ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК
ЗСУ відновили контроль над рядом населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ.
"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна", - повідомили в Генштабі.
"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - додали у відомтсві.
Топ коментарі
+43 УКРАЇНО4КА
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+37 Igor Abolinsh
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+36 Vlad_Len
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8
https://lb.ua/society/2022/03/22/510618_nad_mariupolem_zbili_rosiyskiy.html https://lb.ua/society/2022/03/22/510618_nad_mariupolem_zbili_rosiyskiy.html
І що генштаб ЗСУ щоб знищити 1 чи 2 бата Азова згоден покласти ще до фіга армійців?
Слава Укаїні!
іду до тебе шмаро ордловська буде весело, да? абхахочємся....
Советско-финляндская война 1939г., известная в истории как «Зимняя война».
Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.
Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.
Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.
СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций.
Не мешало бы напомнить о русско-японской войне 1905 г. Которую Россия тоже проиграла. А как все начиналась: «Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» © - царь Николай II
Войны бывают справедливые и не справедливые. В справедливой войне, которую ведет Украина, нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь
https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
«Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости». © Сэр Уинстон Черчилль.