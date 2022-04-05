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Польша (7503) США (23262) украинский язык (1165)

В популярном приложении для изучения языков Duolingo количество желающих выучить украинский выросло на 577%

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

прапор

На популярной в мире платформе для изучения языков Duolingo с начала российского вторжения в Украину резко возросло количество желающих выучить украинский язык.

В обращении в поддержку Украины в Duolingo отмечают, что количество желающих овладеть украинским в мире выросло на 577%, информирует Цензор.НЕТ.

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"Больше всего изучающих украинский язык – в США, их количество с начала войны выросло на 554%.

Украинский язык достиг пика в США 28 февраля и с тех пор остается стабильным", – говорится в сообщении.

Наибольший рост количества изучающих украинский людей зафиксировали в Польше – 2677% с начала агрессии РФ.

Также в комментарии изданию FOX в Duolingo ответили, что всплеск популярности украинского языка связан с большим количеством беженцев в Европе.

"А для наших учеников, которые учатся в США, изучение украинского языка – это способ приобщиться к происходящему в месте, которое может казаться таким далеким, и проявить солидарность с Украиной" – сказала научная сотрудница Duolingo Синди Бланко.

Курс по украинскому языку в приложении разработан в партнерстве с волонтерами Корпуса Мира в 2015 году и предназначался для волонтерской помощи Украине.

В Duolingo также отметили, что собираются направить доходы от рекламы, получаемые от людей, изучающих украинский язык, в помощь Украине.

Мы также контактировали с Министерством образования и науки Украины и обсуждаем дополнительные способы поддержки их студентов.

К примеру, тест по английскому языку Duolingo будет бесплатным.

Duolingo также планирует запуск украиноязычного интерфейса", – говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+18
А в Україні все ще багато "какая разніца"
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05.04.2022 20:34
+9
Ще один доказ того, що ***** свого не отримає. Замість придушення української мови - вона популяризується. Так само історія, культура, мистецтво нашої України.
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05.04.2022 20:36
+9
уявляю...Штати..Нью -Йорк..Гарлем...і якийсь афроамериканець питає---вуйку ,маєте шось закурити?
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05.04.2022 20:37
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А в Україні все ще багато "какая разніца"
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05.04.2022 20:34 Ответить
поверь кацапы же очень хитрые они сейчас будут пытаться выучить мову чтобы заграницей их битами не *издили, и будут представляться украинцами. а так же одевать чехлы на росийский паспорт с украинским флагом...
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05.04.2022 20:42 Ответить
Кацапи тупі! Вивчити мову-не обладинку на папорт натягнути
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05.04.2022 20:48 Ответить
Ці срані орки не можуть два слова вивчити по українські. Я сумніваюся що вони навіть можуть правильно прочитати назву "скавародкі" яку крадуть і пересилають своїм свинособакам.
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05.04.2022 21:01 Ответить
Натякаєш, Paul, що поки тебе не відгамселять битою, ти не перейдеш зі свино-собачої на українську?
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05.04.2022 21:23 Ответить
бо на паланицах паляться...
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05.04.2022 20:34 Ответить
Доулінго крута штука. Можна вивчити любу мову. Все просто. Заходьте по ссилці і приєднуйтеся... https://youtu.be/RJSLN1cQXhc ось так все виглядає тут.. Обовязково вчіть мови.
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05.04.2022 20:34 Ответить
Треба побільше хороших оцінок Дуолінго в Плеймаркеті ставити, обов'язково! Бо расіянє почали його хейтити і знижувати рейтинг.
Я англійську пройшла, хороша програмка, супер, рекомендую!
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05.04.2022 20:38 Ответить
З 2016 маю цей додаток. Підтягнув англійську до хорошому рівня. Ще вчив німецьку і польську.
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05.04.2022 20:39 Ответить
будь-яку мову, заходьте по посиланню...
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05.04.2022 21:13 Ответить
Що таке паляниця?
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05.04.2022 20:34 Ответить
Та "паляниця" -- то вже нехай, але кожний другий вживає йо*ане слово "ДА", яке є кацапізмом і в мові його не існує.
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05.04.2022 20:38 Ответить
Це смерть кацапська на ПАЛІ, після того як воно лежало НИЦЬ і всралось зі страху.
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05.04.2022 21:05 Ответить
Ще один доказ того, що ***** свого не отримає. Замість придушення української мови - вона популяризується. Так само історія, культура, мистецтво нашої України.
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05.04.2022 20:36 Ответить
уявляю...Штати..Нью -Йорк..Гарлем...і якийсь афроамериканець питає---вуйку ,маєте шось закурити?
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05.04.2022 20:37 Ответить
Це вже було. Насолоджуйтесь на здоров'я:

Москалі? Я з москалями не балакаю!
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05.04.2022 20:41 Ответить
Треба побільше хороших оцінок Дуолінго в Плеймаркеті ставити, обов'язково! Бо расіянє почали його хейтити і знижувати рейтинг.

Я англійську пройшла, хороша програмка, супер, рекомендую!
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05.04.2022 20:39 Ответить
Сракоголові мокшани яку б не поклали собі ціль чи мету, в кожному випадку отримують абсолютно протилежне. В усьому за що б не взялися 😆😆😆 дегенеративна квазі-держава ерефія ефективно демонструє, що в своєму дивовижному, фанатичному прагненні дістатися дна, вона "упєрєді планєти всєй" і як ми бачимо прірва їх особистого дна немає меж 🤷🏻
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05.04.2022 20:50 Ответить
так то кацапи вчаться вимовляти паляниця
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05.04.2022 21:06 Ответить
я к сожалению говорить на УКРАИНСКОМ не могу но почти всё понимаю.
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05.04.2022 21:17 Ответить
Відмінна новина!
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05.04.2022 21:22 Ответить
хє хє а медведко пиз.ить про знищення українства, вони ще наші пісні не чули. Тим більш українська простіша зе дебільний московський правопис. у нас як говориться так і пишеться, а у них через штучність з'явилися усякі "солнце"
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05.04.2022 21:26 Ответить
От би ще українці вивчили.
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05.04.2022 21:36 Ответить
Як би ж вони ще прибрали зі своїх завдань згадку про рашку.... на кожному кроці блд....
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05.04.2022 22:41 Ответить
 
 