Кличко просить не вертатись в Київ - ризик загинути лишається великим

Міський голова Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися у місто, бо все же є досить високий ризик померти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, приділіть трохи більше часу".

За словами Кличка, тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.

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Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як розвиватиметься ситуація.

Раніше влада Київщини повідомляла, що російські війська відступають у одних районах, але зміцнюють свої позиції інших.

Раніше в МВС повідомляли, що до столиці України та Київської області повертатися небезпечно зокрема через велику кількість снарядів і мін, які не розірвалися.

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