Отставной генерал СБУ Пята пытался уехать за границу по поддельным документам
Генерал СБУ в отставке СБУ Леонид Пята пытался уехать за границу по поддельным документам о снятии с воинского учета.
Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
Гражданин 18.06.1967 г.р. прибыл на пункт пропуска "Тиса" в Закарпатье на автомобиле "Мерседес" для выезда из Украины. В качестве основания освобождения от призыва он предоставил справку о непригодности выданную РТЦК и СП г.Днепр и временное удостоверение военнообязанного, где указано, что лицо снято с воинского учета на основании ВВК. Также указано воинское звание "солдат", состав "рядовой".
При проверке гражданина оказалось, что Леонид Пята является отставным генералом СБУ и работал в ГЗНД СБУ в Киеве. Сотрудники СБУ подтвердили, что гражданин является их бывшим сотрудником.
В связи с тем, что предоставленные Пятой данные по воинскому составу и званию не соответствуют действительности, изучается вопрос о направлении сообщения об обнаружении уголовного правонарушения в ГБР или Нацполицию по ст. 336 и 358 УК Украины.
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Назначить пенсию рядового, и пусть себе доживает. Жаль, что таких организмов нельзя лишать избирательного права.
1. "Мерседес" простите какой? 20-и летний б/у или за 100к$ из автосалона?
2. За кордон выезжал с чем? С чемоданом вещей или ...? "Или" в какой валюте и сколько?
3. Судя по тексту новости, генерала пожурили, он развернулся и поехал в Буковель.
Конечно лучший мерен
Полный чемодан денег
Конечно европа
Такая же штука на нашем флоте-адмиралов больше,чем кораблей.
Ну и т.д.
Але по тєлєвізору кажуть, що є хороші сбу-шники...
Это принцип правового государства. Так работает система права в США, в Великобритании.
Сдаётся мне, что этот генерал отслужил на Украину больше лет, чем все "вояки"-комментаторы тут.
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100% ! Наверное десяток кожанных диванов в личном кабинете "отслужил" и чемоданы взяток!
Кому из чинуш или организации вручить орден ссыкло года?