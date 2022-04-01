Кличко просит не возвращаться в Киев – риск погибнуть остается большим
Городской глава Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все же достаточно высокий риск умереть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, уделите немного больше времени".
По словам Кличко, продолжаются "огромные" бои к северу и востоку от Киева.
Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.
Ранее власти Киевщины сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции других.
Ранее в МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевской области возвращаться опасно в частности из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.
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Чя подлечусь и уеду..
Чё орать-то сразу....
а як сміття все те зелене з Києва виметеш - тобі ціни не буде.
Дороги сейчас опасные, бои вокруг Киева... Ну блд, прослушайте вы первоисточник, не тупите