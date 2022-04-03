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Російські окупанти хочуть захопити Донбас та південь України, - Зеленський

рф

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ має резерви для посилення тиску на сході України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдають вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості. Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході.

У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту", - сказав Зеленський.

Також читайте: Прем'єр Угорщини Орбан, ймовірно, загубив чесність у контактах із Москвою, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+34
Арестовичу ніхто не вірить 😠
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03.04.2022 01:08
+31
Маріуполь потрібно підкріплювати , терміново !!
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03.04.2022 01:06
+22
наступает решающий момент
помогайте кто чем может волонтерам работающим с частями в ООС
запад и центр сейчас в относительной безопасности, все усилия, оружие и снарягу надо на восток
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03.04.2022 01:24
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Це і так ясно
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03.04.2022 01:05 Відповісти
Маріуполь потрібно підкріплювати , терміново !!
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03.04.2022 01:06 Відповісти
Постарайтесь сложить мозаику .посмотрите сводки .где углубились орки с Донецкого.Луганского направления.из Крыма какие системы у низ там размещены пво. флотилия. половина в Азовском.другая в Черном море. авиация которая там работает .возможности переброски войск .техники с этих направлений.ихняя численность.часть наемников .сирийцев.ливийцев с опытом боев в городских застройках .которых скорее докинут под Мариуполь.От Николаева и до Мариуполя орки и от Мариуполя и до границы до параши под .посмотрите где Изюм.где Запорожье на карте .
Блин.
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03.04.2022 01:42 Відповісти
Сирийцев и ливийцев нет . И группировки на юге слабые.

а вот бомбануть керченский мост не помешало бы для освобождения юга
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03.04.2022 02:26 Відповісти
Зараз нема чим, на жаль, та й небагато вже дасть, якщо навіть послати якихось смертників-пілотів(а це можна тільки авіацією зробити з того, чим ми володіємо) - наші ракети, які є в наявності - це максимум 150км радіусу. Це треба було робити раніше, краще до 24.02.2022 взагалі, а ще краще невдовзі після його відкриття - тоді ще щось дало б. А зараз хіба що дасть, якщо війна на кілька років розтягнеться, в перспективі 2-3 місяців особливо немає чого їм везти до Криму, все і так є там, що в них є взагалі(у військовому плані)...

Доречі вони ще й газ походу теоретично могли пустити до Криму через Херсонську гілку газопроводу, десь паралельно водному каналу до Криму(дивився за мапами) - ось з цим би щось зробити, а також з електрикою, яка все ще могла теоритично йти до них від нас...
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03.04.2022 11:48 Відповісти
Електрика - не могла навіть теорітично . Бо це не фазова напруга й навіть не лінейна , а мережа ціла .30-100 кіловольт . Й усе керується з центру .
Їм потрібно десь так пів року знаходитися в Енергодарі , що там бути спроможними щось перенаправляти .

