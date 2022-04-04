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Волинь (650) ППО (1857)

На Волині сили ППО збили повітряну ціль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

погуляйко

У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль, уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські системи ППО завадили окупантам отримати контроль над повітрям, - розвідка Великої Британії

Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.

Раніше повідомлялося, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.
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Топ коментарі
+5
Яким чином Ви уявляєте "вирубування" ГЛОНАСС для раші?

Що, вона сама свої супутники має зашатдаунити чи збити?
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04.04.2022 21:17
+4
Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
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04.04.2022 21:14
+2
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
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04.04.2022 21:32
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Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
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04.04.2022 21:14 Відповісти
Яким чином Ви уявляєте "вирубування" ГЛОНАСС для раші?

Що, вона сама свої супутники має зашатдаунити чи збити?
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04.04.2022 21:17 Відповісти
Окрім того у більшості ракет окрім всього ще інерціальна система координування - по надточним гіроскопам. Навіть ті ж бойові літаки не бояться відсутності gps- сигналів, маючи 6-ти осьову гіроскопну інерциальну систему вирахування координат. Так шо.... 😒
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04.04.2022 21:21 Відповісти
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
показати весь коментар
04.04.2022 21:32 Відповісти
Ну і системи оці гіроскопні - для останніх розробок ракетних та починабчи від Су-35 вони імпортували з Дикого Заходу, а тепер зась, а своі в них монструозні та вкрай ненадійні 😎
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04.04.2022 22:00 Відповісти
надточний гіроскоп і кацапи - це нонсенс, якби не навідники, то хрен би яка ракета влучила
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04.04.2022 21:45 Відповісти
Хоч якось..
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04.04.2022 21:25 Відповісти
МОЛОДЦІ!!!
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04.04.2022 21:31 Відповісти
А чи правда, що у війні в Югославії мікрохвильовками, включеними на повну потужність з відкритими двецятами, направленими на низько летючі літаки, змінювали робботу електроприладів цих літаків (ракет)?
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04.04.2022 21:35 Відповісти
З відкритими дверцятами мікрохфильовка не працює!
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04.04.2022 21:39 Відповісти
Ні, це не правда. Насправді літаки (ракети) з балконів збивали мікрохвильовками з відкритими дверцятами. Багато таких епізодів навіть було зафільмовано у Бєлграді. На ютубі є відео.
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04.04.2022 21:43 Відповісти
Операторам ЗРК - честь і слава, щоб збивати ******* кацапогівнольоти старими совковими комплексами потрібно бути справжнім майстром !
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04.04.2022 21:35 Відповісти
кацапоговнолёты прекрасно сбиваются "осой" или десятой стрелой. Про ихние БПЛА вообще молчу.
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04.04.2022 21:46 Відповісти
 
 