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Новости Агрессия России против Украины Война
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У министра времен Януковича конфисковали $4,8 миллиона в пользу Минобороны

гроші,долар

У эксминистра конфисковали 4,8 млн дол. в пользу Министерства обороны.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Венедиктова – депутатам ОПЗЖ: "Не стоит считать, что вашей деятельностью никто не интересуется"

"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн долларов. Они принадлежали министру времен беглого президента", - написала она.

Денежные средства были изъяты в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье", добавила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступления РФ в Мариуполе можно квалифицировать как геноцид, - Венедиктова

конфискация (599) Минобороны (9288) Янукович Виктор (30785) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+14
Фамилию министра можно или это тайна.
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01.04.2022 19:23
+8
надо активы его и семьи искать по всем банкам
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01.04.2022 19:24
+8
Фамилия героя где ?
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01.04.2022 19:32
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Фамилию министра можно или это тайна.
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01.04.2022 19:23 Ответить
надо активы его и семьи искать по всем банкам
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01.04.2022 19:24 Ответить
пригодятся. на восстановление Марика.
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01.04.2022 19:24 Ответить
За 4,8 млн. можно от силы 3 девятиэтажки эконом-класса отстроить.
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01.04.2022 20:52 Ответить
вибачте, я не дочитала і вирішила, що це янека розкуркулили на 4,8 лімона
і розматюкалася

старі міністри ще нічо

як казав один такий собі вбивця на питання "Родіон Раскольніков, как вьі могли убить старушку процентщицу за 20 копеек?"

А ПЯТЬ СТАРУШЕК ЕТО РУБЛЬ

розкуркулюйте їх, ібо нєфіг
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01.04.2022 19:25 Ответить
сирийца, который пошел воевать, арестовали в Германии. вот такии наемники.
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01.04.2022 19:26 Ответить
а як воно туди потрапило, Польща не пропускає нікого з бульбостану
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01.04.2022 21:31 Ответить
Фамилия героя где ?
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01.04.2022 19:32 Ответить
ну спромоглися на 3** день війни.. прям як верховна зрада...
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01.04.2022 19:34 Ответить
Нечистий дав, Бог забрав.
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01.04.2022 19:34 Ответить
Та у міністра знайшли 47 лямів (це скоріш за все ставицький). А скільки там усохло при розслідуванні. А цим вже нікуди було діватись, бо гряде ревізія коштів. Дбр щось там карячиться. хоче сховати кінці у воду, тепер вже венікова мете туди ж. З.......сь переписувати протоколи вилучення грошей.
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01.04.2022 19:42 Ответить
Може якийсь рахунок покаже? Чи тіхонєчко в лєс?
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01.04.2022 19:47 Ответить
Портнов?
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01.04.2022 19:58 Ответить
Ставицкий Эдя. Ныне Шльома Фагенбойм или как то так.
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01.04.2022 20:09 Ответить
Не ленитесь находить в инете ,а не гадать кто же этот засранец

Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины. Ставицкий проживает в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направляла Израилю запрос на экстрадицию Ставицкого
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01.04.2022 20:14 Ответить
При обыске у Ставицкого нашли 42 кг золота, 4,8 ...
https://ostannipodii.com › pri_obyske_u_stavickogo_na...





22 мар. 2014 г. - ... доме бывшего министра Минэнергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого были изъяты слитки золота весом 42 кг, 4,8 миллионов...
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01.04.2022 20:17 Ответить
Почему до войны не конфисковали?
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01.04.2022 20:43 Ответить
 
 