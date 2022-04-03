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Российские оккупанты хотят захватить Донбасс и юг Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Президент Владимир Зеленский отметил, что у РФ есть резервы для усиления давления на востоке Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносят огневое поражение. Уничтожают всех, до кого позволяют дотянуться наши возможности. Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Сознаем, что у врага есть резервы для усиления давления на востоке.

В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей. Делать все для защиты", – сказал Зеленский.

Читайте также: Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной и готовят наступление на Северодонецк, - Гайдай
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Топ комментарии
+34
Арестовичу ніхто не вірить 😠
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03.04.2022 01:08
+31
Маріуполь потрібно підкріплювати , терміново !!
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03.04.2022 01:06
+22
наступает решающий момент
помогайте кто чем может волонтерам работающим с частями в ООС
запад и центр сейчас в относительной безопасности, все усилия, оружие и снарягу надо на восток
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03.04.2022 01:24
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Це і так ясно
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03.04.2022 01:05 Ответить
Маріуполь потрібно підкріплювати , терміново !!
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03.04.2022 01:06 Ответить
Постарайтесь сложить мозаику .посмотрите сводки .где углубились орки с Донецкого.Луганского направления.из Крыма какие системы у низ там размещены пво. флотилия. половина в Азовском.другая в Черном море. авиация которая там работает .возможности переброски войск .техники с этих направлений.ихняя численность.часть наемников .сирийцев.ливийцев с опытом боев в городских застройках .которых скорее докинут под Мариуполь.От Николаева и до Мариуполя орки и от Мариуполя и до границы до параши под .посмотрите где Изюм.где Запорожье на карте .
Блин.
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03.04.2022 01:42 Ответить
Сирийцев и ливийцев нет . И группировки на юге слабые.

а вот бомбануть керченский мост не помешало бы для освобождения юга
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03.04.2022 02:26 Ответить
Зараз нема чим, на жаль, та й небагато вже дасть, якщо навіть послати якихось смертників-пілотів(а це можна тільки авіацією зробити з того, чим ми володіємо) - наші ракети, які є в наявності - це максимум 150км радіусу. Це треба було робити раніше, краще до 24.02.2022 взагалі, а ще краще невдовзі після його відкриття - тоді ще щось дало б. А зараз хіба що дасть, якщо війна на кілька років розтягнеться, в перспективі 2-3 місяців особливо немає чого їм везти до Криму, все і так є там, що в них є взагалі(у військовому плані)...

Доречі вони ще й газ походу теоретично могли пустити до Криму через Херсонську гілку газопроводу, десь паралельно водному каналу до Криму(дивився за мапами) - ось з цим би щось зробити, а також з електрикою, яка все ще могла теоритично йти до них від нас...
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03.04.2022 11:48 Ответить
Електрика - не могла навіть теорітично . Бо це не фазова напруга й навіть не лінейна , а мережа ціла .30-100 кіловольт . Й усе керується з центру .
Їм потрібно десь так пів року знаходитися в Енергодарі , що там бути спроможними щось перенаправляти .

