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Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Окупанти знову обстріляли Миколаїв 4 квітня.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон", - написав він.

Сєнкевич пообіцяв повідомити всю інформацію згодом. Та закликав містян не публікувати фото та відео обстрілів, щоб не допомагати ворогу.

Читайте: Під час обстрілу Очакова і Миколаєва загинули 8 осіб, 34 зазнали поранень

Автор: Ольга Лузан
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