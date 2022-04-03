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війна (56827) Маріуполь (2820) прокуратура (3168)

Маріупольчанка кликала "русский мир" навіть з підвалу. Її заарештовано, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

арест

Донецька обласна прокуратура заарештувала мешканку Маріуполя за підозрою в запереченні, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, а також прославлянні представників збройних формувань Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку прокуратури у фейсбуці.

Жінку відправили під варту із можливістю внести заставу 992 тис. грн.

"За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів. У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто", - розповіли в прокуратурі.

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Їй висунули звинувачення за частинами 1, 3 ст. 436-2 КК України). Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+58
Що характерно, ця гнида виїхала не в расію, а в Україну
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03.04.2022 09:36
+52
І цю продажну шльондру потрібно негайно виловити 😡
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03.04.2022 09:44
+47
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03.04.2022 09:34
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Inge 🇱🇻🇪🇺🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
@menywddig
Сегодня в комментариях под латвийскими новостями собрались шакалы латвийские русские. Все топят за Путина и желают, чтобы он и Латвию разбомбил (сами там живут). Я не могу больше! Почему этих тварей не депортируют на их историческую Родину?
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03.04.2022 10:56 Відповісти
Таким треба паспорти негромодянина як у Прибалтиці давати. Повірте 8 років в'язниці її не виправлять.... хіба 80 років... й то навряд.
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03.04.2022 11:20 Відповісти
Ось за таку кацапоморду мацкальську мерзоту, яка затаїлася і застрягла в УКРАЇНІ і за УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ.КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!

Ця мразь усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!

А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!

Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!

КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!

ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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03.04.2022 11:21 Відповісти
выслать эту проблядь в её любимую рашку,раз она их так любит!
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03.04.2022 11:40 Відповісти
Так треба було викинути ії з бомбосховища під російські бомби,най би бігла зустрічати.
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03.04.2022 11:49 Відповісти
Треба звільнити Маріуполь від цієї курви...
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03.04.2022 11:50 Відповісти
Назад в Маріуполь з "інструкціями від СБУ", які зразу знайдуть "асвабадітєлі".
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03.04.2022 11:57 Відповісти
За ноги и об угол дома, суку!
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03.04.2022 12:06 Відповісти
І нащо її арештовувати, морочитися. Прив'язати до дерева, нехай кличе.
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03.04.2022 14:01 Відповісти
То її ще 8 років українці мають годувати?
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03.04.2022 14:37 Відповісти
Явно обострение.... У неё наверно и справка как у Кивы есть....
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03.04.2022 14:49 Відповісти
чого ж в Україну евакуйовувалася? ох і бісять ці колаборанти
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06.07.2022 12:13 Відповісти
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