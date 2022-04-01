Кличко просит не возвращаться в Киев – риск погибнуть остается большим

Городской глава Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все же достаточно высокий риск умереть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, уделите немного больше времени".

По словам Кличко, продолжаются "огромные" бои к северу и востоку от Киева.

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Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Ранее власти Киевщины сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции других.

Ранее в МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевской области возвращаться опасно в частности из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.

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