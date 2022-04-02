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Окупанти обстріляли онкодиспансер в Чернігові

чернігів

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Чернігова - удару було завдано по онкологічному диспансеру.

Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Минулої доби ворог продовжив підступно обстрілювати беззбройне населення Чернігова - зокрема, завдав ударів по онкологічному диспансеру та мирних кварталах міста", - йдеться в повідомленні.

За словами Нідзельського, минулої доби в місті було затримано трьох осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності та мародерстві.

Поліція також проводить превентивну роботу зі стабілізації криміногенної ситуації в регіоні та недопущення посягання на майно громадян.

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лікарня (1357) обстріл (28263) Чернігів (787)


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нелюди!!!!!
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02.04.2022 10:31 Відповісти
Кацапські військові злочинці повторюють дії в Сирії - наносять удари по лікарнях, продовольчих складах, хлібозаводах, лікарнях. Ядерний щит росії потрібен, щоб за ним ховалися військові злочинці.
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02.04.2022 10:40 Відповісти
Мрази.
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02.04.2022 11:46 Відповісти
суки!люди и так раком больны а они их ещё обстреливают!сдохните нелюди!
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02.04.2022 13:14 Відповісти
 
 