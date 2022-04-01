Кличко просить не вертатись в Київ - ризик загинути лишається великим
Міський голова Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися у місто, бо все же є досить високий ризик померти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters
"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, приділіть трохи більше часу".
За словами Кличка, тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.
Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація.
Раніше влада Київщини повідомляла, що російські війська відступають у одних районах, але зміцнюють свої позиції інших.
Раніше в МВС повідомляли, що до столиці України та Київської області повертатися небезпечно зокрема через велику кількість снарядів і мін, які не розірвалися.
Будь ласка, зачекайте...
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Чя подлечусь и уеду..
Чё орать-то сразу....
а як сміття все те зелене з Києва виметеш - тобі ціни не буде.
Дороги сейчас опасные, бои вокруг Киева... Ну блд, прослушайте вы первоисточник, не тупите