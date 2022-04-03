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Війна РФ проти України далека від завершення, - Білий дім
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Війна Росії проти України ще "далека від завершення", незважаючи на заяву Москви, що вони відступають з Києва та прилеглих районів.
Про це заявив керівник апарату Білого дому Рон Клейн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
"Є багато доказів того, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бій", - зазначив він.
"Українці перемагають у війні навколо Києва та в північній частині країни. І це величезна заслуга в їхніх боях і в підтримці, яку надали їм наші союзники по НАТО. Ми посилаємо зброю в Україну майже щодня", - додав Клейн.
Топ коментарі
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В нас вибору нема. Тільки воювати до перемоги.
Орки не такі безпомічні і серливі як малюють їх підполковники арестовичі, серед них велика частина добре навчених та досвідчених.
1. Зброю, паливо, газ, і інше - давати побільше і без упину.
2. Санкції тільки посилювати, особливо контролювати шляхи їх обходу.
ВСЕ.
Решта - ми самі.
Новий 2023 рік світ зустріне без мордору - будуть тільки уламки.
Взагалі то виборці не надто переймались питанням армії. Навіть курсували пропозиції взагалі їх роспустити. Вот в кацапів армія, а в нас так - бутафорія. Дехто з військових і досі ображається за ставлення людей до 2014.
19.02.2021 09:36 Читайте по-русски
Як повідомляв Іван Вінник, Гриценко за 9 місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна
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І ви жодного не здатні заперечити.
Але гризтися між собою в такий час не варто. Щоб не підігравати ворогу.
Навіть не рахуючи, скільки коштує утримання цієї зброї для держави - задайте собі таке питання.
А ви впевненні, що ви зможете ним зкористуватись? Як я розумію, у всіх країнах для його використання є ланцюг з декількох виконавців, які всі повинні підтвердити запуск. Навіть, якщо не буде засланих щурів в цьому ланцюгі, хтось може не підтвердити пуск, усвідомлюючи загрозу всьому людству. А якщо, немає впевненнсоті, що ви досить божевільний, щоб застосувати ЯО - то і мантра "якби в нас було ЯО - ніхто б не напав" перестає працювати.
Як по мене, за ті ж гроші (може й менше) краще мати інше озброєння і почуватись на порядок спойкініше.
"Утримання коштує не так вже й багато" - не спец, але щось не віриться. Ну й головне, їдея в тому, щоб ЯО було оруддям стримування - потенційний супротивник повинен думати/знати, що володар ЯО достатньо божевільний, щоб його використати.