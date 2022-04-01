Окупанти відвели від Києва 20% своїх підрозділів, - Військова адміністрація
Війська РФ не досягли мети по захопленню Києва та не можуть проводити наступ одночасно на всіх напрямках.
Про це у Telegram повідомляє Військова адміністрація Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети, не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках, близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці", - йдеться в повідомленні.
Водночас окупанти продовжують ракетні удари по позиціям наших військ та інфраструктурі Києва. Тому небезпека для населення залишається
"Продовжують свою роботу комунальники, транспортники, рятувальники та медики. Військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення", - зазначив очільник Військової адміністрації Микола Жирнов.
Топ коментарі
+6 Харьков Сумской
показати весь коментар01.04.2022 22:15
+5 ladyar
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+5 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар01.04.2022 22:29
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Декілька сот ракет у них ще є - це нємного.
Всякі Подоляки щось там нарішали з москалями і ті тіпа відійшли, а коли ми розслабимось, зразу вдарять нам у спину.
А оскільки точно будуть придурки, які це за чисту монету сприймуть, то скажу, що деякі сільнопрєзіраємиє особистості в нашому політикумі цей відвід військ обіцяли більше тижня назад. І він не підозрілий - він єдино можливий для москалів у нинішніх обставинах.
Бо розслаблятись народ вже почав - сьогодні відновили продаж алкоголю, в кого є гроші , в кого є гроші, беруть по кілька пляшок, раптом знов заборонять. Але найстрашніше, що військові в магазинах також спиртне купують, і також багато...