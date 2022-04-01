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ЗСУ знищили під Авдіївкою італійця, який воював на боці окупантів
Військовослужбовці ЗСУ ліквідували під Авдіївкою Донецької області громадянина Італії Еді Онгаро на прізвисько Бозамбо, який з 2015 року воював на боці російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це з посиланням на його близького друга повідомляє агентство ANSA.
За наявними даними, 46-річний житель Венеції помер внаслідок осколкових поранень, які дістав через вибух гранати.
В Україну Онгаро прибув після втечі з Італії, де проти нього було відкрито кримінальну справу за бійку у барі.
Вирушивши на Донбас, він вступив до прокремлівської терористичної організації "ДНР" і воював проти українських військових у складі банди "Прізрак".
Топ коментарі
+25 Vladimir Kravtsov #511116
показати весь коментар01.04.2022 13:16
+23 Dennis Mac #492004
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+17 Александр Чуднивец #474549
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Разбит аэродром "Антонов", повреждены самолеты, остатки "Мрії", опустели жилые кварталы.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw https://www.youtube.com/watch?v=NV9cpfCb1aw
https://vk.com/wall-48144384_465018 Самоликвидировался (неосторожное обращение с ручной гранатой) 01.04.2022.
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Банко - тресто президенто ограблянто ун моменто, о-йес,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто, о-йес!
"Моментально... в море!"
Таперича макаронники снова через пару лет какого-нибудь украинского туриста зацапают по обвинению в ликвидации невинного Бозамбы...
- Як не Еді? Як пішов *****?
эдика на родине посмертно наградят медалью Сommemorativa operazioni di pacecс, ну и мемориальную доску муниципалитет повесит в его итальянских ******.