Війна РФ проти України далека від завершення, - Білий дім

Війна Росії проти України ще "далека від завершення", незважаючи на заяву Москви, що вони відступають з Києва та прилеглих районів.

Про це заявив керівник апарату Білого дому Рон Клейн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

"Є багато доказів того, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бій", - зазначив він.

"Українці перемагають у війні навколо Києва та в північній частині країни. І це величезна заслуга в їхніх боях і в підтримці, яку надали їм наші союзники по НАТО. Ми посилаємо зброю в Україну майже щодня", - додав Клейн.

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