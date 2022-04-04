На Волыни силы ПВО сбили воздушную цель
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В Волынской области в Маневицком районе противовоздушная оборона сбила воздушную цель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
Сообщается, что, по предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель, обломки упали на здание одного из населенных пунктов.
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Отмечается, что, к счастью, никто не пострадал. Сейчас работают специалисты.
Ранее сообщалось, что на Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету.
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