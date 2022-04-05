РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32386 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
8 125 14
армия РФ (8272) война (11698) Харьков (5739) Терехов (65)

Харьков хорошо вооружен и подготовлен к обороне, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан не паниковать по поводу информации о возможном штурме оккупантов. Город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

Об этом Терехов сообщил в обращении к горожанам, опубликованном в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что вы сейчас чувствуете, я знаю, какую бессонную ночь вы пережили, когда узнали из средств массовой информации, что российские захватчики могут попытаться взять наш город Харьков. На этот счет хочу сказать следующее: Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город", - сказал Терехов.

Он сослался на мнение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который считает, что взять Харьков для врага – задача, которую нельзя решить.

Терехов также отметил, что сначала российские оккупационные войска готовились через три дня взять всю Украину. За это время они отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили многие населенные пункты страны.

Читайте также: Россия готовится оккупировать Харьков, - Минобороны

Мэр считает, что враги пытаются посеять панику и деморализовать жителей города, но харьковчане не дадут им такой возможности. Поскольку жители Харькова всегда славились своим духом и стержнем. Поэтому призвал всех горожан продемонстрировать "наш дух, нашу несгибаемую свободу и выдержку".

Он уверен, что военные и территориальная оборона защитят Харьков.

Читайте также: Около 30% жителей Харькова покинули город из-за войны, - мэр Терехов

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+21
Віримо у наші Збройні Сили України і тих хто зараз тримає зброю, знищуючи руснявих потвор.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:54
+6
Друга хвиля зазвичай слабша, аніж перша. Але битва буде.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:55
+5
пилоты вертолётов оказались сцыкунами. Из-за них теперь пари проигрываю, если до девятамая ситуация не исправится.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віримо у наші Збройні Сили України і тих хто зараз тримає зброю, знищуючи руснявих потвор.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:54 Ответить
Друга хвиля зазвичай слабша, аніж перша. Але битва буде.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:55 Ответить
Мы, харьковчане , меньше опасаемся, что город не устоит. Больше всего опасаемся, что эти ублюдки усилят обстрелы Харькова. А не выехавших нас порядка 600-700 тысяч. Сейчас при слабых обстрелах каждый день разрушения и гибель мирных жителей. Поэтому и опасаемся интенсивных обстрелов, которые обещают.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:08 Ответить
Тримайтеся, рідненькі!! Нехай вам Бог допомагає і оберігає!!! Слава захисникам
УКРАЇНИ!!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 17:17 Ответить
дайтэ вжэ,нарэшти,фельдмаршала люське...
показать весь комментарий
05.04.2022 15:57 Ответить
Бог у поміч.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:57 Ответить
Вже є фото з ешалонами техніки з чехії, як я й боявся то розконцервовані радянські базові т-72 та бмпшки
показать весь комментарий
05.04.2022 16:00 Ответить
пока бригаду соберут это 2 месяца а по другому это просто куча народа
показать весь комментарий
05.04.2022 16:05 Ответить
Какую еще бригаду? Это пойдет сразу существующим на фронт
показать весь комментарий
05.04.2022 16:20 Ответить
Можливо, додаткові підрозділи (роти, батальйони) в уже існуючих бригадах? Хоча все одно, потрібен час на перевірку техніки...
показать весь комментарий
05.04.2022 17:05 Ответить
пилоты вертолётов оказались сцыкунами. Из-за них теперь пари проигрываю, если до девятамая ситуация не исправится.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:04 Ответить
Какое пари?
показать весь комментарий
05.04.2022 16:52 Ответить
та поспорил, шо по состоянию на девятамая сбитых вертушек будет больше, чем литачков. Но литачков просто у кацапов по количеству в три раза больше чем вертолетов. Так что шансов у меня мало.
показать весь комментарий
05.04.2022 17:33 Ответить
Молодець Тєрєхов!
показать весь комментарий
05.04.2022 18:00 Ответить
 
 