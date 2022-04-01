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Парламент ухвалив закон про додаткові підстави для звільнення від мобілізації

зсу

Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволяють звільняти від військової служби певні категорії громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян" проголосували 317 народних депутатів.

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Згідно з пояснювальною запискою, встановлюються такі додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Крім того, передбачається надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.

За словами авторів документа, до сьогодні мали право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією лише особи, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років, для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби з виключенням їх з військового обліку та ті, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

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Кабінету Міністрів доручено вжити заходів щодо приведення у відповідність до закону підзаконних нормативно-правових актів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

ВР (14942) мобілізація (3024)


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Топ коментарі
+45
Ну и где повестка, падлы? Два раза в военкомат ходил. Ответ "ждите". Телефон еще со времен службы возле уха!
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01.04.2022 17:45
+43
Я тиждень бігав, мов цуцик, але державі чомусь більше потрібні люди, яких жінки вивозять у багажнику за кордон!
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01.04.2022 17:53
+24
Навіщо переживати за тих, хто бігає мов заєць від мобілізації?
Я б навіть не штрафував таких: їдь хоть під три чорти!
Вистає мотивованих людей, хто добровільно йде на службу!
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01.04.2022 17:48
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Ну и где повестка, падлы? Два раза в военкомат ходил. Ответ "ждите". Телефон еще со времен службы возле уха!
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01.04.2022 17:45 Відповісти
Я тиждень бігав, мов цуцик, але державі чомусь більше потрібні люди, яких жінки вивозять у багажнику за кордон!
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01.04.2022 17:53 Відповісти
Теж помітив таке, що багато хто хоче воювати, захищати, а їх не беруть. Але полюють на тих, хто не хоче і ховається. Який толк буде з таких? Якщо людина боїться, та в неї нема мотивації, то вона може тільки шкоди наробити і собі і побратимам
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01.04.2022 19:04 Відповісти
Є порада. Поїдьте на захід України - Вінницька, Івано-Франківська, Львівська а особливо Закарпатська, то там вам, як не місцевому, повістку вручать на першому ж блокпосту, навіть якщо ви без ноги.
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01.04.2022 18:03 Відповісти
це не повістки а реєстрація на облік ,не вводіть в оману
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01.04.2022 18:11 Відповісти
Так, звичайно - з повісткою вас ставлять на облік, а потім протягом тижня-двох, з 80%ою ймовірністю мобілізація. Спочатку війни (десь через днів 5) навіть новини були на закарпатських сайтах, мовляв, вже 5000 приїзжих стало на облік і тут же наступна новина, вже 1200 приїзжих мобілізували. А потім явно зрозуміли, що таке писати не варто, і більше подібних новин не було. Але те, що на заході гребуть в першу чергу тих, хто приїхали - це факт. Біля Івано-Франківська моєму колезі, правда, дали відтермінування на 1 місяць через діабет другого типу (а це вже ще трохи і інсулін треба пити).
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01.04.2022 18:38 Відповісти
Родичі виїхали з Донецької області, встав на облік у Львівській, ходив у військомат. Спитали чи хоче йти воювати і ще сказали сиди вдома, ми покличемо. Пішов у територіальну оборону.
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01.04.2022 19:47 Відповісти
тиждень вибрав ти собі не комфортний... Якісь в тебе незрозумілі ПРОТЯГи... Та й на загал ліпиш що перепало....раптом заплатять за гавкіт)))
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01.04.2022 20:48 Відповісти
Выходить что западные своих выгораживают
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02.04.2022 03:54 Відповісти
Точно так. Я переселенець, пішов до військомату, поставили на облік, сказали бути на телефоні. Поки так, далі побачимо.
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01.04.2022 18:40 Відповісти
Так, так. Але тобі видають одразу "бонус": на ранок приходити з речами.
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01.04.2022 19:19 Відповісти
Навряд чи. Чоловік моєї племінниці вже місяць ходив із цим питання, і весь час відкладали. Востаннє на 5 квітня. Це у Чернівцях, у разі чого.
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01.04.2022 18:11 Відповісти
Так а він місцевий там, чи приїхав туди з іншої області?
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01.04.2022 18:39 Відповісти
Він із Дніпра, але живе тут вже давно, відколи одружився, тобто років сім. І свою квартиру у Дніпрі продав, купив іншу тут.
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01.04.2022 18:43 Відповісти
