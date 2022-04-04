Робота над відновленням об'єктів інфраструктури розпочалася у Тростянці, - Живицький
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До Сумської області в суботу, 2 квітня, прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відновленням міста Тростянець, звільненого з-під навали російських окупантів.
Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за участю головного архітектора області Володимира Бикова, фахівців із Києва та проектних інститутів відбулося обговорення перших кроків щодо виконання відновлювальних робіт.
"Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця. Для нас важливо, щоб те, що зруйновано орками, було відновлено, й люди повернулися до нормального життя у громаді", – сказав Живицький.
Голова області зазначив, що вже розпочалася робота над відновленням об'єктів інфраструктури, частину Тростянця забезпечено електропостачанням.
"Цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Робимо все необхідне, щоб люди були з теплом, світлом, газом водою", – розповів Живицький.
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков після візиту до Тростянця заявив, що відновлення повністю зруйнованої привокзальної площі в місті візьме на себе "Укрзалізниця".
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Насколько я понимаю у г. Тростянец есть мэр. Который лучше, чем кто бы-то ни было знает что и как разрушено и что требуется городу. Причем тут "голова Сумської ОВ"? Решил быстренько оседлать "Большое восстановление"? Статистику для начала опубликуй "что и в какой степени разрушено". А потом расскажи где ты деньги собрался брать на восстановление. А потом расскажи почему "восстановление Тростянца" важнее чем финансирование ВСУ и нашей победы.
"Великому крадівництву" і війна - не заважає.
Мабуть ще потрібно відновити дороги які йдуть зі сходу, півдня та півночі (та трошки гешефту покласти до Зе-кишень), адже не зручно буде кацапам при повторних спробах покорення України, ...та й у Трухіна в багажнику мабуть сумка спорожніла, а у Клочко ще є родичі крім матері.
Віват великому ЗЕ!!!
Нехай його влада завжди буде необмеженою, як і його дурість.
Віват всьому 95 кварталу!
Віват всім друзям дитинства, однокласникам, бандитам, гвалтівникам, "корабельним соснам", яких "найвеличніший" привів до влади!
Віват "гвардії Януковича" без досвіду якої так важко узурпувати владу та безкарно грабувати Україну!
Окремо - Віват дЄрмаку, що возив бубочку до Оману на договорняки зі своїми кураторами, та Арахамії, що так впевненно, та послідовно зливає Україну в Стамбулі.
P.S.
Заздалегідь прошу вибачення, але в мене вже з'являються сумніви, що українці та Україна гідні на подальше існування, з огляду на те кого ми обираємо та що пробачаємо своїй владі навіть героїзуючи її, неймовірно швидко забуваючи все те що вона накоїла вчора та намагаємся зрозуміти зраду яку вона чинить сьогодні.