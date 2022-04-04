Николаев снова обстреливают кассетными снарядами, - мэр

Оккупанты снова обстреляли Николаев 4 апреля

Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон", - написал он.

Сенкевич пообещал сообщить всю информацию впоследствии. И призвал горожан не публиковать фото и видео обстрелов, чтобы не помогать врагу.

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