У министра времен Януковича конфисковали $4,8 миллиона в пользу Минобороны
У эксминистра конфисковали 4,8 млн дол. в пользу Министерства обороны.
Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн долларов. Они принадлежали министру времен беглого президента", - написала она.
Денежные средства были изъяты в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье", добавила генпрокурор.
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і розматюкалася
старі міністри ще нічо
як казав один такий собі вбивця на питання "Родіон Раскольніков, как вьі могли убить старушку процентщицу за 20 копеек?"
А ПЯТЬ СТАРУШЕК ЕТО РУБЛЬ
розкуркулюйте їх, ібо нєфіг
Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины. Ставицкий проживает в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направляла Израилю запрос на экстрадицию Ставицкого
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