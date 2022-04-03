В Нидерландах полностью остановилась железная дорога. Проблему не разглашают

В воскресенье утром в Нидерландах остановилось движение всех междугородных поездов и остановка продлится более 6 часов. Масштабную проблему, которую не удается решить, признал нидерландский пассажирский перевозчик NS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел утром. В полдень по Киеву (11:00 по местному времени) NS сообщил о масштабном сбое, но не предоставил деталей. "Сейчас невозможно предоставить текущую информацию о поездках. Мы работаем над восстановлением, но пока не можем сказать, как долго будет продолжаться такая ситуация", - пояснил перевозчик.

По утверждению нидерландского общественного вещателя NOS, из-за сбоя по всей стране остановились все междугородные (intercity) поезда. Продолжили работать только региональные поезда (близкого сообщения) нескольких мелких перевозчиков, но их расписание движения стало непредсказуемым – на станциях не было никакой информации о нем.

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Только через два часа после начала сбоя NS опубликовал официальное уведомление о возможном времени возобновления работы системы. Согласно ему, тотальная остановка intercity-поездов продлится как минимум до 17:00, и на станциях появилась информация о состоянии дел, а также региональные перевозчики возобновили работу по привычному расписанию. Перевозчик решил не запускать дублирующие автобусы, потому что те все равно не спасли бы ситуацию. "1000 человек в поезде, 50 человек в автобусе", объяснил это решение спикер NS.

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Ранее спецслужбы Нидерландов требовали у правительства большего финансирования из-за кибератак Китая и РФ. Известно, что российские хакеры неоднократно останавливали работу инфраструктурных объектов и эти действия были связаны с правительством РФ.

Впрочем, происхождение подобного сбоя пока не уточняется.