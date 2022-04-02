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Оккупанты обстреляли онкодиспансер в Чернигове

чернігів

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Чернигова - удар был нанесен по онкологическому диспансеру.

Об этом сообщает начальник главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"В минувшие сутки враг продолжил коварно обстреливать безоружное население Чернигова. В частности, нанес удары по онкологическому диспансеру и мирным кварталам города", - говорится в сообщении.

По словам Нидзельского, за прошедшие сутки в городе были задержаны три человека, подозреваемые в диверсионной деятельности и мародерстве.

Полиция также проводит превентивную работу по стабилизации криминогенной ситуации в регионе и недопущению посягательства на имущество граждан.

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больница (1436) обстрел (26928) Чернигов (883)


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нелюди!!!!!
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02.04.2022 10:31 Ответить
Кацапські військові злочинці повторюють дії в Сирії - наносять удари по лікарнях, продовольчих складах, хлібозаводах, лікарнях. Ядерний щит росії потрібен, щоб за ним ховалися військові злочинці.
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02.04.2022 10:40 Ответить
Мрази.
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02.04.2022 11:46 Ответить
суки!люди и так раком больны а они их ещё обстреливают!сдохните нелюди!
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02.04.2022 13:14 Ответить
 
 