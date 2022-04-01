ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами, - Генштаб. СПИСОК
ВСУ возобновили контроль над рядом населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.
"Подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", - сообщили в Генпрокуратуре.
"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - добавили в ведомстве.
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https://lb.ua/society/2022/03/22/510618_nad_mariupolem_zbili_rosiyskiy.html https://lb.ua/society/2022/03/22/510618_nad_mariupolem_zbili_rosiyskiy.html
І що генштаб ЗСУ щоб знищити 1 чи 2 бата Азова згоден покласти ще до фіга армійців?
Слава Укаїні!
іду до тебе шмаро ордловська буде весело, да? абхахочємся....
Советско-финляндская война 1939г., известная в истории как «Зимняя война».
Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.
Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.
Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.
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Не мешало бы напомнить о русско-японской войне 1905 г. Которую Россия тоже проиграла. А как все начиналась: «Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» © - царь Николай II
Войны бывают справедливые и не справедливые. В справедливой войне, которую ведет Украина, нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь
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«Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости». © Сэр Уинстон Черчилль.