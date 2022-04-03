Мариупольчанка звала "русский мир" даже сидя в подвале. Она арестована, - прокуратура
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Донецкая областная прокуратура арестовала жительницу Мариуполя по подозрению в отрицании, оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также прославлении представителей вооруженных формирований России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу прокуратуры в Фейсбуке.
Женщина была отправлена под стражу с возможностью внести залог 992 тыс. грн.
"По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, скрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов. В дальнейшем, во время эвакуации, на российском блокпосту, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город", - рассказали в прокуратуре.
Ей предъявлены обвинения по частям 1, 3 ст. 436-2 УК Украины. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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@menywddig
Сегодня в комментариях под латвийскими новостями собрались шакалы латвийские русские. Все топят за Путина и желают, чтобы он и Латвию разбомбил (сами там живут). Я не могу больше! Почему этих тварей не депортируют на их историческую Родину?
Ця мразь усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!