Та й з водою теж не усе очевидно , якщо брати до уваги , що по цим руслам води не було вже 8 років поспіль .
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03.04.2022 11:59 Ответить
Чим бомбанути? Закидати асфальтом не вдасться(
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03.04.2022 11:50 Ответить
Арестовичу ніхто не вірить 😠
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03.04.2022 01:08 Ответить
Нє, Зеленський надиктовує, а лохи вірять.
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03.04.2022 01:15 Ответить
обдристович багато дурні говорить, робота така у люськи
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03.04.2022 08:54 Ответить
він як раз працює нормально, на своєму місці.
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03.04.2022 09:01 Ответить
він як раз працює нормально на своєму місці.
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03.04.2022 09:02 Ответить
цей трансвестит не на своєму місці
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03.04.2022 09:37 Ответить
"Резервів" немає, але всі ці угрупування, якими вони вдерлися до нас з резервами і тд - вони більшою частиною цілі і боєздатні, деякі потріпані, деякі знищені, але більшість - залишається на ходу, а тим більше вони зараз перекинуть все боєздатне з Північного напрямку на Південний Схід, і буде нам дуже невесело там... Плюс яка-ніяка мобилізація, весняний призив, може не духів зразу з воєнкоматів сюди кинуть, але тих, хто мав дембельнутись - замість дембелю отримає "командировку" в один кінець - "на Україну". Сподіваюся, обійшлося без договорняків і зливів, і сподіваюся втримаємось.
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03.04.2022 11:55 Ответить
Він сам додумався, чи хтось підказав?
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03.04.2022 01:11 Ответить
...давай, Зеля, давай, дороой! У тебя мой голос!...
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03.04.2022 01:16 Ответить
Блонда? Спроси у него, почему он слили без сопротивления почти весь юг и юго-восток. Почему фашисты парадным маршем дошли до Николаева и Мариуполя. Почему атомные станции охраняли по 20 нацгвардейцев без тяжёлого вооружения. Почему когда директор ЦРУ лично приезжал в Киев и лично предупреждал щеленского о начале войны с рашей - тот на второй день звал на шашлыки своих избирателей. Вот эти все жизни украинцев на совести верховного глав.
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03.04.2022 11:39 Ответить
...и на совести долбоклюев которые за него голосовали
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03.04.2022 12:28 Ответить
володка, смотри не выводи от Киева войска на юг. Как только, сразу беларуская мразь ударит сверху карты.
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03.04.2022 01:21 Ответить
Він сказав у відеозверненні, що мета раші не лише у захопленні Півдня і Донбасу, а у знищенні всієї Української Нації?
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03.04.2022 01:23 Ответить
мета у божевільного фюрера не здійсниться ніяка
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03.04.2022 09:03 Ответить
наступает решающий момент
помогайте кто чем может волонтерам работающим с частями в ООС
запад и центр сейчас в относительной безопасности, все усилия, оружие и снарягу надо на восток
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03.04.2022 01:24 Ответить
Вопрос не в том что он хочет ,а что мы ему позволим или не позволим.Зависит от командования по их стратегии и принятия решения.И главное от наших героев в ЗСУ.Неподведите их.
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03.04.2022 01:37 Ответить
Если нам серьезное передали вооружение.которым мы можем топить флот и бить на 300-1000 км и системы пво сенрьезные. то да .у лаптей нет шансов.
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03.04.2022 01:46 Ответить
Если бы передали то уже топили бы.
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03.04.2022 11:42 Ответить
Російські окупанти хочуть захопити Донбас та південь України...
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!! КАК ТЫ ДОГАДАЛСЯ????
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03.04.2022 01:50 Ответить
это же величайший лидер современности, вы разве забыли? только читает тексты по телесуфлеру, а так да - мыслитель и сратег
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03.04.2022 12:30 Ответить
А ВЗРЫВЫ В МОСКВЕ КОГДА !!!???
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03.04.2022 02:31 Ответить
"Великий стратиг" сказали вумну мислю...твою Рима мать
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03.04.2022 08:17 Ответить
Зеленський! Після Бучі з Пуйлом вже нема про що говорити! Тільки смерть кацапам...
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03.04.2022 11:43 Ответить
так це як розумити пермовин та ручкання з куйлом невже не буде.....для вови це неможливо
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03.04.2022 12:50 Ответить
Переговорникам треба руки скотчем примотати....не можу на їх ручкання дивитись
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03.04.2022 14:20 Ответить
Tak Kacapy będą chciały zająć całą wschodnią Ukrainę, oraz wszystkie porty morskie. W ten sposób chcą zniszczyć gospodarczo Ukrainę. To straszne ale my Polsce wiemy że Zachód Europy nic nie zrobił i nie zrobi tak jak nam nie pomógł w 1939. Oni Niemcy Francuzi chcą tylko interesy z kacapem robić. Śmierć dzieci kobiet gwałty zniszczenia ich nic nie obchodzą. Dla nich Ukraina i Polska czy w ogóle nasza część Europy to dzicz. Niestety tak o nas myślą. Sami się przekonajcie ,my już dawno wiedzieliśmy że zachód jest bierny słaby a mocny tylko wobec biednych takich jak Polska . Trzymacie się. Pomagamy waszym dzieciom i żonom, babciom i córkom.boże chroń Ukrainę!
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03.04.2022 11:48 Ответить
Путинская «денацификация» это на самом деле желание ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ Украины. Он просто хочет физически уничтожить всех украинцев, убить их, вывезти в лагеря, стереть культуру, заменить население Украины российским глубинным народом. Это самый настоящий военный преступник.
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03.04.2022 12:02 Ответить
важный фактор - орки реально боятся воевать.
в связи с этим, нужны мобильные группы и дроны
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03.04.2022 12:58 Ответить
Колонну российских танков разнесли в хлам под Киевом.
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s
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03.04.2022 13:01 Ответить
А ти ***** по кацапам ракетами,які ти падло в асфальт сам і закатав. Шмарклю треба судити за зраду України.
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03.04.2022 14:16 Ответить
Хай про Чонгар розкаже. Чому тоді, коли весь Світ попереджав про наміри кацапів, Чонгар був розмінований, і відкрита дорога до захоплення Півдня.
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03.04.2022 14:58 Ответить
На дев'ятому році війни дійшов.
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03.04.2022 15:49 Ответить
 
 