На Волині сили ППО збили повітряну ціль
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У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль, уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.
Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.
Раніше повідомлялося, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.
Топ коментарі
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Що, вона сама свої супутники має зашатдаунити чи збити?
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
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