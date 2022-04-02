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Новости Война
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Президент Европарламента Метсола после посещения Киева: "Украине срочно нужна помощь"

метсола

Президент Европарламента Роберта Метсола после посещения Киева подчеркнула, что Украина срочно нуждается в помощи.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Украине срочно нужна помощь. Мы уже оказали немало логистической, гуманитарной, военной и финансовой поддержки, но этого недостаточно", - сказала она.

По словам Метсолы, она донесет этот призыв Европарламенту и другим партнерам в разных странах.

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Европарламент (1795) Мецола Роберт (77)


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Топ комментарии
+46
треба було до Харькова поїхати
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02.04.2022 21:34
+26
чим більше вояжів єврочиновників в Україну, тим швидше почнуть оговтуватися євроімпотенти.
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02.04.2022 21:39
+25
та хоча б до Ірпеня-Гостомеля-Бучі. подивитись на закатованих та ростріляних цивільних і на зашкварених кацапів, що досі там валяються
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02.04.2022 21:54
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треба було до Харькова поїхати
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02.04.2022 21:34 Ответить
та хоча б до Ірпеня-Гостомеля-Бучі. подивитись на закатованих та ростріляних цивільних і на зашкварених кацапів, що досі там валяються
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02.04.2022 21:54 Ответить
Або Чернігів, Суми.
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02.04.2022 22:11 Ответить
...і даЮ не Харьков, а Харків
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02.04.2022 21:55 Ответить
І не Виктор, а Віктор
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02.04.2022 21:59 Ответить
Отож ви вредні хлопці граммар наці еп
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03.04.2022 00:28 Ответить
Вона все бачила. Для цього не обов'язково кудись їхати. Відиво подивилась, з фактами ознайомилась. Все було готово для її візиту.
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03.04.2022 00:15 Ответить
І вже давно.
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02.04.2022 21:37 Ответить
чим більше вояжів єврочиновників в Україну, тим швидше почнуть оговтуватися євроімпотенти.
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02.04.2022 21:39 Ответить
100%, вони до середини березня вірили ***** що в Україні така собі легенька "спєцаперация", стріляють тільки по "лєгитимним ваєнним целям", а розбомблені міста і вбиті діти " ета фейки укранацистав". Приїхала, побачила, вкурила на повну яка тут ситуейшен. Вдно в європі серйозно очканули що так само раха і з ними зробить
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02.04.2022 21:46 Ответить
Мало що вона в Києві побачила, там немає таких сильних руйнувань. А ось в Харків, та навіть і приміські зони Києва можна було б побачити.
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02.04.2022 21:55 Ответить
Так и есть.сидя в уютном кабинете где то там и ощутить атмосферу агрессии в самой Украине .. совсем иначе воспринимается.
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02.04.2022 23:02 Ответить
А не рабочую силу они из Украины получают, а не беженцев принимают?
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03.04.2022 08:44 Ответить
Якщо пані Президентка Європарламенту Роберта Метсола принципова і переконлива людина, то сподіваюсь, що за два тижні Україна отримає заліза на дві тяжкі бригади, інтуїція підказує що і з авіацією буде прорив, і не конче МІГи
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02.04.2022 21:40 Ответить
Дай Боже, щоб ваша інтуїція не підвела…
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02.04.2022 21:42 Ответить
За два тижні може бути пізно, і двох бригад буде замало.
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02.04.2022 21:43 Ответить
Ну два тижні ми точно протримаємося, залізо з цілого світу кожного дня стікається до нас. На дві важкі бригади в цілій Європі заліза не назбирають - щось раніше віддали, щось списане, щось самим треба. Болгарія, Польща і дехто з балканців заявили що не віддадуть, бо самі нічого не мають. Це про совєцьке залізо. Якщо про їхнє то і старі зразки 80 років нам підійдуть, аби ********** були та ще б уніфіковані до нашої зброї
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02.04.2022 22:02 Ответить
Польша віддала би ті мігі, але там якісь тьоркі в середині НАТО.
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03.04.2022 01:14 Ответить
Польша хоче відповідальність за їх передачу переложити на США, а ті упираються.
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03.04.2022 08:47 Ответить
Європарламент і МіГи...
Думаю, це не в її компетенції
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02.04.2022 21:45 Ответить
Было бы не плохо❗ Ну ху.й.лу будет плохо👍😁👎
Поддержка возрастает с каждым днем.
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02.04.2022 21:45 Ответить
Ну, Слава Богу, хоть цій зайшло.
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02.04.2022 21:43 Ответить
А то не зрозуміло було???

Якщо просять - треба давати. В Європі резервні фонди тріщать від грошей. Нічого страшного не буде, якщо візьмуть звідти 10%
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02.04.2022 21:44 Ответить
Тітка діло гутарить...
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02.04.2022 21:51 Ответить
будь проклят род арахама... будь прокляты выродки свинообхазы... прокляты
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02.04.2022 21:52 Ответить
будь проклят род арахама... будь прокляты выродки свинообхазы... прокляты
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02.04.2022 21:54 Ответить
не треба закликів... треба просто тих хто вагається або сумнівається привозити сюди на...так би мовити єкскурсію з заїздом в вже визволені містечка України...
краще один раз побачити (понюхати сморід від згарищ) - чим 100 разів почути
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02.04.2022 22:01 Ответить
прозріла????
а до приїзду, раша тудей дивилася???
ааааааа, на вас, казлів, ракети не падають.......
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02.04.2022 22:13 Ответить
Отлично. Сначала сделали все, чтобы беженцы появились, теперь помогают. Молодцы. Половина там останется навсегда. Дефицит рабсилы решается.
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03.04.2022 08:49 Ответить
Во истину спасать мир могут только женщины!
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02.04.2022 22:34 Ответить
СЛАВА БОГУ!Умная женщина..
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02.04.2022 22:46 Ответить
Як жаль, що доля Ураїни іноді залежить від якоїсь піски тосоли.
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02.04.2022 23:05 Ответить
треба нам допомогти бо УКРАІНА і іі ЛЮДИ ми самі кращі в світі ми нація яка лоюбить всі народи які ******* і нас уКРАІНУ!тут проживають всі націі і ми один кулак,але територія ЗЛА КАЦАПСТАН нам не дає жити.Треба ******* кацапів до кінця .СЛАВА УКРАІНІ!
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02.04.2022 23:32 Ответить
4000000 ВЫЕХАЛО !!!
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03.04.2022 01:42 Ответить
Извини, но ты ****** уже. Половина НЕ ВЕРНЁТСЯ!
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03.04.2022 08:51 Ответить
Больше помощи надо и не фигни какой-то, а нужно оружие против кораблей, чтобы их все потопить!
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03.04.2022 03:56 Ответить
Ukraine Great Wall of Independence
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03.04.2022 09:14 Ответить
 
 