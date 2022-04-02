Оккупанты обстреляли онкодиспансер в Чернигове

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Чернигова - удар был нанесен по онкологическому диспансеру.

Об этом сообщает начальник главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"В минувшие сутки враг продолжил коварно обстреливать безоружное население Чернигова. В частности, нанес удары по онкологическому диспансеру и мирным кварталам города", - говорится в сообщении.

По словам Нидзельского, за прошедшие сутки в городе были задержаны три человека, подозреваемые в диверсионной деятельности и мародерстве.

Полиция также проводит превентивную работу по стабилизации криминогенной ситуации в регионе и недопущению посягательства на имущество граждан.

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