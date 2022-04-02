Президент Европарламента Метсола после посещения Киева: "Украине срочно нужна помощь"

Президент Европарламента Роберта Метсола после посещения Киева подчеркнула, что Украина срочно нуждается в помощи.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Украине срочно нужна помощь. Мы уже оказали немало логистической, гуманитарной, военной и финансовой поддержки, но этого недостаточно", - сказала она.

По словам Метсолы, она донесет этот призыв Европарламенту и другим партнерам в разных странах.

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