Маріупольчанка кликала "русский мир" навіть з підвалу. Її заарештовано, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Донецька обласна прокуратура заарештувала мешканку Маріуполя за підозрою в запереченні, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, а також прославлянні представників збройних формувань Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку прокуратури у фейсбуці.
Жінку відправили під варту із можливістю внести заставу 992 тис. грн.
"За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів. У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто", - розповіли в прокуратурі.
Їй висунули звинувачення за частинами 1, 3 ст. 436-2 КК України). Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Будь ласка, зачекайте...
@menywddig
Сегодня в комментариях под латвийскими новостями собрались шакалы латвийские русские. Все топят за Путина и желают, чтобы он и Латвию разбомбил (сами там живут). Я не могу больше! Почему этих тварей не депортируют на их историческую Родину?
Ця мразь усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!