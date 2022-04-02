Окупанти обстріляли онкодиспансер в Чернігові
Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Чернігова - удару було завдано по онкологічному диспансеру.
Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої доби ворог продовжив підступно обстрілювати беззбройне населення Чернігова - зокрема, завдав ударів по онкологічному диспансеру та мирних кварталах міста", - йдеться в повідомленні.
За словами Нідзельського, минулої доби в місті було затримано трьох осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності та мародерстві.
Поліція також проводить превентивну роботу зі стабілізації криміногенної ситуації в регіоні та недопущення посягання на майно громадян.
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