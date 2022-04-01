Оккупанты отвели от Киева 20% своих подразделений, - Военная администрация
Войска РФ не достигли цели по захвату Киева и не могут проводить наступление одновременно по всем направлениям.
Об этом в Telegram сообщает военная администрация Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Противник ни на каком направлении не достиг своей цели, не может проводить наступление одновременно по всем направлениям, около 20% своих подразделений враг отвел от столицы", - говорится в сообщении.
В то же время оккупанты продолжают ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре Киева. Поэтому опасность для населения остается.
"Продолжают свою работу коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения", - отметил глава Военной администрации Николай Жирнов.
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Декілька сот ракет у них ще є - це нємного.
Всякі Подоляки щось там нарішали з москалями і ті тіпа відійшли, а коли ми розслабимось, зразу вдарять нам у спину.
А оскільки точно будуть придурки, які це за чисту монету сприймуть, то скажу, що деякі сільнопрєзіраємиє особистості в нашому політикумі цей відвід військ обіцяли більше тижня назад. І він не підозрілий - він єдино можливий для москалів у нинішніх обставинах.
Бо розслаблятись народ вже почав - сьогодні відновили продаж алкоголю, в кого є гроші , в кого є гроші, беруть по кілька пляшок, раптом знов заборонять. Але найстрашніше, що військові в магазинах також спиртне купують, і також багато...