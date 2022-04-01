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Парламент принял закон о дополнительных основаниях для освобождения от мобилизации

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Верховная Рада внесла изменения в законодательство, позволяющие освобождать от военной службы определенные категории граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по освобождению от военной службы некоторых категорий граждан" проголосовали 317 народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины, - председатель ОВА Микита

Согласно пояснительной записке, устанавливаются следующие дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения: беременность; пребывание в отпуске по уходу за ребенком; увольнение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей); воспитание несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно.

Кроме того, предполагается предоставить женщинам и мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину (жену), проходящему военную службу, право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу.

По словам авторов документа, до сих пор имели право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией только лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет, для высшего офицерского состава — 64), непригодные к военной службе с исключением их по военному учету и те, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные рассказали на брифинге о принудительной мобилизации студентов вузов "ДНР". ВИДЕО

Кабинету Министров поручено принять меры по приведению в соответствие с законом подзаконных нормативно-правовых актов.

Закон вступает в силу с дня опубликования.

ВР (29228) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+45
Ну и где повестка, падлы? Два раза в военкомат ходил. Ответ "ждите". Телефон еще со времен службы возле уха!
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01.04.2022 17:45
+43
Я тиждень бігав, мов цуцик, але державі чомусь більше потрібні люди, яких жінки вивозять у багажнику за кордон!
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01.04.2022 17:53
+24
Навіщо переживати за тих, хто бігає мов заєць від мобілізації?
Я б навіть не штрафував таких: їдь хоть під три чорти!
Вистає мотивованих людей, хто добровільно йде на службу!
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01.04.2022 17:48
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Ну и где повестка, падлы? Два раза в военкомат ходил. Ответ "ждите". Телефон еще со времен службы возле уха!
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01.04.2022 17:45 Ответить
Я тиждень бігав, мов цуцик, але державі чомусь більше потрібні люди, яких жінки вивозять у багажнику за кордон!
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01.04.2022 17:53 Ответить
Теж помітив таке, що багато хто хоче воювати, захищати, а їх не беруть. Але полюють на тих, хто не хоче і ховається. Який толк буде з таких? Якщо людина боїться, та в неї нема мотивації, то вона може тільки шкоди наробити і собі і побратимам
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01.04.2022 19:04 Ответить
Є порада. Поїдьте на захід України - Вінницька, Івано-Франківська, Львівська а особливо Закарпатська, то там вам, як не місцевому, повістку вручать на першому ж блокпосту, навіть якщо ви без ноги.
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01.04.2022 18:03 Ответить
це не повістки а реєстрація на облік ,не вводіть в оману
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01.04.2022 18:11 Ответить
Так, звичайно - з повісткою вас ставлять на облік, а потім протягом тижня-двох, з 80%ою ймовірністю мобілізація. Спочатку війни (десь через днів 5) навіть новини були на закарпатських сайтах, мовляв, вже 5000 приїзжих стало на облік і тут же наступна новина, вже 1200 приїзжих мобілізували. А потім явно зрозуміли, що таке писати не варто, і більше подібних новин не було. Але те, що на заході гребуть в першу чергу тих, хто приїхали - це факт. Біля Івано-Франківська моєму колезі, правда, дали відтермінування на 1 місяць через діабет другого типу (а це вже ще трохи і інсулін треба пити).
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01.04.2022 18:38 Ответить
Родичі виїхали з Донецької області, встав на облік у Львівській, ходив у військомат. Спитали чи хоче йти воювати і ще сказали сиди вдома, ми покличемо. Пішов у територіальну оборону.
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01.04.2022 19:47 Ответить
тиждень вибрав ти собі не комфортний... Якісь в тебе незрозумілі ПРОТЯГи... Та й на загал ліпиш що перепало....раптом заплатять за гавкіт)))
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01.04.2022 20:48 Ответить
Выходить что западные своих выгораживают
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02.04.2022 03:54 Ответить
Точно так. Я переселенець, пішов до військомату, поставили на облік, сказали бути на телефоні. Поки так, далі побачимо.
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01.04.2022 18:40 Ответить
Так, так. Але тобі видають одразу "бонус": на ранок приходити з речами.
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01.04.2022 19:19 Ответить
Навряд чи. Чоловік моєї племінниці вже місяць ходив із цим питання, і весь час відкладали. Востаннє на 5 квітня. Це у Чернівцях, у разі чого.
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01.04.2022 18:11 Ответить
Так а він місцевий там, чи приїхав туди з іншої області?
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01.04.2022 18:39 Ответить
