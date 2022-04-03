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Война РФ против Украины далека от завершения, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Война России против Украины еще "далека от завершения", несмотря на заявление Москвы, что они отступают из Киева и близлежащих районов.
Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
"Есть много доказательств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перекинуть их в восточную часть страны, и возобновить там бои", – отметил он.
"Украинцы побеждают в войне вокруг Киева и северной части страны. И это огромная заслуга в их боях и в поддержке, которую оказали им наши союзники по НАТО. Мы посылаем оружие в Украину почти ежедневно", - добавил Клейн.
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В нас вибору нема. Тільки воювати до перемоги.
Орки не такі безпомічні і серливі як малюють їх підполковники арестовичі, серед них велика частина добре навчених та досвідчених.
1. Зброю, паливо, газ, і інше - давати побільше і без упину.
2. Санкції тільки посилювати, особливо контролювати шляхи їх обходу.
ВСЕ.
Решта - ми самі.
Новий 2023 рік світ зустріне без мордору - будуть тільки уламки.
Взагалі то виборці не надто переймались питанням армії. Навіть курсували пропозиції взагалі їх роспустити. Вот в кацапів армія, а в нас так - бутафорія. Дехто з військових і досі ображається за ставлення людей до 2014.
19.02.2021 09:36 Читайте по-русски
Як повідомляв Іван Вінник, Гриценко за 9 місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна
Народний депутат VIII скликання Іван Вінник виграв суд в Анатолія Гриценка, який вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони з 2005 до 2007 року. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив політолог, колишній депутат Віктор Уколов.
І ви жодного не здатні заперечити.
Але гризтися між собою в такий час не варто. Щоб не підігравати ворогу.
Навіть не рахуючи, скільки коштує утримання цієї зброї для держави - задайте собі таке питання.
А ви впевненні, що ви зможете ним зкористуватись? Як я розумію, у всіх країнах для його використання є ланцюг з декількох виконавців, які всі повинні підтвердити запуск. Навіть, якщо не буде засланих щурів в цьому ланцюгі, хтось може не підтвердити пуск, усвідомлюючи загрозу всьому людству. А якщо, немає впевненнсоті, що ви досить божевільний, щоб застосувати ЯО - то і мантра "якби в нас було ЯО - ніхто б не напав" перестає працювати.
Як по мене, за ті ж гроші (може й менше) краще мати інше озброєння і почуватись на порядок спойкініше.
"Утримання коштує не так вже й багато" - не спец, але щось не віриться. Ну й головне, їдея в тому, щоб ЯО було оруддям стримування - потенційний супротивник повинен думати/знати, що володар ЯО достатньо божевільний, щоб його використати.