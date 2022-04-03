Російські окупанти хочуть захопити Донбас та південь України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ має резерви для посилення тиску на сході України.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдають вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості. Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході.
У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту", - сказав Зеленський.
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+34 Amber
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Блин.
а вот бомбануть керченский мост не помешало бы для освобождения юга
Доречі вони ще й газ походу теоретично могли пустити до Криму через Херсонську гілку газопроводу, десь паралельно водному каналу до Криму(дивився за мапами) - ось з цим би щось зробити, а також з електрикою, яка все ще могла теоритично йти до них від нас...
Їм потрібно десь так пів року знаходитися в Енергодарі , що там бути спроможними щось перенаправляти .
Та й з водою теж не усе очевидно , якщо брати до уваги , що по цим руслам води не було вже 8 років поспіль .
помогайте кто чем может волонтерам работающим с частями в ООС
запад и центр сейчас в относительной безопасности, все усилия, оружие и снарягу надо на восток
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!! КАК ТЫ ДОГАДАЛСЯ????
в связи с этим, нужны мобильные группы и дроны
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s