Російські окупанти хочуть захопити Донбас та південь України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ має резерви для посилення тиску на сході України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдають вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості. Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході.

У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту", - сказав Зеленський.

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