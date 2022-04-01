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Новости Война
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Оккупанты отвели от Киева 20% своих подразделений, - Военная администрация

війна,київ

Войска РФ не достигли цели по захвату Киева и не могут проводить наступление одновременно по всем направлениям.

Об этом в Telegram сообщает военная администрация Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Противник ни на каком направлении не достиг своей цели, не может проводить наступление одновременно по всем направлениям, около 20% своих подразделений враг отвел от столицы", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты продолжают ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре Киева. Поэтому опасность для населения остается.

"Продолжают свою работу коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения", - отметил глава Военной администрации Николай Жирнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп, - Жирнов

Киев (25475) Жирнов Николай (7)


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Топ комментарии
+6
Перебросят суки на Донбасс.
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01.04.2022 22:15
+5
Бунт, например, в какой-нибудь дивизии московского военного округа способен вызвать цепную реакцию... ждём.
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01.04.2022 22:12
+5
Ракет очень много, особенно класса Х. Кучма тоже к этому руку приложил, передав эти ракеты в качестве оплаты за газ
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01.04.2022 22:29
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да и ракет осталось немного. ну и очень много везде говорят что зреет бунт. хз.
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01.04.2022 22:08 Ответить
Бунт, например, в какой-нибудь дивизии московского военного округа способен вызвать цепную реакцию... ждём.
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01.04.2022 22:12 Ответить
Нажаль то не той бунт, вони максимум можуть бунтувати проти офіцера на 1-2 ранги вище, хоча я б з задоволенням подивився відео як вони на танках своїх командирів давлять.
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01.04.2022 22:16 Ответить
Не надейся, эти люди не способны на бунт. Это же орки, которых как псов приучали быть верным своему президенту - х*йлу. Все таки их придётся истреблять до последнего на Донбассе.
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01.04.2022 22:29 Ответить
Нємного це скільки?
Декілька сот ракет у них ще є - це нємного.
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01.04.2022 22:18 Ответить
все будет Украина!
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01.04.2022 22:23 Ответить
Ракет очень много, особенно класса Х. Кучма тоже к этому руку приложил, передав эти ракеты в качестве оплаты за газ
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01.04.2022 22:29 Ответить
на заправках на расеи километровые очереди. кеп почему паровоз не едет? так весь пар пустили на свивток.
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01.04.2022 22:11 Ответить
Перебросят суки на Донбасс.
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01.04.2022 22:15 Ответить
боюсь что не к добру этот отвод...
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01.04.2022 22:27 Ответить
Не вийшло відвести- вони драпанули.
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01.04.2022 22:17 Ответить
відвів і знищили -дві великі різниці..відвів щоб наступати в інших напрямках а знищено, то вже в нікуди
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01.04.2022 22:17 Ответить
Коли маацьваа, повернеться у рідну гавань? Хіба не Довгоруий збудував маацьву?
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01.04.2022 22:19 Ответить
А інші 80% де? В Бучі немає, Гостомелі і Ворзелі немає, Бородянці, Димері, Іванкові - теж... Може вони в землю поховалися?
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01.04.2022 22:20 Ответить
І це, якщо чесно, дуже насторожує - здриснули одночасно і з усіх напрямків. Дуже підозріло.
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01.04.2022 22:28 Ответить
Я вижу три варианта: 1. вероятность котла; 2. необходимость новых сил, которых взять негде, на других направлениях; 3. тактическое ЯО ...
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01.04.2022 22:56 Ответить
Я думаю зрада! Влада нас кинула!! Зелена шмаркля продала нас Путіну!!!
Всякі Подоляки щось там нарішали з москалями і ті тіпа відійшли, а коли ми розслабимось, зразу вдарять нам у спину.

А оскільки точно будуть придурки, які це за чисту монету сприймуть, то скажу, що деякі сільнопрєзіраємиє особистості в нашому політикумі цей відвід військ обіцяли більше тижня назад. І він не підозрілий - він єдино можливий для москалів у нинішніх обставинах.
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01.04.2022 23:47 Ответить
Та в містах вони ще довго огризатись могли (особливо в Іванкові) - а тут одночасно швидко, всі і звідусіль. Хотілося б сподіватись, що все ОК, але щось муляє... Як варіант, за відсутності кацапошобла поблизу Києва можливе застосування зброї масового ураження (ніяких доказів цього не маю - просто як імовірна причина таких дій). Час покаже.
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02.04.2022 00:00 Ответить
Скоро будут в кобзонарии брать фанерньій Рейхстаг.
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01.04.2022 22:29 Ответить
Думаю, відвели і розбили більше. Нам сказали цифру 20%, щоб кияни не розслаблялись.
Бо розслаблятись народ вже почав - сьогодні відновили продаж алкоголю, в кого є гроші , в кого є гроші, беруть по кілька пляшок, раптом знов заборонять. Але найстрашніше, що військові в магазинах також спиртне купують, і також багато...
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01.04.2022 22:30 Ответить
Поки справжній футбол, головкою від *****, не зіграємо, до того часу розслаблятися неможливо!
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01.04.2022 22:56 Ответить
Отвели сразу и почти со всей Киевской области. Хорошо, что отвели; плохо, что ушли. Почему? Угроза попасть в окружение, необходимость сил на Донбассе, возможный ЯО по Киеву, ... хз
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01.04.2022 22:54 Ответить
Вероятнее всего хотят создать достаточный перевес сил на Донецко-Луганском направлении,дабы выйти на административные границы областей.ВСУ должны быть очень мобильны.Поскорее бы им перебросили обещанные БМП из Чехии и БТР с Австралии..
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02.04.2022 09:19 Ответить
Кстати, немногие знают, что Николай Жирнов родился в Армении)
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01.04.2022 23:12 Ответить
 
 