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залізниця (657) Нідерланди (1122)

У Нідерландах повністю зупинилася залізниця. Проблему не розголошують

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

нідерланди

В неділю вранці у Нідерландах зупинився рух усіх міжміських потягів, і зупинка триватиме понад 6 годин. Масштабну проблему, яку не вдається вирішити, офіційно визнав нідерландський пасажирський перевізник NS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Інцидент стався вранці. Опівдні за Києвом (11:00 за місцевим часом) NS повідомив про масштабний збій, але не надав деталей. "Зараз неможливо надати поточну інформацію про поїздки. Ми працюємо над відновленням, але поки не можемо сказати, як довго триватиме така ситуація", - пояснив перевізник.

За твердженням нідерландського суспільного мовника NOS, через збій по всій країні зупинилися усі міжміські (intercity) потяги. Продовжили працювати лише регіональні потяги (близького сполучення) кількох дрібних перевізників, але їхній розклад руху став непередбачуваним – на станціях не мали жодної інформації про нього.

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Лише за дві години після початку збою NS опублікував офіційне повідомлення про можливий час відновлення роботи системи. Згідно з ним, тотальна зупинка intercity-потягів триватиме як мінімум до 17:00, і на станціях з’явилася інформація про стан справ, а також регіональні перевізники відновили роботу за звичним розкладом. Перевізник вирішив не запускати дублюючі автобуси, бо ті б все одно не врятували ситуацію. "1000 людей у потязі, 50 людей у автобусі", пояснив це рішення речник NS.

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Раніше спецслужби Нідерландів вимагали в уряду більше фінансування через кібератаки Китаю і РФ. Відомо, що російські хакери неодноразово зупиняли роботу інфраструктурних об’єктів, і ці дії були пов’язані з урядом РФ. 

Утім походження цього збою наразі не уточнюється
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Топ коментарі
+35
Проблема-це кацапстан. Хіба не зрозуміло?
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03.04.2022 16:41
+24
Не розуміють, що мало санкцій. Та дайте же нам зброю, щоб поїзди ходили за розкладом. Ви не зрозуміли, що Москва з усім світом воює?
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03.04.2022 16:51
+14
Кацапи насрали...
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03.04.2022 16:41
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Проблема-це кацапстан. Хіба не зрозуміло?
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03.04.2022 16:41 Відповісти
Не розуміють, що мало санкцій. Та дайте же нам зброю, щоб поїзди ходили за розкладом. Ви не зрозуміли, що Москва з усім світом воює?
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03.04.2022 16:51 Відповісти
Стопудово касап засунул рыло.
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03.04.2022 16:41 Відповісти
Кацапи насрали...
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03.04.2022 16:41 Відповісти
кацапам і ханьцям є привід звалити провину на білоруських партизан - блокаторів залізничних перевезень
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03.04.2022 16:41 Відповісти
То кацапы в Польше смогли рубануть железку, а теперь тут, ЭТО КИТАЙ 100%, русня криворукая
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03.04.2022 16:41 Відповісти
походу кацапи хакнули... або їх китайські хазяї
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03.04.2022 16:44 Відповісти
китайцы врядли. а руське может быть.
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03.04.2022 16:50 Відповісти
Ки,лайно неймовірне,теж у суцільних скрепах. Час давати японцям зелене світло. Бо порушено баланс!!!
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03.04.2022 16:54 Відповісти
не могут вывести дочку путина с выводком.
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03.04.2022 16:45 Відповісти
Дочку голландці вишвирнули в 2014 році після боінга. во всех медіа і соціальних мережах почали обрисовувати її перспективи і вона сама драпанула
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03.04.2022 16:57 Відповісти
В Нідерландах широко розповсюджений рашиський ІТ напрямок підприємництва. Тому все може бути
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03.04.2022 16:47 Відповісти
Вероятно хакерська атака, по обществу офіційних голландських джерел регіональні поезда ходят

"Через технічну несправність NS наразі відчуває серйозні проблеми, і потяги NS не будуть курсувати щонайменше до 20 годин. NS настійно радить вам не подорожувати потягом NS або, якщо ви в дорозі, шукати інші варіанти подорожі через

Ви зараз у дорозі і шукаєте способи дістатися до місця призначення? У додатку 9292 ви можете натиснути «Параметри» у своїй пораді щодо подорожей і змінити там налаштування, наприклад, ввести «via» або вимкнути потяг, щоб побачити, чи зможете ви дістатися до пункту призначення (через можливий об'їзд) іншим типом. транспорту. Зверніть увагу: потяги регіональних перевізників курсують."
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03.04.2022 16:52 Відповісти
той випадок коли бачиш заголовок, строчиш комент, а потім уже читаєш статтю
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03.04.2022 17:00 Відповісти
Смердить лаптекопитними
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03.04.2022 16:52 Відповісти
Парашинці разом із китайозами 100%
За те що в Нідерландських портах тисячі контейнерів торгових та судна заблоковані... Країна-терорист
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03.04.2022 16:52 Відповісти
І до ворожки не ходи, кацапи нагадили!
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03.04.2022 17:00 Відповісти
Не можу зрозуміти, навіщо управління залізницею, енергетикою закручувати на інтернет. Козлу зрозумілло, що це дуже ненадійно.
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03.04.2022 17:05 Відповісти
Щоб не довелося просити милостину гроші в свого уряду, треба не інвестувати у московський улус.
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03.04.2022 17:06 Відповісти
слив кацапских данных в цру - это важно. Но транспорт еще важнее. В ответ на расии должно остановиться все, что управляется компьютерами.
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03.04.2022 17:10 Відповісти
..Нідерланди, подивіться, хоча б по документах, скільки хАроших узкіх з Мордора ви та Європа загалом, пригріли у себе на грудях - чого дивуватися?..
кацапи пролізуть і по трубах і по дротах, і серти будуть скрізь, куди дістануть - оні ж нОрод-побєдітєль..
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03.04.2022 17:18 Відповісти
касперский консервы открыл.
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03.04.2022 17:21 Відповісти
Это и не удивительно так как там завилье спящих совковых агентов ФСБ еще с 90-х
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03.04.2022 17:27 Відповісти
Это даже не цветочки, а так мелкие пакости. Дальше будет все сильнее давление. Запад никак не хочет принять простую мысль - лаптестан воюет именно с ними и это война цивилизационная, т.е. на уничтожение. Сытые бюргеры думают, что можно делать гешефт с теми, кто мечтает их сначала изнасиловать, потом разграбить, а потом просто стереть с лица земли.
До них никак не дойдёт, что оркостан нужно стереть с лица Земли, что только это спасёт западную цивилизацию.
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03.04.2022 17:28 Відповісти
До 8ми вечера стоять всё будет
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03.04.2022 17:40 Відповісти
Так им и надо за то, что вечно нам палки в колеса ставили. Теперь и до них ********* добрался
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03.04.2022 17:57 Відповісти
Кацапы из-за бессилия срут по всему миру, что тут не понятного?
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03.04.2022 18:16 Відповісти
якось пох на то.... пішки ходіть, укурки.
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03.04.2022 18:26 Відповісти
Если докажут, что сработала московитская агентура - за шкирки и на солнышко за паребрик всех. Нах.
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03.04.2022 18:41 Відповісти
кацапські хакери
Тепер можно виказати велике занепокоєння
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03.04.2022 19:35 Відповісти
 
 