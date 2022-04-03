РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12361 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине
38 690 113
война (47211) Мариуполь (5561) прокуратура (4866)

Мариупольчанка звала "русский мир" даже сидя в подвале. Она арестована, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

арест

Донецкая областная прокуратура арестовала жительницу Мариуполя по подозрению в отрицании, оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также прославлении представителей вооруженных формирований России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу прокуратуры в Фейсбуке.

Женщина была отправлена под стражу с возможностью внести залог 992 тыс. грн.

"По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, скрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов. В дальнейшем, во время эвакуации, на российском блокпосту, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город", - рассказали в прокуратуре.

Также читайте: Мы способны при поддержке Запада довести дело по уничтожению зла до конца, - Залужный

Ей предъявлены обвинения по частям 1, 3 ст. 436-2 УК Украины. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+58
Що характерно, ця гнида виїхала не в расію, а в Україну
показать весь комментарий
03.04.2022 09:36
+52
І цю продажну шльондру потрібно негайно виловити 😡
показать весь комментарий
03.04.2022 09:44
+47
показать весь комментарий
03.04.2022 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Inge 🇱🇻🇪🇺🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
@menywddig
Сегодня в комментариях под латвийскими новостями собрались шакалы латвийские русские. Все топят за Путина и желают, чтобы он и Латвию разбомбил (сами там живут). Я не могу больше! Почему этих тварей не депортируют на их историческую Родину?
показать весь комментарий
03.04.2022 10:56 Ответить
Таким треба паспорти негромодянина як у Прибалтиці давати. Повірте 8 років в'язниці її не виправлять.... хіба 80 років... й то навряд.
показать весь комментарий
03.04.2022 11:20 Ответить
Ось за таку кацапоморду мацкальську мерзоту, яка затаїлася і застрягла в УКРАЇНІ і за УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ.КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!

Ця мразь усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!

А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!

Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!

КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!

ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 11:21 Ответить
выслать эту проблядь в её любимую рашку,раз она их так любит!
показать весь комментарий
03.04.2022 11:40 Ответить
Так треба було викинути ії з бомбосховища під російські бомби,най би бігла зустрічати.
показать весь комментарий
03.04.2022 11:49 Ответить
Треба звільнити Маріуполь від цієї курви...
показать весь комментарий
03.04.2022 11:50 Ответить
Назад в Маріуполь з "інструкціями від СБУ", які зразу знайдуть "асвабадітєлі".
показать весь комментарий
03.04.2022 11:57 Ответить
За ноги и об угол дома, суку!
показать весь комментарий
03.04.2022 12:06 Ответить
І нащо її арештовувати, морочитися. Прив'язати до дерева, нехай кличе.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:01 Ответить
То її ще 8 років українці мають годувати?
показать весь комментарий
03.04.2022 14:37 Ответить
Явно обострение.... У неё наверно и справка как у Кивы есть....
показать весь комментарий
03.04.2022 14:49 Ответить
чого ж в Україну евакуйовувалася? ох і бісять ці колаборанти
показать весь комментарий
06.07.2022 12:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 