Він із Дніпра, але живе тут вже давно, відколи одружився, тобто років сім. І свою квартиру у Дніпрі продав, купив іншу тут.
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01.04.2022 18:43 Ответить
Ну от вам і відповідь - чого його не беруть. Бо він вже місцевий. А от якби він оце зараз з Дніпра приїхав - в перший би день взяли, швидше за все.
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01.04.2022 18:50 Ответить
В Чернівцях в першу чергу вигребли по селам, тому що там більшість з бойовим досвідом.
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01.04.2022 18:54 Ответить
Львівська область теж по селам збирають, бігає воєнком та поліція з автоматами. В хату стукає голова, як відкріли - залітають ці хлопці, шукають по хаті, як знайшли - 5 хвилин на зборі і в автобус. Отак мабуть віськомат виконує план... Прикольно те, що не беруть людей з досвідом, а виколупуюсь отих підлітків хто переїхав. І нащо воно таке..?
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01.04.2022 19:22 Ответить
Половина моїх друзів чернівчан з самого міста відіслали під харків так шо всіх беруть
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01.04.2022 20:19 Ответить
Можливо, сперечатися не буду.
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01.04.2022 18:56 Ответить
Ахаха, є таке діло
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01.04.2022 18:11 Ответить
Та нема що нам більше робити, як їхати на Західну. Як переможемо, то приїдимо побухати. А зараз тут є робота...
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01.04.2022 19:16 Ответить
Для чого писати дурниці. На Заході якраз багато здорових мужиків і відсиджуються, тільки чути нарікання, що тут алкоголь не продають.
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01.04.2022 22:10 Ответить
Яка спеціальність?
Якщо авіаційна - то можеш не чекати, повістки не буде.
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01.04.2022 18:14 Ответить
Да хоть в пехоту. Сходил по авиационной. В части отказали, на стартеха пойдешь вместо инженера авиационной бригады. Но я был и в АТО, с 19 года не ходил после дембеля от слова совсем, встал на ноги в 20. Куда мне бомбы 500 таскать? А в пехоте полегче, не ссаться и патроны беречь.
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01.04.2022 19:15 Ответить
Мене вже 4 рази посилали з 2014 року. Навіть у Вінницю їздив - дізнатися чим може бути корисний спеціаліст з авіаційного озброєння зі знанням комп'ютерної техніки, озброєння НАТО та досвідом керування на симуляторі.
"Для вас спєциальнастєй нєт - єслі будут нужни, с вамі свяжутся."
На жаль, у воєнкоматах той самий совок, що був завжди.
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01.04.2022 20:12 Ответить
То Єрмак зможе косанути? Пишить зрозуміліше для люде!
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01.04.2022 19:10 Ответить
Наконец-то многие деятели из ДБР, ГПУ и прочая прочая даже денег на границе не потратят. Все в отпуск по уходу за детьми, дорогие товарищи!
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01.04.2022 17:47 Ответить
Навіщо переживати за тих, хто бігає мов заєць від мобілізації?
Я б навіть не штрафував таких: їдь хоть під три чорти!
Вистає мотивованих людей, хто добровільно йде на службу!
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01.04.2022 17:48 Ответить
и это правильно, надо еще давать воинам землю
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01.04.2022 17:50 Ответить
і по два раба
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01.04.2022 17:53 Ответить
Рабів скільки сам на фронті налапаєш - всі твої
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01.04.2022 18:43 Ответить
Людей тогда мало будет, не так?
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02.04.2022 03:57 Ответить
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01.04.2022 17:59 Ответить
Мотивованих більш ніж достатньо.І на всіх навіть зброї не вистачає.Навіщо якусь клоунаду влаштовувати?
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01.04.2022 17:59 Ответить
ніх...я ,не розумію..То шо у нас зайві захистники є?біліберда якась...а в рашистів 300 тис..шо за нах?
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01.04.2022 18:05 Ответить
Є дядьку, мінімум 350 тисяч, підготовлених, заряджених, умілих, які пройшли АТО-ООС. Тільки, ось, воювати їм НІЧИМ. Навіть стрілкотні не вистачає, навіть, старої, а про важку техніку, танки, РСЗО, АРТИЛЕРІЮ, ракети я, вже, мовчу. Все закатане в асфальт нових доріг(в прямому сенсі цего слова), це, щоб кацапами легше і, ГОЛОВНЕ, БЕЗПЕЧНІШЕ, ЇЗДИЛОСЬ по відремонтованим дорогам,*****....
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01.04.2022 18:37 Ответить
я з цим не спорю...так є..хлопці ..
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01.04.2022 18:41 Ответить
Не там, а ТУТ В УКРАЇНІ. ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ в Україну повернулися 100 тис. Чоловіків, справжніх чоловіків.
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01.04.2022 20:20 Ответить
С этим всё более-менее понятно...
А с такими что делать, и куда их девать?
"У пункті пропуску "Могилів-Подільський" (Вінницька область) мешканець Луганської області надав прикордонникам військовий квиток із позначкою, що він комісований через "важкі пологи".
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01.04.2022 18:06 Ответить
Зробити йому "аборт" усього "хазяйства".
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01.04.2022 18:46 Ответить

