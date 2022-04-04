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Волынь (924) ПВО (1505)

На Волыни силы ПВО сбили воздушную цель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

погуляйко

В Волынской области в Маневицком районе противовоздушная оборона сбила воздушную цель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Сообщается, что, по предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель, обломки упали на здание одного из населенных пунктов.

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Отмечается, что, к счастью, никто не пострадал. Сейчас работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету.

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Топ комментарии
+5
Яким чином Ви уявляєте "вирубування" ГЛОНАСС для раші?

Що, вона сама свої супутники має зашатдаунити чи збити?
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04.04.2022 21:17
+4
Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
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04.04.2022 21:14
+2
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
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04.04.2022 21:32
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Правила форума Совет форумчан
Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
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04.04.2022 21:14 Ответить
Яким чином Ви уявляєте "вирубування" ГЛОНАСС для раші?

Що, вона сама свої супутники має зашатдаунити чи збити?
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04.04.2022 21:17 Ответить
Окрім того у більшості ракет окрім всього ще інерціальна система координування - по надточним гіроскопам. Навіть ті ж бойові літаки не бояться відсутності gps- сигналів, маючи 6-ти осьову гіроскопну інерциальну систему вирахування координат. Так шо.... 😒
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04.04.2022 21:21 Ответить
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
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04.04.2022 21:32 Ответить
Ну і системи оці гіроскопні - для останніх розробок ракетних та починабчи від Су-35 вони імпортували з Дикого Заходу, а тепер зась, а своі в них монструозні та вкрай ненадійні 😎
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04.04.2022 22:00 Ответить
надточний гіроскоп і кацапи - це нонсенс, якби не навідники, то хрен би яка ракета влучила
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04.04.2022 21:45 Ответить
Хоч якось..
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04.04.2022 21:25 Ответить
МОЛОДЦІ!!!
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04.04.2022 21:31 Ответить
А чи правда, що у війні в Югославії мікрохвильовками, включеними на повну потужність з відкритими двецятами, направленими на низько летючі літаки, змінювали робботу електроприладів цих літаків (ракет)?
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04.04.2022 21:35 Ответить
З відкритими дверцятами мікрохфильовка не працює!
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04.04.2022 21:39 Ответить
Ні, це не правда. Насправді літаки (ракети) з балконів збивали мікрохвильовками з відкритими дверцятами. Багато таких епізодів навіть було зафільмовано у Бєлграді. На ютубі є відео.
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04.04.2022 21:43 Ответить
Операторам ЗРК - честь і слава, щоб збивати ******* кацапогівнольоти старими совковими комплексами потрібно бути справжнім майстром !
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04.04.2022 21:35 Ответить
кацапоговнолёты прекрасно сбиваются "осой" или десятой стрелой. Про ихние БПЛА вообще молчу.
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04.04.2022 21:46 Ответить
 
 