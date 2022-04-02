Президент Европарламента Метсола после посещения Киева: "Украине срочно нужна помощь"
Президент Европарламента Роберта Метсола после посещения Киева подчеркнула, что Украина срочно нуждается в помощи.
Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Украине срочно нужна помощь. Мы уже оказали немало логистической, гуманитарной, военной и финансовой поддержки, но этого недостаточно", - сказала она.
По словам Метсолы, она донесет этот призыв Европарламенту и другим партнерам в разных странах.
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+46 Eugen Konovalenko #487671
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Думаю, це не в її компетенції
Поддержка возрастает с каждым днем.
Якщо просять - треба давати. В Європі резервні фонди тріщать від грошей. Нічого страшного не буде, якщо візьмуть звідти 10%
краще один раз побачити (понюхати сморід від згарищ) - чим 100 разів почути
а до приїзду, раша тудей дивилася???
ааааааа, на вас, казлів, ракети не падають.......