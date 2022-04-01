Парламент принял закон о дополнительных основаниях для освобождения от мобилизации
Верховная Рада внесла изменения в законодательство, позволяющие освобождать от военной службы определенные категории граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по освобождению от военной службы некоторых категорий граждан" проголосовали 317 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, устанавливаются следующие дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения: беременность; пребывание в отпуске по уходу за ребенком; увольнение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей); воспитание несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно.
Кроме того, предполагается предоставить женщинам и мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину (жену), проходящему военную службу, право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу.
По словам авторов документа, до сих пор имели право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией только лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет, для высшего офицерского состава — 64), непригодные к военной службе с исключением их по военному учету и те, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.
Кабинету Министров поручено принять меры по приведению в соответствие с законом подзаконных нормативно-правовых актов.
Закон вступает в силу с дня опубликования.
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"Для вас спєциальнастєй нєт - єслі будут нужни, с вамі свяжутся."
На жаль, у воєнкоматах той самий совок, що був завжди.
Я б навіть не штрафував таких: їдь хоть під три чорти!
Вистає мотивованих людей, хто добровільно йде на службу!
А с такими что делать, и куда их девать?
"У пункті пропуску "Могилів-Подільський" (Вінницька область) мешканець Луганської області надав прикордонникам військовий квиток із позначкою, що він комісований через "важкі пологи".
То кому він тоді взагалі потрібен буде?
Його тоді навіть підоїти вже не зможуть.
- А шо такое? Он тебе денег должен и не отдает?
- Да нет, я таки в хорошем смысле слова.
Местные львовяне в погонах (и куча помощников добровольных) просто фанатеют, охотясь и тролля приехавших в эвакуацию (ловя отправляя их по мобилизации).
Эту местную инициативу хорошо бы остановить, львовяне просто потеряли чувство меры в травле приехавших во Львов в эвакуацию.
п.с.
ведь полно желающих лужить, с опытом, а их не берут. Но в "охоту на приезжих" игра просто увлекательнейшая. Отвратительная игра, как по мне, вредная для общества.
"Львівська область теж по селам збирають, бігає воєнком та поліція з автоматами. В хату стукає голова, як відкріли - залітають ці хлопці, шукають по хаті, як знайшли - 5 хвилин на зборі і в автобус. Отак мабуть віськомат виконує план... Прикольно те, що не беруть людей з досвідом, а виколупуюсь отих підлітків хто переїхав. І нащо воно таке..?"
Жодного ризику побачити солдата армії-агресора у тер.обороні Львова немає, але є всі пільги та імідж захисника.
Мы пили водку, пели песни ночью,-
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что он всегда сосредоточен.
Сидим раз у Сережки Фомина -
Мы у него справляли наши встречи,-
И вот о том, что началась война,
Сказал нам Молотов в своей известной речи.
В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался,- а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина -
А он сидит и в ус себе не дует!
Теперь небось он ходит по кинам -
Там хроника про нас перед сеансом,-
Сюда б сейчас Сережку Фомина -
Чтоб побыл он на фронте на германском!
...Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза,-
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза... (c) Вл. Высоцкий