Парламент ухвалив закон про додаткові підстави для звільнення від мобілізації

Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволяють звільняти від військової служби певні категорії громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян" проголосували 317 народних депутатів.

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Згідно з пояснювальною запискою, встановлюються такі додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Крім того, передбачається надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.

За словами авторів документа, до сьогодні мали право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією лише особи, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років, для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби з виключенням їх з військового обліку та ті, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

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Кабінету Міністрів доручено вжити заходів щодо приведення у відповідність до закону підзаконних нормативно-правових актів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.