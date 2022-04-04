Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами, - мер
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Окупанти знову обстріляли Миколаїв 4 квітня.
Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон", - написав він.
Сєнкевич пообіцяв повідомити всю інформацію згодом. Та закликав містян не публікувати фото та відео обстрілів, щоб не допомагати ворогу.
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