Ну от вам і відповідь - чого його не беруть. Бо він вже місцевий. А от якби він оце зараз з Дніпра приїхав - в перший би день взяли, швидше за все.
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01.04.2022 18:50 Відповісти
В Чернівцях в першу чергу вигребли по селам, тому що там більшість з бойовим досвідом.
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01.04.2022 18:54 Відповісти
Львівська область теж по селам збирають, бігає воєнком та поліція з автоматами. В хату стукає голова, як відкріли - залітають ці хлопці, шукають по хаті, як знайшли - 5 хвилин на зборі і в автобус. Отак мабуть віськомат виконує план... Прикольно те, що не беруть людей з досвідом, а виколупуюсь отих підлітків хто переїхав. І нащо воно таке..?
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01.04.2022 19:22 Відповісти
Половина моїх друзів чернівчан з самого міста відіслали під харків так шо всіх беруть
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01.04.2022 20:19 Відповісти
Можливо, сперечатися не буду.
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01.04.2022 18:56 Відповісти
Ахаха, є таке діло
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01.04.2022 18:11 Відповісти
Та нема що нам більше робити, як їхати на Західну. Як переможемо, то приїдимо побухати. А зараз тут є робота...
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01.04.2022 19:16 Відповісти
Для чого писати дурниці. На Заході якраз багато здорових мужиків і відсиджуються, тільки чути нарікання, що тут алкоголь не продають.
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01.04.2022 22:10 Відповісти
Яка спеціальність?
Якщо авіаційна - то можеш не чекати, повістки не буде.
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01.04.2022 18:14 Відповісти
Да хоть в пехоту. Сходил по авиационной. В части отказали, на стартеха пойдешь вместо инженера авиационной бригады. Но я был и в АТО, с 19 года не ходил после дембеля от слова совсем, встал на ноги в 20. Куда мне бомбы 500 таскать? А в пехоте полегче, не ссаться и патроны беречь.
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01.04.2022 19:15 Відповісти
Мене вже 4 рази посилали з 2014 року. Навіть у Вінницю їздив - дізнатися чим може бути корисний спеціаліст з авіаційного озброєння зі знанням комп'ютерної техніки, озброєння НАТО та досвідом керування на симуляторі.
"Для вас спєциальнастєй нєт - єслі будут нужни, с вамі свяжутся."
На жаль, у воєнкоматах той самий совок, що був завжди.
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01.04.2022 20:12 Відповісти
То Єрмак зможе косанути? Пишить зрозуміліше для люде!
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01.04.2022 19:10 Відповісти
Наконец-то многие деятели из ДБР, ГПУ и прочая прочая даже денег на границе не потратят. Все в отпуск по уходу за детьми, дорогие товарищи!
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01.04.2022 17:47 Відповісти
Навіщо переживати за тих, хто бігає мов заєць від мобілізації?
Я б навіть не штрафував таких: їдь хоть під три чорти!
Вистає мотивованих людей, хто добровільно йде на службу!
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01.04.2022 17:48 Відповісти
и это правильно, надо еще давать воинам землю
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01.04.2022 17:50 Відповісти
і по два раба
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01.04.2022 17:53 Відповісти
Рабів скільки сам на фронті налапаєш - всі твої
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01.04.2022 18:43 Відповісти
Людей тогда мало будет, не так?
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02.04.2022 03:57 Відповісти
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Мотивованих більш ніж достатньо.І на всіх навіть зброї не вистачає.Навіщо якусь клоунаду влаштовувати?
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01.04.2022 17:59 Відповісти
ніх...я ,не розумію..То шо у нас зайві захистники є?біліберда якась...а в рашистів 300 тис..шо за нах?
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01.04.2022 18:05 Відповісти
Є дядьку, мінімум 350 тисяч, підготовлених, заряджених, умілих, які пройшли АТО-ООС. Тільки, ось, воювати їм НІЧИМ. Навіть стрілкотні не вистачає, навіть, старої, а про важку техніку, танки, РСЗО, АРТИЛЕРІЮ, ракети я, вже, мовчу. Все закатане в асфальт нових доріг(в прямому сенсі цего слова), це, щоб кацапами легше і, ГОЛОВНЕ, БЕЗПЕЧНІШЕ, ЇЗДИЛОСЬ по відремонтованим дорогам,*****....
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01.04.2022 18:37 Відповісти
я з цим не спорю...так є..хлопці ..
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01.04.2022 18:41 Відповісти
Не там, а ТУТ В УКРАЇНІ. ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ в Україну повернулися 100 тис. Чоловіків, справжніх чоловіків.
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01.04.2022 20:20 Відповісти
С этим всё более-менее понятно...
А с такими что делать, и куда их девать?
"У пункті пропуску "Могилів-Подільський" (Вінницька область) мешканець Луганської області надав прикордонникам військовий квиток із позначкою, що він комісований через "важкі пологи".
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01.04.2022 18:06 Відповісти
Зробити йому "аборт" усього "хазяйства".
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01.04.2022 18:46 Відповісти

