют уголовное дело по ни чем не оправданному убийству безвинного итальянца. А и еще, чтоб два раза не писать, заодно подпишутся за гарантии о мире по просьбе Арахамии.
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01.04.2022 14:31 Відповісти
- Пронто, Еді !
- Як не Еді? Як пішов *****?
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01.04.2022 14:56 Відповісти
ариведерчи кацо
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01.04.2022 15:09 Відповісти
Тело через Международный Красный Крест отправят на родину. Для того МКК тут и **********.
эдика на родине посмертно наградят медалью Сommemorativa operazioni di pacecс, ну и мемориальную доску муниципалитет повесит в его итальянских ******.
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01.04.2022 15:35 Відповісти
чмо тупориле!
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01.04.2022 16:46 Відповісти
брависсимо макаронник!
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01.04.2022 16:47 Відповісти
 
 