Та й з водою теж не усе очевидно , якщо брати до уваги , що по цим руслам води не було вже 8 років поспіль .
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03.04.2022 11:59 Відповісти
Чим бомбанути? Закидати асфальтом не вдасться(
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03.04.2022 11:50 Відповісти
Арестовичу ніхто не вірить 😠
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03.04.2022 01:08 Відповісти
Нє, Зеленський надиктовує, а лохи вірять.
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03.04.2022 01:15 Відповісти
обдристович багато дурні говорить, робота така у люськи
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03.04.2022 08:54 Відповісти
він як раз працює нормально, на своєму місці.
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03.04.2022 09:01 Відповісти
він як раз працює нормально на своєму місці.
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03.04.2022 09:02 Відповісти
цей трансвестит не на своєму місці
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03.04.2022 09:37 Відповісти
"Резервів" немає, але всі ці угрупування, якими вони вдерлися до нас з резервами і тд - вони більшою частиною цілі і боєздатні, деякі потріпані, деякі знищені, але більшість - залишається на ходу, а тим більше вони зараз перекинуть все боєздатне з Північного напрямку на Південний Схід, і буде нам дуже невесело там... Плюс яка-ніяка мобилізація, весняний призив, може не духів зразу з воєнкоматів сюди кинуть, але тих, хто мав дембельнутись - замість дембелю отримає "командировку" в один кінець - "на Україну". Сподіваюся, обійшлося без договорняків і зливів, і сподіваюся втримаємось.
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03.04.2022 11:55 Відповісти
Він сам додумався, чи хтось підказав?
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03.04.2022 01:11 Відповісти
...давай, Зеля, давай, дороой! У тебя мой голос!...
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03.04.2022 01:16 Відповісти
Блонда? Спроси у него, почему он слили без сопротивления почти весь юг и юго-восток. Почему фашисты парадным маршем дошли до Николаева и Мариуполя. Почему атомные станции охраняли по 20 нацгвардейцев без тяжёлого вооружения. Почему когда директор ЦРУ лично приезжал в Киев и лично предупреждал щеленского о начале войны с рашей - тот на второй день звал на шашлыки своих избирателей. Вот эти все жизни украинцев на совести верховного глав.
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03.04.2022 11:39 Відповісти
...и на совести долбоклюев которые за него голосовали
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03.04.2022 12:28 Відповісти
володка, смотри не выводи от Киева войска на юг. Как только, сразу беларуская мразь ударит сверху карты.
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03.04.2022 01:21 Відповісти
Він сказав у відеозверненні, що мета раші не лише у захопленні Півдня і Донбасу, а у знищенні всієї Української Нації?
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03.04.2022 01:23 Відповісти
мета у божевільного фюрера не здійсниться ніяка
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03.04.2022 09:03 Відповісти
наступает решающий момент
помогайте кто чем может волонтерам работающим с частями в ООС
запад и центр сейчас в относительной безопасности, все усилия, оружие и снарягу надо на восток
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03.04.2022 01:24 Відповісти
Вопрос не в том что он хочет ,а что мы ему позволим или не позволим.Зависит от командования по их стратегии и принятия решения.И главное от наших героев в ЗСУ.Неподведите их.
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03.04.2022 01:37 Відповісти
Если нам серьезное передали вооружение.которым мы можем топить флот и бить на 300-1000 км и системы пво сенрьезные. то да .у лаптей нет шансов.
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03.04.2022 01:46 Відповісти
Если бы передали то уже топили бы.
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03.04.2022 11:42 Відповісти
Російські окупанти хочуть захопити Донбас та південь України...
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!! КАК ТЫ ДОГАДАЛСЯ????
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03.04.2022 01:50 Відповісти
это же величайший лидер современности, вы разве забыли? только читает тексты по телесуфлеру, а так да - мыслитель и сратег
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03.04.2022 12:30 Відповісти
А ВЗРЫВЫ В МОСКВЕ КОГДА !!!???
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03.04.2022 02:31 Відповісти
"Великий стратиг" сказали вумну мислю...твою Рима мать
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03.04.2022 08:17 Відповісти
Зеленський! Після Бучі з Пуйлом вже нема про що говорити! Тільки смерть кацапам...
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03.04.2022 11:43 Відповісти
так це як розумити пермовин та ручкання з куйлом невже не буде.....для вови це неможливо
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03.04.2022 12:50 Відповісти
Переговорникам треба руки скотчем примотати....не можу на їх ручкання дивитись
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03.04.2022 14:20 Відповісти
Tak Kacapy będą chciały zająć całą wschodnią Ukrainę, oraz wszystkie porty morskie. W ten sposób chcą zniszczyć gospodarczo Ukrainę. To straszne ale my Polsce wiemy że Zachód Europy nic nie zrobił i nie zrobi tak jak nam nie pomógł w 1939. Oni Niemcy Francuzi chcą tylko interesy z kacapem robić. Śmierć dzieci kobiet gwałty zniszczenia ich nic nie obchodzą. Dla nich Ukraina i Polska czy w ogóle nasza część Europy to dzicz. Niestety tak o nas myślą. Sami się przekonajcie ,my już dawno wiedzieliśmy że zachód jest bierny słaby a mocny tylko wobec biednych takich jak Polska . Trzymacie się. Pomagamy waszym dzieciom i żonom, babciom i córkom.boże chroń Ukrainę!
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03.04.2022 11:48 Відповісти
Путинская «денацификация» это на самом деле желание ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ Украины. Он просто хочет физически уничтожить всех украинцев, убить их, вывезти в лагеря, стереть культуру, заменить население Украины российским глубинным народом. Это самый настоящий военный преступник.
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03.04.2022 12:02 Відповісти
важный фактор - орки реально боятся воевать.
в связи с этим, нужны мобильные группы и дроны
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03.04.2022 12:58 Відповісти
Колонну российских танков разнесли в хлам под Киевом.
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s

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03.04.2022 13:01 Відповісти
А ти ***** по кацапам ракетами,які ти падло в асфальт сам і закатав. Шмарклю треба судити за зраду України.
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03.04.2022 14:16 Відповісти
Хай про Чонгар розкаже. Чому тоді, коли весь Світ попереджав про наміри кацапів, Чонгар був розмінований, і відкрита дорога до захоплення Півдня.
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03.04.2022 14:58 Відповісти
На дев'ятому році війни дійшов.
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03.04.2022 15:49 Відповісти
 
 