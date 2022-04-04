Работа над восстановлением объектов инфраструктуры началась в Тростянце, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумскую область в субботу, 2 апреля, прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением города Тростянец, освобожденного от нашествия российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с участием главного архитектора области Владимира Быкова, специалистов из Киева и проектных институтов состоялось обсуждение первых шагов по выполнению восстановительных работ.
"Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца. Для нас важно, чтобы то, что разрушено орками, было восстановлено, и люди вернулись к нормальной жизни в громаде", - сказал Живицкий.
Глава области отметил, что уже началась работа над восстановлением объектов инфраструктуры, часть Тростянца обеспечена электроснабжением.
"Круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы. Делаем все необходимое, чтобы люди были с теплом, светом, газом водой", – рассказал Живицкий.
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков после визита в Тростянец заявил, что восстановление полностью разрушенной привокзальной площади в городе возьмет на себя "Укрзалізниця".
Пожалуйста, подождите...
Насколько я понимаю у г. Тростянец есть мэр. Который лучше, чем кто бы-то ни было знает что и как разрушено и что требуется городу. Причем тут "голова Сумської ОВ"? Решил быстренько оседлать "Большое восстановление"? Статистику для начала опубликуй "что и в какой степени разрушено". А потом расскажи где ты деньги собрался брать на восстановление. А потом расскажи почему "восстановление Тростянца" важнее чем финансирование ВСУ и нашей победы.
"Великому крадівництву" і війна - не заважає.
Мабуть ще потрібно відновити дороги які йдуть зі сходу, півдня та півночі (та трошки гешефту покласти до Зе-кишень), адже не зручно буде кацапам при повторних спробах покорення України, ...та й у Трухіна в багажнику мабуть сумка спорожніла, а у Клочко ще є родичі крім матері.
Віват великому ЗЕ!!!
Нехай його влада завжди буде необмеженою, як і його дурість.
Віват всьому 95 кварталу!
Віват всім друзям дитинства, однокласникам, бандитам, гвалтівникам, "корабельним соснам", яких "найвеличніший" привів до влади!
Віват "гвардії Януковича" без досвіду якої так важко узурпувати владу та безкарно грабувати Україну!
Окремо - Віват дЄрмаку, що возив бубочку до Оману на договорняки зі своїми кураторами, та Арахамії, що так впевненно, та послідовно зливає Україну в Стамбулі.
P.S.
Заздалегідь прошу вибачення, але в мене вже з'являються сумніви, що українці та Україна гідні на подальше існування, з огляду на те кого ми обираємо та що пробачаємо своїй владі навіть героїзуючи її, неймовірно швидко забуваючи все те що вона накоїла вчора та намагаємся зрозуміти зраду яку вона чинить сьогодні.