То кому він тоді взагалі потрібен буде?
Його тоді навіть підоїти вже не зможуть.
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01.04.2022 18:53 Ответить
Так важкі ж пологи... СЛОНЕНЯТКА!!!
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01.04.2022 18:57 Ответить
Тоді так, кесаріво тут точно не допоможе. ))
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01.04.2022 19:02 Ответить
Вчера в отеле «Немо» СБУ задерживала депутата одесского горсовета Андрея Кисловского. Думали, что он встречается там с русским шпионом, но вербовка оказалась гораздо глубже, вместо этого его застукали с трансфеститом «Жасмин» во время анальных утех

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01.04.2022 18:10 Ответить
- Роза, ты в курсе, шо Моня *******?
- А шо такое? Он тебе денег должен и не отдает?
- Да нет, я таки в хорошем смысле слова.
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01.04.2022 18:13 Ответить
https://twitter.com/alfaserv/status/1509912056509747203?t=7jOTmnCigf9daPl5jCCNRg&s=19
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01.04.2022 18:16 Ответить
Мне было противно смотреть на то видео, чуть на вырвал)))
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01.04.2022 22:12 Ответить
Это вопрос личного выбора. Если человек хочет защищать родину, то и при наличии повода откосить, им не воспользуется. А если не хочет - то купит повод. Хоть по уходу за хомячком.
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01.04.2022 18:20 Ответить
не підлягає мобілізації людина, яка не менше чотирьох разів ухилялася від мобілізації
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01.04.2022 18:33 Ответить
Нє в провь, а в хлас....
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01.04.2022 18:39 Ответить
Впіймали хлопчика у футболочці і Zeнущаєтесь?
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01.04.2022 18:56 Ответить
В зільоній футболці?
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01.04.2022 19:09 Ответить
странная стратегия у нашей власти.. тех кто приходят в военкомат и хотят воевать то не берут, зато бегают с повестками по всей львовской области за теми, кто воевать не хочет или не готов
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01.04.2022 18:39 Ответить
Це точно. Спочатку б забезпечили зброєю й снарядженням усіх хто бажає воювати а потім вже відловлювали сцикунів.
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01.04.2022 19:20 Ответить
та не только по области, уже и в городе начали. И в И-Ф тоже случаи есть. Гребут тех же айтишников с рабочих мест, и гонят с лопатой "воевать" - вот нахера спрашивается? Странно это всё...
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01.04.2022 19:26 Ответить
Нічого дивного,вибити населення завдання отримали від *****.
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02.04.2022 02:00 Ответить
Совковость мозга виновато
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02.04.2022 04:02 Ответить
Україна припинила набір добровольців до лав збройних сил, через гостру нестачу звичайної *** зброї. Це всесвітня ганьба.
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01.04.2022 19:30 Ответить
очень плохая тактика охоты за приезжими людьми есть в Львовской и Ужгородской области.
Местные львовяне в погонах (и куча помощников добровольных) просто фанатеют, охотясь и тролля приехавших в эвакуацию (ловя отправляя их по мобилизации).
Эту местную инициативу хорошо бы остановить, львовяне просто потеряли чувство меры в травле приехавших во Львов в эвакуацию.
п.с.
ведь полно желающих лужить, с опытом, а их не берут. Но в "охоту на приезжих" игра просто увлекательнейшая. Отвратительная игра, как по мне, вредная для общества.
