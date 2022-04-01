Парламент ухвалив закон про додаткові підстави для звільнення від мобілізації
Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволяють звільняти від військової служби певні категорії громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян" проголосували 317 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, встановлюються такі додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану: вагітність; перебування у відпустці для догляду за дитиною; звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей); виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.
Крім того, передбачається надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову за мобілізацією та на строкову службу.
За словами авторів документа, до сьогодні мали право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією лише особи, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років, для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби з виключенням їх з військового обліку та ті, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.
Кабінету Міністрів доручено вжити заходів щодо приведення у відповідність до закону підзаконних нормативно-правових актів.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
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"Для вас спєциальнастєй нєт - єслі будут нужни, с вамі свяжутся."
На жаль, у воєнкоматах той самий совок, що був завжди.
Я б навіть не штрафував таких: їдь хоть під три чорти!
Вистає мотивованих людей, хто добровільно йде на службу!
А с такими что делать, и куда их девать?
"У пункті пропуску "Могилів-Подільський" (Вінницька область) мешканець Луганської області надав прикордонникам військовий квиток із позначкою, що він комісований через "важкі пологи".
То кому він тоді взагалі потрібен буде?
Його тоді навіть підоїти вже не зможуть.
- А шо такое? Он тебе денег должен и не отдает?
- Да нет, я таки в хорошем смысле слова.
Местные львовяне в погонах (и куча помощников добровольных) просто фанатеют, охотясь и тролля приехавших в эвакуацию (ловя отправляя их по мобилизации).
Эту местную инициативу хорошо бы остановить, львовяне просто потеряли чувство меры в травле приехавших во Львов в эвакуацию.
п.с.
ведь полно желающих лужить, с опытом, а их не берут. Но в "охоту на приезжих" игра просто увлекательнейшая. Отвратительная игра, как по мне, вредная для общества.
"Львівська область теж по селам збирають, бігає воєнком та поліція з автоматами. В хату стукає голова, як відкріли - залітають ці хлопці, шукають по хаті, як знайшли - 5 хвилин на зборі і в автобус. Отак мабуть віськомат виконує план... Прикольно те, що не беруть людей з досвідом, а виколупуюсь отих підлітків хто переїхав. І нащо воно таке..?"
Жодного ризику побачити солдата армії-агресора у тер.обороні Львова немає, але є всі пільги та імідж захисника.
Мы пили водку, пели песни ночью,-
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что он всегда сосредоточен.
Сидим раз у Сережки Фомина -
Мы у него справляли наши встречи,-
И вот о том, что началась война,
Сказал нам Молотов в своей известной речи.
В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался,- а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина -
А он сидит и в ус себе не дует!
Теперь небось он ходит по кинам -
Там хроника про нас перед сеансом,-
Сюда б сейчас Сережку Фомина -
Чтоб побыл он на фронте на германском!
...Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза,-
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза... (c) Вл. Высоцкий