Парламент принял закон о дополнительных основаниях для освобождения от мобилизации

Верховная Рада внесла изменения в законодательство, позволяющие освобождать от военной службы определенные категории граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по освобождению от военной службы некоторых категорий граждан" проголосовали 317 народных депутатов.

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Согласно пояснительной записке, устанавливаются следующие дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения: беременность; пребывание в отпуске по уходу за ребенком; увольнение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей); воспитание несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно.

Кроме того, предполагается предоставить женщинам и мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину (жену), проходящему военную службу, право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу.

По словам авторов документа, до сих пор имели право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией только лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет, для высшего офицерского состава — 64), непригодные к военной службе с исключением их по военному учету и те, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.

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Кабинету Министров поручено принять меры по приведению в соответствие с законом подзаконных нормативно-правовых актов.

Закон вступает в силу с дня опубликования.