То кому він тоді взагалі потрібен буде?
Його тоді навіть підоїти вже не зможуть.
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01.04.2022 18:53 Відповісти
Так важкі ж пологи... СЛОНЕНЯТКА!!!
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01.04.2022 18:57 Відповісти
Тоді так, кесаріво тут точно не допоможе. ))
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01.04.2022 19:02 Відповісти
Вчера в отеле «Немо» СБУ задерживала депутата одесского горсовета Андрея Кисловского. Думали, что он встречается там с русским шпионом, но вербовка оказалась гораздо глубже, вместо этого его застукали с трансфеститом «Жасмин» во время анальных утех

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01.04.2022 18:10 Відповісти
- Роза, ты в курсе, шо Моня *******?
- А шо такое? Он тебе денег должен и не отдает?
- Да нет, я таки в хорошем смысле слова.
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01.04.2022 18:13 Відповісти
https://twitter.com/alfaserv/status/1509912056509747203?t=7jOTmnCigf9daPl5jCCNRg&s=19
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01.04.2022 18:16 Відповісти
Мне было противно смотреть на то видео, чуть на вырвал)))
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01.04.2022 22:12 Відповісти
Это вопрос личного выбора. Если человек хочет защищать родину, то и при наличии повода откосить, им не воспользуется. А если не хочет - то купит повод. Хоть по уходу за хомячком.
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01.04.2022 18:20 Відповісти
не підлягає мобілізації людина, яка не менше чотирьох разів ухилялася від мобілізації
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01.04.2022 18:33 Відповісти
Нє в провь, а в хлас....
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01.04.2022 18:39 Відповісти
Впіймали хлопчика у футболочці і Zeнущаєтесь?
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01.04.2022 18:56 Відповісти
В зільоній футболці?
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01.04.2022 19:09 Відповісти
странная стратегия у нашей власти.. тех кто приходят в военкомат и хотят воевать то не берут, зато бегают с повестками по всей львовской области за теми, кто воевать не хочет или не готов
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01.04.2022 18:39 Відповісти
Це точно. Спочатку б забезпечили зброєю й снарядженням усіх хто бажає воювати а потім вже відловлювали сцикунів.
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01.04.2022 19:20 Відповісти
та не только по области, уже и в городе начали. И в И-Ф тоже случаи есть. Гребут тех же айтишников с рабочих мест, и гонят с лопатой "воевать" - вот нахера спрашивается? Странно это всё...
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01.04.2022 19:26 Відповісти
Нічого дивного,вибити населення завдання отримали від *****.
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02.04.2022 02:00 Відповісти
Совковость мозга виновато
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02.04.2022 04:02 Відповісти
Україна припинила набір добровольців до лав збройних сил, через гостру нестачу звичайної *** зброї. Це всесвітня ганьба.
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01.04.2022 19:30 Відповісти
очень плохая тактика охоты за приезжими людьми есть в Львовской и Ужгородской области.
Местные львовяне в погонах (и куча помощников добровольных) просто фанатеют, охотясь и тролля приехавших в эвакуацию (ловя отправляя их по мобилизации).
Эту местную инициативу хорошо бы остановить, львовяне просто потеряли чувство меры в травле приехавших во Львов в эвакуацию.
п.с.
ведь полно желающих лужить, с опытом, а их не берут. Но в "охоту на приезжих" игра просто увлекательнейшая. Отвратительная игра, как по мне, вредная для общества.
