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Новини Війна
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ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК

тероборона

ЗСУ відновили контроль над рядом населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ.

"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна", - повідомили в Генштабі.

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"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - додали у відомтсві.

Автор: 

Генштаб ЗС (6501) звільнення (2667)


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Топ коментарі
+43
ДЯКУЄМО ВАМ ХЛОПЦІ !!!
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01.04.2022 14:28
+37
Нахер вам нужен тот Кремль? Хотите стадо рукожопых рабов содержать? Нет уж, пусть сами себе кашу из топора варят и отдыхают на солнечных берегах Баренцева моря, вместо Крыма. 6 метровый забор и ров с крокодилами. ну и камеры наблюдения по территории, чтобы поржать.
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01.04.2022 14:40
+36
Допоможіть Маріупольському Азову!!!! Допоможіть Маріупольцям!!!!
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01.04.2022 14:32
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ДЯКУЄМО ВАМ ХЛОПЦІ !!!
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01.04.2022 14:28 Відповісти
Девять граней поражения Путина: "гений стратегии" вогнал Россию в «мертвую петлю»...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8

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02.04.2022 12:25 Відповісти
Придёт время и гордый Украинский Флаг будет развиваться над развалинами кремля !
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01.04.2022 14:30 Відповісти
Нахер вам нужен тот Кремль? Хотите стадо рукожопых рабов содержать? Нет уж, пусть сами себе кашу из топора варят и отдыхают на солнечных берегах Баренцева моря, вместо Крыма. 6 метровый забор и ров с крокодилами. ну и камеры наблюдения по территории, чтобы поржать.
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01.04.2022 14:40 Відповісти
Ну не скажи ,кубло надо уничтожить ,чтобы оттуда больше никто ,никогда и никуда не полез .
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01.04.2022 14:59 Відповісти
Был бы уничтожен гитлеровский нацизм во время 2-й мировой, если бы союзные войска остановились на границе Германии?
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01.04.2022 16:25 Відповісти
Сказки не рассказывай ,они оттуда чухнули бо получили хорошую ********* ,других причин НЕТ !
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01.04.2022 15:00 Відповісти
Мединский ? А Скабееву не хочешь процитировать ? А может ты провокатор ватный ? ...Ну тогда пусть СБУ тобой займётся ...
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01.04.2022 15:20 Відповісти
Мединский сделал это заявление про "отвод", когда орки уже третьи сутки драпали с позиций, бросая даже раненых. Первыми получили псковские десантники в Гостомеле, на их место прислали полк Тушаева, теперь ни Тушаева ни полка нет. Так что, лаперогий, читай список убитых офицеров и генералов и делай выводы.
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01.04.2022 15:31 Відповісти
Перші зайшли омон і росгвардія
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07.05.2022 00:34 Відповісти
Да да, а я может и не тонул вовсе, я может подводным плаванием занимался..
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01.04.2022 15:26 Відповісти
Тебе осталось сказать что это был изначальный план Путина)
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01.04.2022 15:34 Відповісти
в Україні буде віндосний спокійтільки тоді, коли між нами та мацьковією буде якась ярославська чи новгородська республика, а бажано і та і та і побільше республік. І щобчерговий шизанутий фюрерок думав як їх зібрати, а не нас приєднувати.
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01.04.2022 17:45 Відповісти
Допоможіть Маріупольському Азову!!!! Допоможіть Маріупольцям!!!!
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01.04.2022 14:32 Відповісти
кому ты это кричишь?
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01.04.2022 14:40 Відповісти
цвIль - с украинского на парашский - плесень. Соответтвует
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01.04.2022 17:15 Відповісти
кацапику це ти з кантіміровською дівізійою поплутав (( ту таки розїбашили під нуль ))
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01.04.2022 17:58 Відповісти
кацапи збили вертольоти які вивозили наших поранених з Маріуполя. Про нього ніхто не забув і герої віддають життя в спробах їм допомогти, так що досить безкорисного ниття.
https://lb.ua/society/2022/03/22/510618_nad_mariupolem_zbili_rosiyskiy.html https://lb.ua/society/2022/03/22/510618_nad_mariupolem_zbili_rosiyskiy.html

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01.04.2022 14:48 Відповісти
Фігню не городи діваний воєн. У Маріуполі з полка Азова батальон чи два. Ще 2 батальони з 4 під Києвом та під Харковом. Всі інші обронці Маріка - це морпехи 36 бригади, нацгвардія, тероборона та інші.
І що генштаб ЗСУ щоб знищити 1 чи 2 бата Азова згоден покласти ще до фіга армійців?
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01.04.2022 14:53 Відповісти
Хай Господь дасть нашим воїнам сили і перемогу над рашистськими військами і поверне наших хлопців живими здоровими додому.
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01.04.2022 15:00 Відповісти
Утилизация РОСсии набере обертів коли дерево стане зеленим)))
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01.04.2022 15:11 Відповісти
"Відходу противника"? Ну да вони на полях добре відходять. Собаки вже не справляються
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01.04.2022 15:44 Відповісти
Собакам, воронам и стервятникам велике свято!
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01.04.2022 16:09 Відповісти
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01.04.2022 16:36 Відповісти
Забаньте эту тупую ***** с лаптестана..
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01.04.2022 17:06 Відповісти
я поруч , курво. прикрию твоє піддувало так швидко що й пернути не встигнеш. Чекай і трясись! лядь кацапська!
Слава Укаїні!
іду до тебе шмаро ордловська буде весело, да? абхахочємся....
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01.04.2022 17:25 Відповісти
реаль это то, что у твоего ****** путина инсульт мошонки
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01.04.2022 17:11 Відповісти
Несмотря ни на что у нашей страны есть все шансы выиграть эту войну. Россия большая, но глупая.

Советско-финляндская война 1939г., известная в истории как «Зимняя война».

Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.

Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.

Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.

СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций.

Не мешало бы напомнить о русско-японской войне 1905 г. Которую Россия тоже проиграла. А как все начиналась: «Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» © - царь Николай II

Войны бывают справедливые и не справедливые. В справедливой войне, которую ведет Украина, нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь

https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU

«Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости». © Сэр Уинстон Черчилль.
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01.04.2022 18:03 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 19:11 Відповісти
Це дуже добре! Але один втрачений Ізюм зі стратегічної точки зору і в ситуації, що вимальовується на Сході, вартує не менше цих 28 населених пунктів, а може й більше. Маріуполь(поки що, слава Господу, наш) - тим більше! Хлопці з ЗСУ і Тероборони на Півнчному напрямку - молодці, козарлюги! Та хоч би це не був "розмін" на Схід по якимось підкилимним домовленностям з ворогом наших гнид-перемовників, дуже хочу помилятися....
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01.04.2022 19:23 Відповісти
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРОСРАЛИ Г. ИЗЮМ !!! Ну и в скорости сольют и Мариуполь. Генеральё тупое у нас,но чуточку лучше чем в раше.
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02.04.2022 00:04 Відповісти
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02.04.2022 00:22 Відповісти
Встретил человека, который знает и может быстро и просто порешать все проблемы страны, но возглавить правительство он пока не готов, ему некогда: надо таксовать…
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02.04.2022 01:00 Відповісти
 
 