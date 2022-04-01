Оккупанты отвели от Киева 20% своих подразделений, - Военная администрация

Войска РФ не достигли цели по захвату Киева и не могут проводить наступление одновременно по всем направлениям.

Об этом в Telegram сообщает военная администрация Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Противник ни на каком направлении не достиг своей цели, не может проводить наступление одновременно по всем направлениям, около 20% своих подразделений враг отвел от столицы", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты продолжают ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре Киева. Поэтому опасность для населения остается.

"Продолжают свою работу коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения", - отметил глава Военной администрации Николай Жирнов.

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