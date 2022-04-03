Мариупольчанка звала "русский мир" даже сидя в подвале. Она арестована, - прокуратура

Донецкая областная прокуратура арестовала жительницу Мариуполя по подозрению в отрицании, оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также прославлении представителей вооруженных формирований России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу прокуратуры в Фейсбуке.

Женщина была отправлена под стражу с возможностью внести залог 992 тыс. грн.

"По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, скрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов. В дальнейшем, во время эвакуации, на российском блокпосту, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город", - рассказали в прокуратуре.

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Ей предъявлены обвинения по частям 1, 3 ст. 436-2 УК Украины. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.