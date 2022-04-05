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Харків добре озброєний та підготовлений до оборони, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Мер Харкова Ігор Терехов закликав містян не панікувати з приводу інформації про можливий штурм окупантів: місто добре озброєне та підготовлене до оборони.

Про це Терехов повідомив у зверненні до містян, опублікованому у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що ви зараз відчуваєте, я знаю, яку безсонну ніч ви пережили, коли дізналися із засобів масової інформації, що російські загарбники можуть спробувати взяти наше місто Харків. З цього приводу хочу сказати таке: Харків 24 лютого та Харків 5 квітня – це два різні міста з погляду обороноздатності. Харків – добре озброєне і добре підготовлене до оборони місто", - сказав Терехов.

Він послався на думку радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, який вважає, що взяти Харків для ворога – завдання, яке не можна вирішити.

Терехов також зазначив, що спочатку російські окупаційні війська готувалися за три дні взяти всю Україну. Але за цей час вони відступили від Києва, Житомира, Сум та Чернігова. Наші війська визволили багато населених пунктів країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується окупувати Харків, - Міноборони

Мер вважає, що вороги намагаються посіяти паніку та деморалізувати мешканців міста, але харків'яни не дадуть їм такої можливості. Оскільки мешканці Харкова завжди славилися своїм духом та стрижнем. Тому закликав усіх городян продемонструвати "наш дух, нашу незламну волю та витримку".

Він упевнений, що військові та територіальна оборона захистять Харків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили 15% житлових будинків у Харкові, - Терехов

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Топ коментарі
+21
Віримо у наші Збройні Сили України і тих хто зараз тримає зброю, знищуючи руснявих потвор.
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05.04.2022 15:54
+6
Друга хвиля зазвичай слабша, аніж перша. Але битва буде.
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05.04.2022 15:55
+5
пилоты вертолётов оказались сцыкунами. Из-за них теперь пари проигрываю, если до девятамая ситуация не исправится.
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05.04.2022 16:04
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Віримо у наші Збройні Сили України і тих хто зараз тримає зброю, знищуючи руснявих потвор.
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Друга хвиля зазвичай слабша, аніж перша. Але битва буде.
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05.04.2022 15:55 Відповісти
Мы, харьковчане , меньше опасаемся, что город не устоит. Больше всего опасаемся, что эти ублюдки усилят обстрелы Харькова. А не выехавших нас порядка 600-700 тысяч. Сейчас при слабых обстрелах каждый день разрушения и гибель мирных жителей. Поэтому и опасаемся интенсивных обстрелов, которые обещают.
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05.04.2022 16:08 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі!! Нехай вам Бог допомагає і оберігає!!! Слава захисникам
УКРАЇНИ!!!!
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05.04.2022 17:17 Відповісти
дайтэ вжэ,нарэшти,фельдмаршала люське...
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05.04.2022 15:57 Відповісти
Бог у поміч.
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05.04.2022 15:57 Відповісти
Вже є фото з ешалонами техніки з чехії, як я й боявся то розконцервовані радянські базові т-72 та бмпшки
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05.04.2022 16:00 Відповісти
пока бригаду соберут это 2 месяца а по другому это просто куча народа
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05.04.2022 16:05 Відповісти
Какую еще бригаду? Это пойдет сразу существующим на фронт
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05.04.2022 16:20 Відповісти
Можливо, додаткові підрозділи (роти, батальйони) в уже існуючих бригадах? Хоча все одно, потрібен час на перевірку техніки...
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05.04.2022 17:05 Відповісти
пилоты вертолётов оказались сцыкунами. Из-за них теперь пари проигрываю, если до девятамая ситуация не исправится.
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05.04.2022 16:04 Відповісти
Какое пари?
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05.04.2022 16:52 Відповісти
та поспорил, шо по состоянию на девятамая сбитых вертушек будет больше, чем литачков. Но литачков просто у кацапов по количеству в три раза больше чем вертолетов. Так что шансов у меня мало.
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05.04.2022 17:33 Відповісти
Молодець Тєрєхов!
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05.04.2022 18:00 Відповісти
 
 