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Новини Війна
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Окупанти відвели від Києва 20% своїх підрозділів, - Військова адміністрація

війна,київ

Війська РФ не досягли мети по захопленню Києва та не можуть проводити наступ одночасно на всіх напрямках.

Про це у Telegram повідомляє Військова адміністрація Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети, не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках, близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти продовжують ракетні удари по позиціям наших військ та інфраструктурі Києва. Тому небезпека для населення залишається

"Продовжують свою роботу комунальники, транспортники, рятувальники та медики. Військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення", - зазначив очільник Військової адміністрації Микола Жирнов.

Читайте: На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантами загинули 7 осіб, - Кириленко

Автор: 

Київ (19422) Жирнов Микола (13)


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Топ коментарі
+6
Перебросят суки на Донбасс.
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01.04.2022 22:15
+5
Бунт, например, в какой-нибудь дивизии московского военного округа способен вызвать цепную реакцию... ждём.
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01.04.2022 22:12
+5
Ракет очень много, особенно класса Х. Кучма тоже к этому руку приложил, передав эти ракеты в качестве оплаты за газ
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01.04.2022 22:29
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да и ракет осталось немного. ну и очень много везде говорят что зреет бунт. хз.
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01.04.2022 22:08 Відповісти
Бунт, например, в какой-нибудь дивизии московского военного округа способен вызвать цепную реакцию... ждём.
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01.04.2022 22:12 Відповісти
Нажаль то не той бунт, вони максимум можуть бунтувати проти офіцера на 1-2 ранги вище, хоча я б з задоволенням подивився відео як вони на танках своїх командирів давлять.
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01.04.2022 22:16 Відповісти
Не надейся, эти люди не способны на бунт. Это же орки, которых как псов приучали быть верным своему президенту - х*йлу. Все таки их придётся истреблять до последнего на Донбассе.
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01.04.2022 22:29 Відповісти
Нємного це скільки?
Декілька сот ракет у них ще є - це нємного.
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01.04.2022 22:18 Відповісти
все будет Украина!
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01.04.2022 22:23 Відповісти
Ракет очень много, особенно класса Х. Кучма тоже к этому руку приложил, передав эти ракеты в качестве оплаты за газ
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01.04.2022 22:29 Відповісти
на заправках на расеи километровые очереди. кеп почему паровоз не едет? так весь пар пустили на свивток.
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01.04.2022 22:11 Відповісти
Перебросят суки на Донбасс.
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01.04.2022 22:15 Відповісти
боюсь что не к добру этот отвод...
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01.04.2022 22:27 Відповісти
Не вийшло відвести- вони драпанули.
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01.04.2022 22:17 Відповісти
відвів і знищили -дві великі різниці..відвів щоб наступати в інших напрямках а знищено, то вже в нікуди
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01.04.2022 22:17 Відповісти
Коли маацьваа, повернеться у рідну гавань? Хіба не Довгоруий збудував маацьву?
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01.04.2022 22:19 Відповісти
А інші 80% де? В Бучі немає, Гостомелі і Ворзелі немає, Бородянці, Димері, Іванкові - теж... Може вони в землю поховалися?
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01.04.2022 22:20 Відповісти
І це, якщо чесно, дуже насторожує - здриснули одночасно і з усіх напрямків. Дуже підозріло.
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01.04.2022 22:28 Відповісти
Я вижу три варианта: 1. вероятность котла; 2. необходимость новых сил, которых взять негде, на других направлениях; 3. тактическое ЯО ...
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01.04.2022 22:56 Відповісти
Я думаю зрада! Влада нас кинула!! Зелена шмаркля продала нас Путіну!!!
Всякі Подоляки щось там нарішали з москалями і ті тіпа відійшли, а коли ми розслабимось, зразу вдарять нам у спину.

А оскільки точно будуть придурки, які це за чисту монету сприймуть, то скажу, що деякі сільнопрєзіраємиє особистості в нашому політикумі цей відвід військ обіцяли більше тижня назад. І він не підозрілий - він єдино можливий для москалів у нинішніх обставинах.
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01.04.2022 23:47 Відповісти
Та в містах вони ще довго огризатись могли (особливо в Іванкові) - а тут одночасно швидко, всі і звідусіль. Хотілося б сподіватись, що все ОК, але щось муляє... Як варіант, за відсутності кацапошобла поблизу Києва можливе застосування зброї масового ураження (ніяких доказів цього не маю - просто як імовірна причина таких дій). Час покаже.
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02.04.2022 00:00 Відповісти
Скоро будут в кобзонарии брать фанерньій Рейхстаг.
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01.04.2022 22:29 Відповісти
Думаю, відвели і розбили більше. Нам сказали цифру 20%, щоб кияни не розслаблялись.
Бо розслаблятись народ вже почав - сьогодні відновили продаж алкоголю, в кого є гроші , в кого є гроші, беруть по кілька пляшок, раптом знов заборонять. Але найстрашніше, що військові в магазинах також спиртне купують, і також багато...
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01.04.2022 22:30 Відповісти
Поки справжній футбол, головкою від *****, не зіграємо, до того часу розслаблятися неможливо!
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01.04.2022 22:56 Відповісти
Отвели сразу и почти со всей Киевской области. Хорошо, что отвели; плохо, что ушли. Почему? Угроза попасть в окружение, необходимость сил на Донбассе, возможный ЯО по Киеву, ... хз
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01.04.2022 22:54 Відповісти
Вероятнее всего хотят создать достаточный перевес сил на Донецко-Луганском направлении,дабы выйти на административные границы областей.ВСУ должны быть очень мобильны.Поскорее бы им перебросили обещанные БМП из Чехии и БТР с Австралии..
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02.04.2022 09:19 Відповісти
Кстати, немногие знают, что Николай Жирнов родился в Армении)
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01.04.2022 23:12 Відповісти
 
 