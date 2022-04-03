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Война РФ против Украины далека от завершения, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна

Война России против Украины еще "далека от завершения", несмотря на заявление Москвы, что они отступают из Киева и близлежащих районов.

Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Есть много доказательств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перекинуть их в восточную часть страны, и возобновить там бои", – отметил он.

"Украинцы побеждают в войне вокруг Киева и северной части страны. И это огромная заслуга в их боях и в поддержке, которую оказали им наши союзники по НАТО. Мы посылаем оружие в Украину почти ежедневно", - добавил Клейн.

Читайте: Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"
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Топ комментарии
+25
Особенно спасибо вам за то, что мы отдали ядерное оружие а вы нам дали Будапештский меморандум ,и в трудное для нас время дали и самолеты и пво системы петриот, и небо перекрыли.
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03.04.2022 19:24
+19
таёжный лайфхак - бронирование кабины БМ-21.
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03.04.2022 19:29
+17
Найбільше наша армія була знищена за часів Янковича. Ну і "справжній полковник" Толік Гриценко також постарався...
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03.04.2022 19:30
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Если Мы, начнём с касапами играть в поддавки, то эти ***** так быстро закончатся - вам будет неинтересно..
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03.04.2022 19:24 Ответить
Спасибо за оружие оно нам очень нужно !!! Время значения не имеет мы их всех убьем всех ублюдочных садистов до единого
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03.04.2022 19:27 Ответить
Ээээ. Я конечно извиняюсь Но завалить касапа, стоит очередь на года... пожалуйста, не надо быть самым сруцъкым среди всех...
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03.04.2022 19:42 Ответить
Слава Тебе, пока не большому, но - Герою..
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03.04.2022 19:45 Ответить
Особенно спасибо вам за то, что мы отдали ядерное оружие а вы нам дали Будапештский меморандум ,и в трудное для нас время дали и самолеты и пво системы петриот, и небо перекрыли.
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03.04.2022 19:24 Ответить
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.
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03.04.2022 19:41 Ответить
Так, слiд, мы помним гарантов территориальной целостности Украины.
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03.04.2022 19:59 Ответить
А нашим "керманычам" спасибо скажешь? Ну и избирателям заодно, которые Кравчучку и Чучму к власти привели. Или они не при делах? Или в выборе Клоуна в 19м тоже Штаты виноваты?
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03.04.2022 19:48 Ответить
Чем дольше молчишь, тем дольше кажешься умнее . Запомни и пульзуйся.
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03.04.2022 20:18 Ответить
Я передам ваши пожелания г-ну Зеленскому. Но у него редкая болезнь - пургоносец ротом. Такшта, без гарантий
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03.04.2022 20:24 Ответить
Не можна нам ще півроку воювати, ми аграрії нам садити рослини треба. Треба зараз піддати пороху і до травня витиснути їх з усієї країни
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03.04.2022 19:32 Ответить
Нам не можна затягувати війну, але щодо відтермінування посівної, то підтримую
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03.04.2022 19:36 Ответить
Що значить не можна ?
В нас вибору нема. Тільки воювати до перемоги.
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03.04.2022 19:36 Ответить
Навіть думки не було про поразку, лише перемогою витіснити рашистів у свої *****
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03.04.2022 19:37 Ответить
Поки не скрізь виходить.
Орки не такі безпомічні і серливі як малюють їх підполковники арестовичі, серед них велика частина добре навчених та досвідчених.
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03.04.2022 19:40 Ответить
Від Заходу:
1. Зброю, паливо, газ, і інше - давати побільше і без упину.
2. Санкції тільки посилювати, особливо контролювати шляхи їх обходу.

ВСЕ.

Решта - ми самі.
Новий 2023 рік світ зустріне без мордору - будуть тільки уламки.
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03.04.2022 20:05 Ответить
Найбільше наша армія була знищена за часів Янковича. Ну і "справжній полковник" Толік Гриценко також постарався...
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03.04.2022 19:30 Ответить
А чого ви зразу за нього забули ?
Взагалі то виборці не надто переймались питанням армії. Навіть курсували пропозиції взагалі їх роспустити. Вот в кацапів армія, а в нас так - бутафорія. Дехто з військових і досі ображається за ставлення людей до 2014.
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03.04.2022 19:37 Ответить
От ти ще сюди давай всіх приплети, притрушене. Якби ти вміло читати та аналізувати, то знало б, що всі суди проти Гриценка програні. Тобі подібні холуї тільки на ефірах здатні гівном кидатись, а в суді розповідають, що це не факти, а їх оціночні судження. Зайди в реєстр, почитай. Міністром оборони він був по квоті Ющенка, а не Януковича, на відміну від іншого міністра закордонних справ, за якого ти тут топиш і якого під час свого президенства Янукович призначив особисто.
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03.04.2022 20:07 Ответить
Гриценко програв суд, де вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час свого керівництва МОУ - політолог

19.02.2021 09:36 Читайте по-русски

Як повідомляв Іван Вінник, Гриценко за 9 місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна