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01.04.2022 19:31 Відповісти
вот и я точно такое видел, это как в такое хобби (типа охоты и бессмысленной травли, пользуясь обстановкой) превратилось у львовян:
"Львівська область теж по селам збирають, бігає воєнком та поліція з автоматами. В хату стукає голова, як відкріли - залітають ці хлопці, шукають по хаті, як знайшли - 5 хвилин на зборі і в автобус. Отак мабуть віськомат виконує план... Прикольно те, що не беруть людей з досвідом, а виколупуюсь отих підлітків хто переїхав. І нащо воно таке..?"
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01.04.2022 19:35 Відповісти
так, це тер.оборона Львова такі заходи здійснює, вони не хочуть їхати на реальний фронт, але їм приємно ночувати вдома у Львові, їсти сало, а не ночувати в окопах у Маріуполі.
Жодного ризику побачити солдата армії-агресора у тер.обороні Львова немає, але є всі пільги та імідж захисника.
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01.04.2022 20:11 Відповісти
І не тільки львова!
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01.04.2022 21:46 Відповісти
нагадую - ст 24 Конституції України - не дотримується Державою. Дискримінується стать "мужчини" - в звязку з нею ст.65 Конституції (котра напряму, як така, суперечить ст. 27 Конституції України).
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01.04.2022 19:47 Відповісти
справедливости ради,возле рошенка следует поставить все кобло свинарчук и их решал мальчиков
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01.04.2022 19:52 Відповісти
Ну во первых! нет тут не чего плохого, что призывают тех которые пытаются увильнуть, их там перевоспитают. Во вторых! если честно не понимаю, тут пишут и рвут на себе рубашку, что они ходили военкомат, а их не призывают!? - ну честно не в обиду, НО как то слабо вериться, что их с опытом воевать не призывают, но если это так, то и в теробороне пригодитесь, будете учить людей бес опыта воевать.
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01.04.2022 20:23 Відповісти
Хоче, не хоче. Справа не в тому. Брати напівдохлого ІТ-ботана окопи копати, ще й пллатити йому 30к гривень, коли він приносить з-за кордону в Україну 3-4 тисячі доларів - це тупо. Особливо, якщо він ще й жертвує 20-30% своєї зарплати на армію, як багато моїх друзів.
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01.04.2022 21:34 Відповісти
Ти хворе? Кого "пєровоспітают"? Може ти своїх синів, братів відправиш на пєрєвоспітаніє у Мар'їнку чи на деблокаду Маріка?" пєрєвоспітатєлі" диванні.
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02.04.2022 07:31 Відповісти
Треба їхати у Львів🤔в Київській області не дочекаєшься
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01.04.2022 23:57 Відповісти
Я рос как вся дворовая шпана -
Мы пили водку, пели песни ночью,-
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что он всегда сосредоточен.

Сидим раз у Сережки Фомина -
Мы у него справляли наши встречи,-
И вот о том, что началась война,
Сказал нам Молотов в своей известной речи.

В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался,- а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.

Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина -
А он сидит и в ус себе не дует!

Теперь небось он ходит по кинам -
Там хроника про нас перед сеансом,-
Сюда б сейчас Сережку Фомина -
Чтоб побыл он на фронте на германском!

...Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза,-
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза... (c) Вл. Высоцкий
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02.04.2022 08:15 Відповісти
Ну герой сс - то навряд чи, а от т.з. соціалістичної праці - цілком реально. У тій же "шаразі" ...
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03.04.2022 13:56 Відповісти
 
 