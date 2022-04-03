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Российские оккупанты хотят захватить Донбасс и юг Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил, что у РФ есть резервы для усиления давления на востоке Украины.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносят огневое поражение. Уничтожают всех, до кого позволяют дотянуться наши возможности. Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Сознаем, что у врага есть резервы для усиления давления на востоке.
В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей. Делать все для защиты", – сказал Зеленский.
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+34 Amber
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+22 Игорь Майстренко
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Блин.
а вот бомбануть керченский мост не помешало бы для освобождения юга
Доречі вони ще й газ походу теоретично могли пустити до Криму через Херсонську гілку газопроводу, десь паралельно водному каналу до Криму(дивився за мапами) - ось з цим би щось зробити, а також з електрикою, яка все ще могла теоритично йти до них від нас...
Їм потрібно десь так пів року знаходитися в Енергодарі , що там бути спроможними щось перенаправляти .
Та й з водою теж не усе очевидно , якщо брати до уваги , що по цим руслам води не було вже 8 років поспіль .
помогайте кто чем может волонтерам работающим с частями в ООС
запад и центр сейчас в относительной безопасности, все усилия, оружие и снарягу надо на восток
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!! КАК ТЫ ДОГАДАЛСЯ????
в связи с этим, нужны мобильные группы и дроны
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s