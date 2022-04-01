ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами, - Генштаб. СПИСОК

ВСУ возобновили контроль над рядом населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.

"Подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", - сообщили в Генпрокуратуре.

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"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - добавили в ведомстве.