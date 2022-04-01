У министра времен Януковича конфисковали $4,8 миллиона в пользу Минобороны

У эксминистра конфисковали 4,8 млн дол. в пользу Министерства обороны.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

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"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн долларов. Они принадлежали министру времен беглого президента", - написала она.

Денежные средства были изъяты в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье", добавила генпрокурор.

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