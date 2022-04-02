Президентка Європарламенту Метсола після відвідин Києва: "Україні терміново потрібна допомога"

Президентка Європарламенту Роберта Метсола після відвідин Києва наголосила, що Україна терміново потребує допомоги.

Про це вона заявила у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні терміново потрібна допомога. Ми вже надали чимало логістичної, гуманітарної, військової та фінансової підтримки, але цього не достатньо", - сказала вона.

За словами Метсоли, вона донесе цей заклик Європарламенту та іншим партнерам у різних країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ви виграєте – виграє весь світ, - президент Європарламента Метсола на зустрічі з Зеленським. ФОТО