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01.04.2022 19:31 Ответить
вот и я точно такое видел, это как в такое хобби (типа охоты и бессмысленной травли, пользуясь обстановкой) превратилось у львовян:
"Львівська область теж по селам збирають, бігає воєнком та поліція з автоматами. В хату стукає голова, як відкріли - залітають ці хлопці, шукають по хаті, як знайшли - 5 хвилин на зборі і в автобус. Отак мабуть віськомат виконує план... Прикольно те, що не беруть людей з досвідом, а виколупуюсь отих підлітків хто переїхав. І нащо воно таке..?"
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01.04.2022 19:35 Ответить
так, це тер.оборона Львова такі заходи здійснює, вони не хочуть їхати на реальний фронт, але їм приємно ночувати вдома у Львові, їсти сало, а не ночувати в окопах у Маріуполі.
Жодного ризику побачити солдата армії-агресора у тер.обороні Львова немає, але є всі пільги та імідж захисника.
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01.04.2022 20:11 Ответить
І не тільки львова!
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01.04.2022 21:46 Ответить
нагадую - ст 24 Конституції України - не дотримується Державою. Дискримінується стать "мужчини" - в звязку з нею ст.65 Конституції (котра напряму, як така, суперечить ст. 27 Конституції України).
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01.04.2022 19:47 Ответить
справедливости ради,возле рошенка следует поставить все кобло свинарчук и их решал мальчиков
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01.04.2022 19:52 Ответить
Ну во первых! нет тут не чего плохого, что призывают тех которые пытаются увильнуть, их там перевоспитают. Во вторых! если честно не понимаю, тут пишут и рвут на себе рубашку, что они ходили военкомат, а их не призывают!? - ну честно не в обиду, НО как то слабо вериться, что их с опытом воевать не призывают, но если это так, то и в теробороне пригодитесь, будете учить людей бес опыта воевать.
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01.04.2022 20:23 Ответить
Хоче, не хоче. Справа не в тому. Брати напівдохлого ІТ-ботана окопи копати, ще й пллатити йому 30к гривень, коли він приносить з-за кордону в Україну 3-4 тисячі доларів - це тупо. Особливо, якщо він ще й жертвує 20-30% своєї зарплати на армію, як багато моїх друзів.
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01.04.2022 21:34 Ответить
Ти хворе? Кого "пєровоспітают"? Може ти своїх синів, братів відправиш на пєрєвоспітаніє у Мар'їнку чи на деблокаду Маріка?" пєрєвоспітатєлі" диванні.
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02.04.2022 07:31 Ответить
Треба їхати у Львів🤔в Київській області не дочекаєшься
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01.04.2022 23:57 Ответить
Я рос как вся дворовая шпана -
Мы пили водку, пели песни ночью,-
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что он всегда сосредоточен.

Сидим раз у Сережки Фомина -
Мы у него справляли наши встречи,-
И вот о том, что началась война,
Сказал нам Молотов в своей известной речи.

В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался,- а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.

Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина -
А он сидит и в ус себе не дует!

Теперь небось он ходит по кинам -
Там хроника про нас перед сеансом,-
Сюда б сейчас Сережку Фомина -
Чтоб побыл он на фронте на германском!

...Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза,-
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза... (c) Вл. Высоцкий
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02.04.2022 08:15 Ответить
Ну герой сс - то навряд чи, а от т.з. соціалістичної праці - цілком реально. У тій же "шаразі" ...
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03.04.2022 13:56 Ответить
 
 