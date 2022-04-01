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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кличко просит не возвращаться в Киев – риск погибнуть остается большим

кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все же достаточно высокий риск умереть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, уделите немного больше времени".

По словам Кличко, продолжаются "огромные" бои к северу и востоку от Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отвели от Киева 20% своих подразделений, - Военная администрация

Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Ранее власти Киевщины сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции других.

Ранее в МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевской области возвращаться опасно в частности из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.

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Киев (25475) Кличко Виталий (4636)


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Топ комментарии
+12
24 лютого міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер: Україні «залишилося кілька годин».
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01.04.2022 22:43
+12
керуй, Віталя - доки все гаразд, шо б там шо не казав.
а як сміття все те зелене з Києва виметеш - тобі ціни не буде.
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01.04.2022 22:46
+7
Давайте скажем так , в Киеве опастно , а в Мариуполе почти гарантированный 3,14 здец . Кличко правду говорит , не исключено что кацап накатит вторую волну на Киев.
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01.04.2022 23:32
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Тихо тихо!
Чя подлечусь и уеду..
Чё орать-то сразу....
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01.04.2022 22:36 Ответить
Я зрозумів, що про "значні успіхи" на переговорах, Клічко дізнався першим!
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01.04.2022 22:41 Ответить
Жаль. Хотел вернутся. Придётся почекать кропаль.
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01.04.2022 22:41 Ответить
24 лютого міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер: Україні «залишилося кілька годин».
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01.04.2022 22:43 Ответить
гнида
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02.04.2022 01:07 Ответить
керуй, Віталя - доки все гаразд, шо б там шо не казав.
а як сміття все те зелене з Києва виметеш - тобі ціни не буде.
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01.04.2022 22:46 Ответить
Ну почему у нас журналисты такие тупые. Он сказал - при возвращении в Киев можно погибнуть.

Дороги сейчас опасные, бои вокруг Киева... Ну блд, прослушайте вы первоисточник, не тупите
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01.04.2022 22:51 Ответить
За останні два дні, реально дохера народу повернулося в столицю. Це вже починає напрягати, особливо коли вздовж Дніпра сидять шашалички жарять і бухають. Бляха, в країні війна, а комусь хочеться розваг. Тому коменданський час має бути продовжений, а бухло знято з продажу до перемоги.
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01.04.2022 22:59 Ответить
Алко и так продавали в разливайках на каждом районе.. говорил очереди бывали километровые. А налоги в казну надо, сегодня первый день продажи и в АТБ очередь на улицу вываливала, 95% покупали бухло.
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01.04.2022 23:03 Ответить
Да ну на! Зашел сегодня , купил бутылку пива ,очередь вываливала аж на четыре человека передо мной . Пиво ,кстати , так и не выпил,стоит .
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01.04.2022 23:30 Ответить
Если не пьеш, то угости кого нибудь у кого не стоит. Хоть какая то радость будет👍
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01.04.2022 23:39 Ответить
Ты думаешь , после того как угощенный выпьет у него встанет?
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02.04.2022 00:27 Ответить
Да у меня вроде как с этим проблем пока не наблюдаеццо.
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02.04.2022 01:05 Ответить
Уважаю Кличко как мэра,но очень рад,что сейчас рулит военная администрация.В городе налаживается жизнь,люди возвпащаются,работают,и тут он влазит со своей антирекламой.Где опасно,так этоив Мариуполе,а у нас впоне можно жить.Это,кстати,второй его шедевр за время войны.Первый был,когда он заявил,что авто,которые едут по полосе общественного транспорта будут приравнены к диверсионным группам.Ну,по идее,должны уничтожаться на месте.Слава богу,тут его и сместили.А для мирного времени вполне годится.
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01.04.2022 23:26 Ответить
Давайте скажем так , в Киеве опастно , а в Мариуполе почти гарантированный 3,14 здец . Кличко правду говорит , не исключено что кацап накатит вторую волну на Киев.
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01.04.2022 23:32 Ответить
Знаете,месяц исключительно военных новостей,а в последние дни то наркодилера повязали,то корону вспомнили,прямо ностальгия,да еще и спиртное стали продавать.Я ж к чему написал,мы приспособились,наметилось улучшение,и ни к чему снова нагонять тоску,нервы у всех и так ни в 3.14зду.
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01.04.2022 23:57 Ответить
Ну, в принципі так. Вірогідність ядерного удару поки що висока, а якщо він буде, то по Києву точно.
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02.04.2022 11:38 Ответить
 
 