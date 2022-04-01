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Новости Война
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Отставной генерал СБУ Пята пытался уехать за границу по поддельным документам

граница

Генерал СБУ в отставке СБУ Леонид Пята пытался уехать за границу по поддельным документам о снятии с воинского учета.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Гражданин 18.06.1967 г.р. прибыл на пункт пропуска "Тиса" в Закарпатье на автомобиле "Мерседес" для выезда из Украины. В качестве основания освобождения от призыва он предоставил справку о непригодности выданную РТЦК и СП г.Днепр и временное удостоверение военнообязанного, где указано, что лицо снято с воинского учета на основании ВВК. Также указано воинское звание "солдат", состав "рядовой".

При проверке гражданина оказалось, что Леонид Пята является отставным генералом СБУ и работал в ГЗНД СБУ в Киеве. Сотрудники СБУ подтвердили, что гражданин является их бывшим сотрудником.

В связи с тем, что предоставленные Пятой данные по воинскому составу и званию не соответствуют действительности, изучается вопрос о направлении сообщения об обнаружении уголовного правонарушения в ГБР или Нацполицию по ст. 336 и 358 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против таможенников, выпустивших за границу Суркисов с миллионами долларов

граница (5258) СБУ (19855) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+24
позбавити виродка всіх звань, нагород і пенсійного забезпечення
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01.04.2022 20:45
+23
так вищий офіцерський склад до 65 років підлягає мобілізацій, тому він і всрався ! Ось такі вони СБУшники ... Одні здали Херсон і всю область, інший - бабло косив на тлі боротьби "за чистоту рядів Служби", а окремі = просто дезертири дешеві !
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01.04.2022 20:46
+22
А ви звернули увагу, як зелені гниди зам'яли справи про незаконний перетин кордону суркісом з онуками, суддю тупіцкого, бичкою з 20 млн баксів у валізі і найголовніше - мудачука, який втік з України саме через закарпатські пункти пропуску. ВІП порушники легко перетинають кордон с мільйонами кеша у валізах, у зеленій владі похєр на кричущі порущення на кордонах
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01.04.2022 20:46
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01.04.2022 20:41 Ответить
це в нього фамільне - п'ятами накивать.
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01.04.2022 20:43 Ответить
Рядовым на передок *****!
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01.04.2022 20:41 Ответить
Передовая не параша на зоне, а честь. Такая мразь не достойна передовой.
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01.04.2022 20:47 Ответить
Передовая - шанс обосранному выродку вернуть себе честь.
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01.04.2022 20:49 Ответить
Навряд чи вона в нього є
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01.04.2022 21:20 Ответить
ну такоє, окопи копати, і іншу важку потрібну роботу робити
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01.04.2022 22:01 Ответить
пустити через мінне поле, хоч одну міну розмінує, якщо повезе, то й дві
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01.04.2022 21:08 Ответить
нахер он там нужен.
Назначить пенсию рядового, и пусть себе доживает. Жаль, что таких организмов нельзя лишать избирательного права.
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01.04.2022 22:29 Ответить
Думаєш воно за пенсію живе ? Не для того воно у СБУ свого часу працювало щоб на пенсію генеральську "мучитися" ,ще десь на горизонті розтанув суперстратег Смешко , цікаво у яких австріях за Україну воює ? ((
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01.04.2022 22:49 Ответить
пора бы для таких виселицу на границе установить. как немцы в моем Никополе. повесили пару воров, и всю оккупацию преступности не было совсем.
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01.04.2022 20:42 Ответить
А що бракує його справді перевести з генерала в рядового та й пенсію з вислугою анулювати. Застрибає старий козел
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01.04.2022 20:55 Ответить
І судити дезертира
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01.04.2022 21:37 Ответить
Цікаво, скільки бабла віз з собою?
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01.04.2022 20:42 Ответить
Яка у нього пенсія? 🤔
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01.04.2022 20:43 Ответить
1200 в $
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01.04.2022 20:48 Ответить
Не думаю что пенсия у него огромная, он не судья и не прокурор. Другое дело, что он не в отставке, а в запасе (отставка наступает с 60 лет) когда из военного билета запасник выдергивают листочек с номером приписной команды и ставят штамп об отставке. Чувак хотел обмануть судьбу и шёл к успеху, но успех провернулся к нему задом….
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01.04.2022 20:51 Ответить
Як що ви маєте на увазі тему відставки або запасу, тоя як раз дуже в темі і можу ще й вас з цього питання «просвітити». Особисто цю людину не знаю і знати не бажаю, через те що він сцикун.
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01.04.2022 21:08 Ответить
Його колеги кришують збір бурштину. Впевнений, він свою нішу десь теж мав.
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01.04.2022 21:58 Ответить
Нормальна у нього пенсія - я знаю одного колишнього мєнта підполковника так у нього в декларації за рік майже 500 тис пенсії плюс до 200 тис доплат якихось ; не думаю що у хєнєрала СБУ менше .
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01.04.2022 22:54 Ответить
позбавити виродка всіх звань, нагород і пенсійного забезпечення
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01.04.2022 20:45 Ответить
пята... ***** воно, а не пята, лайно кончене
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01.04.2022 20:45 Ответить
Дурак.
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01.04.2022 20:45 Ответить
А чому не вірно вказано звання "солдат"? Тепер уже солдат.
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01.04.2022 20:46 Ответить
А ви звернули увагу, як зелені гниди зам'яли справи про незаконний перетин кордону суркісом з онуками, суддю тупіцкого, бичкою з 20 млн баксів у валізі і найголовніше - мудачука, який втік з України саме через закарпатські пункти пропуску. ВІП порушники легко перетинають кордон с мільйонами кеша у валізах, у зеленій владі похєр на кричущі порущення на кордонах
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01.04.2022 20:46 Ответить
так вищий офіцерський склад до 65 років підлягає мобілізацій, тому він і всрався ! Ось такі вони СБУшники ... Одні здали Херсон і всю область, інший - бабло косив на тлі боротьби "за чистоту рядів Служби", а окремі = просто дезертири дешеві !
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01.04.2022 20:46 Ответить
Сама гнила служба виявилася.
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01.04.2022 23:54 Ответить
ой, нелегко ж було мотатись між Тігіпком і Хорошковським...
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01.04.2022 20:49 Ответить
хенералів неміряно. Необхідно це після війни впорядкувати!
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01.04.2022 20:52 Ответить
Позорище
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01.04.2022 20:53 Ответить
У меня только один вопрос,кто этим ********* давал генерала?!
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01.04.2022 20:53 Ответить
Президент присвоює. Згадайте тільки Семочка.
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01.04.2022 23:55 Ответить
Шо то последнее время сбушников много бегут за границу - к чему бы это - весна, время перелёта. А ведь щеленским много раз говаривалось - только прозрачные конкурсы(пята не в счёт).
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01.04.2022 20:53 Ответить
Неудобные вопросики:
1. "Мерседес" простите какой? 20-и летний б/у или за 100к$ из автосалона?
2. За кордон выезжал с чем? С чемоданом вещей или ...? "Или" в какой валюте и сколько?
3. Судя по тексту новости, генерала пожурили, он развернулся и поехал в Буковель.
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01.04.2022 21:02 Ответить
Неудобные ответчики:
Конечно лучший мерен

