Отставной генерал СБУ Пята пытался уехать за границу по поддельным документам

Генерал СБУ в отставке СБУ Леонид Пята пытался уехать за границу по поддельным документам о снятии с воинского учета.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Гражданин 18.06.1967 г.р. прибыл на пункт пропуска "Тиса" в Закарпатье на автомобиле "Мерседес" для выезда из Украины. В качестве основания освобождения от призыва он предоставил справку о непригодности выданную РТЦК и СП г.Днепр и временное удостоверение военнообязанного, где указано, что лицо снято с воинского учета на основании ВВК. Также указано воинское звание "солдат", состав "рядовой".

При проверке гражданина оказалось, что Леонид Пята является отставным генералом СБУ и работал в ГЗНД СБУ в Киеве. Сотрудники СБУ подтвердили, что гражданин является их бывшим сотрудником.

В связи с тем, что предоставленные Пятой данные по воинскому составу и званию не соответствуют действительности, изучается вопрос о направлении сообщения об обнаружении уголовного правонарушения в ГБР или Нацполицию по ст. 336 и 358 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против таможенников, выпустивших за границу Суркисов с миллионами долларов