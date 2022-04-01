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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кличко просить не вертатись в Київ - ризик загинути лишається великим

кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися у місто, бо все же є досить високий ризик померти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Reuters

 "Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, приділіть трохи більше часу".

 За словами Кличка, тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко звернувся до всього демократичного світу з проханням допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу

Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація.

Раніше влада Київщини повідомляла, що російські війська відступають у одних районах, але зміцнюють свої позиції інших.

Раніше в МВС повідомляли, що до столиці України та Київської області повертатися небезпечно зокрема через велику кількість снарядів і мін, які не розірвалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю ніч ми чули сирени попередження про ракетні атаки, вибухи лунали на схід та на північ від Києва, - Кличко про відведення російських військ від Києва

Автор: 

Київ (19422) Кличко Віталій (3508)


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Топ коментарі
+12
24 лютого міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер: Україні «залишилося кілька годин».
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01.04.2022 22:43
+12
керуй, Віталя - доки все гаразд, шо б там шо не казав.
а як сміття все те зелене з Києва виметеш - тобі ціни не буде.
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01.04.2022 22:46
+7
Давайте скажем так , в Киеве опастно , а в Мариуполе почти гарантированный 3,14 здец . Кличко правду говорит , не исключено что кацап накатит вторую волну на Киев.
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01.04.2022 23:32
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Тихо тихо!
Чя подлечусь и уеду..
Чё орать-то сразу....
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01.04.2022 22:36 Відповісти
Я зрозумів, що про "значні успіхи" на переговорах, Клічко дізнався першим!
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01.04.2022 22:41 Відповісти
Жаль. Хотел вернутся. Придётся почекать кропаль.
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01.04.2022 22:41 Відповісти
24 лютого міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер: Україні «залишилося кілька годин».
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01.04.2022 22:43 Відповісти
гнида
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02.04.2022 01:07 Відповісти
керуй, Віталя - доки все гаразд, шо б там шо не казав.
а як сміття все те зелене з Києва виметеш - тобі ціни не буде.
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01.04.2022 22:46 Відповісти
Ну почему у нас журналисты такие тупые. Он сказал - при возвращении в Киев можно погибнуть.

Дороги сейчас опасные, бои вокруг Киева... Ну блд, прослушайте вы первоисточник, не тупите
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01.04.2022 22:51 Відповісти
За останні два дні, реально дохера народу повернулося в столицю. Це вже починає напрягати, особливо коли вздовж Дніпра сидять шашалички жарять і бухають. Бляха, в країні війна, а комусь хочеться розваг. Тому коменданський час має бути продовжений, а бухло знято з продажу до перемоги.
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01.04.2022 22:59 Відповісти
Алко и так продавали в разливайках на каждом районе.. говорил очереди бывали километровые. А налоги в казну надо, сегодня первый день продажи и в АТБ очередь на улицу вываливала, 95% покупали бухло.
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01.04.2022 23:03 Відповісти
Да ну на! Зашел сегодня , купил бутылку пива ,очередь вываливала аж на четыре человека передо мной . Пиво ,кстати , так и не выпил,стоит .
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01.04.2022 23:30 Відповісти
Если не пьеш, то угости кого нибудь у кого не стоит. Хоть какая то радость будет👍
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01.04.2022 23:39 Відповісти
Ты думаешь , после того как угощенный выпьет у него встанет?
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02.04.2022 00:27 Відповісти
Да у меня вроде как с этим проблем пока не наблюдаеццо.
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02.04.2022 01:05 Відповісти
Уважаю Кличко как мэра,но очень рад,что сейчас рулит военная администрация.В городе налаживается жизнь,люди возвпащаются,работают,и тут он влазит со своей антирекламой.Где опасно,так этоив Мариуполе,а у нас впоне можно жить.Это,кстати,второй его шедевр за время войны.Первый был,когда он заявил,что авто,которые едут по полосе общественного транспорта будут приравнены к диверсионным группам.Ну,по идее,должны уничтожаться на месте.Слава богу,тут его и сместили.А для мирного времени вполне годится.
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01.04.2022 23:26 Відповісти
Давайте скажем так , в Киеве опастно , а в Мариуполе почти гарантированный 3,14 здец . Кличко правду говорит , не исключено что кацап накатит вторую волну на Киев.
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01.04.2022 23:32 Відповісти
Знаете,месяц исключительно военных новостей,а в последние дни то наркодилера повязали,то корону вспомнили,прямо ностальгия,да еще и спиртное стали продавать.Я ж к чему написал,мы приспособились,наметилось улучшение,и ни к чему снова нагонять тоску,нервы у всех и так ни в 3.14зду.
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01.04.2022 23:57 Відповісти
Ну, в принципі так. Вірогідність ядерного удару поки що висока, а якщо він буде, то по Києву точно.
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02.04.2022 11:38 Відповісти
 
 