Президентка Європарламенту Метсола після відвідин Києва: "Україні терміново потрібна допомога"
Президентка Європарламенту Роберта Метсола після відвідин Києва наголосила, що Україна терміново потребує допомоги.
Про це вона заявила у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Україні терміново потрібна допомога. Ми вже надали чимало логістичної, гуманітарної, військової та фінансової підтримки, але цього не достатньо", - сказала вона.
За словами Метсоли, вона донесе цей заклик Європарламенту та іншим партнерам у різних країнах.
Топ коментарі
+46 Eugen Konovalenko #487671
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+26 Super Gut
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+25 Виктор Коцяруба
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Думаю, це не в її компетенції
Поддержка возрастает с каждым днем.
Якщо просять - треба давати. В Європі резервні фонди тріщать від грошей. Нічого страшного не буде, якщо візьмуть звідти 10%
краще один раз побачити (понюхати сморід від згарищ) - чим 100 разів почути
а до приїзду, раша тудей дивилася???
ааааааа, на вас, казлів, ракети не падають.......