Полный чемодан денег

Конечно европа
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01.04.2022 21:10 Ответить
На вилы и поставить на переходе!
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01.04.2022 21:06 Ответить
56 років і генерал. За які такі заслуги?
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01.04.2022 21:27 Ответить
Гоним конечно на кацапов,но у них те должности занимают полковники и подполковники,а у нас генералы.
Такая же штука на нашем флоте-адмиралов больше,чем кораблей.
Ну и т.д.
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01.04.2022 21:50 Ответить
Вже місяць пишу про те, що СБУ має бути повністю розформована як структура, і в Україні має бути створена нова служба на основі кадрів, які наразі працюють в контррозвідці ЗСУ.
Але по тєлєвізору кажуть, що є хороші сбу-шники...
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01.04.2022 21:55 Ответить
Пока нет обвинительного приговора суда, никто не имеет права называть фамилию этого работника СБ и называть его преступником.
Это принцип правового государства. Так работает система права в США, в Великобритании.
Сдаётся мне, что этот генерал отслужил на Украину больше лет, чем все "вояки"-комментаторы тут.
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01.04.2022 22:15 Ответить
отслужил на Украину больше лет
========================
100% ! Наверное десяток кожанных диванов в личном кабинете "отслужил" и чемоданы взяток!
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01.04.2022 22:38 Ответить
позбавити всіх званнь......пільг......і судити
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01.04.2022 22:16 Ответить
Перетнути кордон легко - такса 6000 баксів. Генерал вирішив зєкономити...
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01.04.2022 22:49 Ответить
Создаётся впечатление,что СБУ - кузница воров и предателей!!!
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01.04.2022 22:52 Ответить
******.... Самые ссыкуны в сбу? А есть данные по другим силовым? По ВР? ОП?
Кому из чинуш или организации вручить орден ссыкло года?
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01.04.2022 23:40 Ответить
 
 