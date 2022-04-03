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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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железная дорога (1377) Нидерланды (1392)

В Нидерландах полностью остановилась железная дорога. Проблему не разглашают

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

нідерланди

В воскресенье утром в Нидерландах остановилось движение всех междугородных поездов и остановка продлится более 6 часов. Масштабную проблему, которую не удается решить, признал нидерландский пассажирский перевозчик NS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел утром. В полдень по Киеву (11:00 по местному времени) NS сообщил о масштабном сбое, но не предоставил деталей. "Сейчас невозможно предоставить текущую информацию о поездках. Мы работаем над восстановлением, но пока не можем сказать, как долго будет продолжаться такая ситуация", - пояснил перевозчик.

По утверждению нидерландского общественного вещателя NOS, из-за сбоя по всей стране остановились все междугородные (intercity) поезда. Продолжили работать только региональные поезда (близкого сообщения) нескольких мелких перевозчиков, но их расписание движения стало непредсказуемым – на станциях не было никакой информации о нем.

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Только через два часа после начала сбоя NS опубликовал официальное уведомление о возможном времени возобновления работы системы. Согласно ему, тотальная остановка intercity-поездов продлится как минимум до 17:00, и на станциях появилась информация о состоянии дел, а также региональные перевозчики возобновили работу по привычному расписанию. Перевозчик решил не запускать дублирующие автобусы, потому что те все равно не спасли бы ситуацию. "1000 человек в поезде, 50 человек в автобусе", объяснил это решение спикер NS.

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Ранее спецслужбы Нидерландов требовали у правительства большего финансирования из-за кибератак Китая и РФ. Известно, что российские хакеры неоднократно останавливали работу инфраструктурных объектов и эти действия были связаны с правительством РФ.

Впрочем, происхождение подобного сбоя пока не уточняется.
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Топ комментарии
+35
Проблема-це кацапстан. Хіба не зрозуміло?
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03.04.2022 16:41
+24
Не розуміють, що мало санкцій. Та дайте же нам зброю, щоб поїзди ходили за розкладом. Ви не зрозуміли, що Москва з усім світом воює?
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03.04.2022 16:51
+14
Кацапи насрали...
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03.04.2022 16:41
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Проблема-це кацапстан. Хіба не зрозуміло?
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03.04.2022 16:41 Ответить
Не розуміють, що мало санкцій. Та дайте же нам зброю, щоб поїзди ходили за розкладом. Ви не зрозуміли, що Москва з усім світом воює?
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03.04.2022 16:51 Ответить
Стопудово касап засунул рыло.
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03.04.2022 16:41 Ответить
Кацапи насрали...
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03.04.2022 16:41 Ответить
кацапам і ханьцям є привід звалити провину на білоруських партизан - блокаторів залізничних перевезень
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03.04.2022 16:41 Ответить
То кацапы в Польше смогли рубануть железку, а теперь тут, ЭТО КИТАЙ 100%, русня криворукая
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03.04.2022 16:41 Ответить
походу кацапи хакнули... або їх китайські хазяї
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03.04.2022 16:44 Ответить
китайцы врядли. а руське может быть.
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03.04.2022 16:50 Ответить
Ки,лайно неймовірне,теж у суцільних скрепах. Час давати японцям зелене світло. Бо порушено баланс!!!
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03.04.2022 16:54 Ответить
не могут вывести дочку путина с выводком.
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03.04.2022 16:45 Ответить
Дочку голландці вишвирнули в 2014 році після боінга. во всех медіа і соціальних мережах почали обрисовувати її перспективи і вона сама драпанула
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03.04.2022 16:57 Ответить
В Нідерландах широко розповсюджений рашиський ІТ напрямок підприємництва. Тому все може бути
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03.04.2022 16:47 Ответить
Вероятно хакерська атака, по обществу офіційних голландських джерел регіональні поезда ходят

"Через технічну несправність NS наразі відчуває серйозні проблеми, і потяги NS не будуть курсувати щонайменше до 20 годин. NS настійно радить вам не подорожувати потягом NS або, якщо ви в дорозі, шукати інші варіанти подорожі через

Ви зараз у дорозі і шукаєте способи дістатися до місця призначення? У додатку 9292 ви можете натиснути «Параметри» у своїй пораді щодо подорожей і змінити там налаштування, наприклад, ввести «via» або вимкнути потяг, щоб побачити, чи зможете ви дістатися до пункту призначення (через можливий об'їзд) іншим типом. транспорту. Зверніть увагу: потяги регіональних перевізників курсують."
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03.04.2022 16:52 Ответить
той випадок коли бачиш заголовок, строчиш комент, а потім уже читаєш статтю
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03.04.2022 17:00 Ответить
Смердить лаптекопитними
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03.04.2022 16:52 Ответить
Парашинці разом із китайозами 100%
За те що в Нідерландських портах тисячі контейнерів торгових та судна заблоковані... Країна-терорист
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03.04.2022 16:52 Ответить
І до ворожки не ходи, кацапи нагадили!
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03.04.2022 17:00 Ответить
Не можу зрозуміти, навіщо управління залізницею, енергетикою закручувати на інтернет. Козлу зрозумілло, що це дуже ненадійно.
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03.04.2022 17:05 Ответить
Щоб не довелося просити милостину гроші в свого уряду, треба не інвестувати у московський улус.
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03.04.2022 17:06 Ответить
слив кацапских данных в цру - это важно. Но транспорт еще важнее. В ответ на расии должно остановиться все, что управляется компьютерами.
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03.04.2022 17:10 Ответить
..Нідерланди, подивіться, хоча б по документах, скільки хАроших узкіх з Мордора ви та Європа загалом, пригріли у себе на грудях - чого дивуватися?..
кацапи пролізуть і по трубах і по дротах, і серти будуть скрізь, куди дістануть - оні ж нОрод-побєдітєль..
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03.04.2022 17:18 Ответить
касперский консервы открыл.
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03.04.2022 17:21 Ответить
Это и не удивительно так как там завилье спящих совковых агентов ФСБ еще с 90-х
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03.04.2022 17:27 Ответить
Это даже не цветочки, а так мелкие пакости. Дальше будет все сильнее давление. Запад никак не хочет принять простую мысль - лаптестан воюет именно с ними и это война цивилизационная, т.е. на уничтожение. Сытые бюргеры думают, что можно делать гешефт с теми, кто мечтает их сначала изнасиловать, потом разграбить, а потом просто стереть с лица земли.
До них никак не дойдёт, что оркостан нужно стереть с лица Земли, что только это спасёт западную цивилизацию.
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03.04.2022 17:28 Ответить
До 8ми вечера стоять всё будет
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03.04.2022 17:40 Ответить
Так им и надо за то, что вечно нам палки в колеса ставили. Теперь и до них ********* добрался
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03.04.2022 17:57 Ответить
Кацапы из-за бессилия срут по всему миру, что тут не понятного?
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03.04.2022 18:16 Ответить
якось пох на то.... пішки ходіть, укурки.
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03.04.2022 18:26 Ответить
Если докажут, что сработала московитская агентура - за шкирки и на солнышко за паребрик всех. Нах.
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03.04.2022 18:41 Ответить
кацапські хакери
Тепер можно виказати велике занепокоєння
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03.04.2022 19:35 Ответить
 
 