Народний депутат VIII скликання Іван Вінник виграв суд в Анатолія Гриценка, який вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони з 2005 до 2007 року. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив політолог, колишній депутат Віктор Уколов.
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03.04.2022 20:21 Ответить
Жери, притрушене, хоч вдавись
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03.04.2022 20:22 Ответить
Ти в реєстр судових рішень зайди, а не кидай мені це замовне гівно, лосяра тупа.
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03.04.2022 20:51 Ответить
Впорото-притрушена гнидо. а скільки то там танків нам зараз потрібно, щоб Маріуполь деблокувати? А? Так що заткнись, а ліпше просто здохни, гнидо.
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03.04.2022 20:26 Ответить
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03.04.2022 19:25 Ответить
венгры выезжают с закарпатья. крысы бегут с корабля. орбан побеждает на выборах.
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03.04.2022 19:27 Ответить
они венгры. на них запрет не распространяется.
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03.04.2022 19:34 Ответить
У этих ********* давно венгерские паспорта. Я многих таких оттуда знаю. Венгры втайне пораздовали.
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03.04.2022 19:47 Ответить
что за бред? И почему вы так акцентируете на венграх? А то что кто то из области выезжает. Так в чем "новость"?
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03.04.2022 19:45 Ответить
Оружие давайте нормальное и побольше, и можете хоть путлера властелином мира называть, только оружие и снаряды присылайте вовремя
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03.04.2022 19:28 Ответить
таёжный лайфхак - бронирование кабины БМ-21.
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03.04.2022 19:29 Ответить
А нам всё равно, а нам всё равно, не боимся МЫ, ни пуцина , не его орды... в самый жуткий час , куй положим Мы на вас и обосрём - всех с ног до головы..
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03.04.2022 19:29 Ответить
Саме так, йде перегруповування орків, але ми чекаємо на чергове нашестя і лють наша росте помножена на жалобі за загиблими мирними українцями
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03.04.2022 19:29 Ответить
Зраду разгоняешь,лахта?
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03.04.2022 19:33 Ответить
Так це факти.
І ви жодного не здатні заперечити.
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03.04.2022 19:38 Ответить
Всі питання доречні, на жаль.
Але гризтися між собою в такий час не варто. Щоб не підігравати ворогу.
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03.04.2022 19:40 Ответить
Так, кацапе.
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03.04.2022 19:40 Ответить
Крім універсального "розганяєш зраду" якісь аргументи, що заперечують вищенаведені факти, викласти можеш?
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03.04.2022 19:43 Ответить
Ми все пам'ятаємо.
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03.04.2022 19:36 Ответить
100%, а відверте хамство не припиняється і досі.
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03.04.2022 19:44 Ответить
Білий Дім?
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03.04.2022 19:30 Ответить
Зважаючи на те, що почалась вона в 2014-му.. Та-да...
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03.04.2022 19:38 Ответить
Скоту байдену хотелось бы что бы война продолжалась как можно дольше, это уже понятно. Европейским "партнёрам" так же.
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03.04.2022 20:12 Ответить
Багато, хто пише про "Особенно спасибо вам за то, что мы отдали ядерное оружие"....

Навіть не рахуючи, скільки коштує утримання цієї зброї для держави - задайте собі таке питання.
А ви впевненні, що ви зможете ним зкористуватись? Як я розумію, у всіх країнах для його використання є ланцюг з декількох виконавців, які всі повинні підтвердити запуск. Навіть, якщо не буде засланих щурів в цьому ланцюгі, хтось може не підтвердити пуск, усвідомлюючи загрозу всьому людству. А якщо, немає впевненнсоті, що ви досить божевільний, щоб застосувати ЯО - то і мантра "якби в нас було ЯО - ніхто б не напав" перестає працювати.
Як по мене, за ті ж гроші (може й менше) краще мати інше озброєння і почуватись на порядок спойкініше.
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03.04.2022 20:19 Ответить
Утримання коштує не так вже й багато Пакистан в рази бідніший від України і має повний цикл виготовлення і постійно оновлює його. Ми що гірші Пакистану? Ну це ж смішно.
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03.04.2022 20:31 Ответить
Ну, то давайте будемо, як Пакістан, КНДР чи рашка - з голою сракою, але з ЯО.
"Утримання коштує не так вже й багато" - не спец, але щось не віриться. Ну й головне, їдея в тому, щоб ЯО було оруддям стримування - потенційний супротивник повинен думати/знати, що володар ЯО достатньо божевільний, щоб його використати.
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03.04.2022 22:55 Ответить
За мільярд доларів,можна з десяток шахт з ракетами обслужити.Я ж не кажу,що в нас мало би бути сотні чи тисячі ракет і боєголовок.Багато не потрібно.Зараз то ми в тратили тисячі житів і сотні мільярдів доларів.Потрібно наперед думати.Наші керманичі,виявилися підстилками і зрадниками.Все продали.Було тільки 250 Міг-29,де вони? Ці літаки добрі в повітряних боях.
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03.04.2022 23:50 Ответить
 
 