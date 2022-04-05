РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11045 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
4 783 13
Кабмин (13804) Шмыгаль Денис (2332)

Кабмин начинает возобновление освобожденных населенных пунктов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

шмигаль

Кабинет Министров начинает восстановление населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Речь идет о восстановлении как жилых домов, так и критической инфраструктуры.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Весь мир увидел сотни убитых и замученных украинцев, увидел почти полностью разрушенные города, почти полностью разрушенную критическую инфраструктуру. Наша задача – восстановить жизнь на этих территориях, насколько это возможно. Работаем над тем, чтобы во все эти населенные пункты вернулась подача электроэнергии, воды, а люди, лишившиеся дома, получили убежище", - сказал он.

Одно из направлений этой работы – обследование поврежденных зданий.

Читайте: После отмены военного положения определенный период будет действовать чрезвычайное положение, - Шмыгаль

"Нужно сформировать полную картину того, что подлежит восстановлению, а что не подлежит, и сегодня мы утвердим механизм такой оценки", - сказал он.

Также правительство через "Укрзализныцю" будет закупать необходимые строительные материалы для проведения восстановительных работ.

"Будем сразу проводить восстановительные работы там, где это возможно, там, где это нужно, будем помогать городам и селам, пережившим этот ужас", - сказал он.

Читайте: От сотрудничества с Россией отказались ее адвокаты в Международном суде ООН

Кроме того, правительство выделяет средства на восстановление критической инфраструктуры, пострадавшей от действий оккупантов.

""Нафтогаз" поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через "Ощадбанк" компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн. Это также позволит "Нафтогазу" закупать голубое топливо и обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет", - сказал он.

Ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько времени уйдет на восстановление разрушенных мостов в Киевской области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Зачем что-то восстанавливать если нету гарантий что опять будут бомбить? Выбросить деньги? До мирного договора что-то восстанавливать идиотизм.
показать весь комментарий
05.04.2022 21:57
+5
зарано відновлювати... хіба те, що придатне для життя тих, хто там є...
розмінувати і прихистити десь, що має хоч щось з благ цивілізації - затишок, ліжко, світло, газ, воду, їжу, ліки (кому порідні) і... і бомбосховище...
ще трохи перетерпіти, аби тільки не бомбили...
там робота для експертів, криміналістів, вибухотехніків, поліції, енергетикам і... ритуальним службам...
показать весь комментарий
05.04.2022 22:08
+4
Терміново відновити "велике будівництво" , а то прокладки бабло давно не заносили
показать весь комментарий
05.04.2022 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем что-то восстанавливать если нету гарантий что опять будут бомбить? Выбросить деньги? До мирного договора что-то восстанавливать идиотизм.
показать весь комментарий
05.04.2022 21:57 Ответить
А в чем он неправ? Если вдруг нашу группировку на Донбассе сломают, то вопрос тех же Сум и Чернигова снова станет актуальным. Сейчас нет смысла восстанавливать здания.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:08 Ответить
Як сказати. Одна справа деребанити мільярди у "велике" відновлення, а інша справа створити елементарні умови для життя людей. По-перше, не всі евакуювались, по-друге, евакуюваним треба кудись повертатись і десь жити. так що.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:20 Ответить
Ну й ще - морально-психологічний бік справи, а це сьогодні ой як важливо. Ну і найголовніше. Який, нахер, мирний договір? З божевільним психопатом? "Нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить." (с.) Павло Тичина.
Якось так.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:25 Ответить
Здесь согласен, но именно сейчас рано вбухивать деньги на стройку в приграничных областях. У параши сейчас перегруппировка и новый набор на контракт. Там тоже нет проблемы с мясом. Новая фаза нападения параши - вопрос одного месяца. Куда они дойдет - вопрос, но пока они не сломлены и продвигаются вперед. Второй заход по жестокости может быть хуже первого (Если смотреть на Чечню).
https://www.youtube.com/watch?v=Lh3S2qq-wUg
Это полезно для общего развития.
показать весь комментарий
06.04.2022 00:31 Ответить
Фестал а не с'****, би ти звідси.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:06 Ответить
Терміново відновити "велике будівництво" , а то прокладки бабло давно не заносили
показать весь комментарий
05.04.2022 21:59 Ответить
зарано відновлювати... хіба те, що придатне для життя тих, хто там є...
розмінувати і прихистити десь, що має хоч щось з благ цивілізації - затишок, ліжко, світло, газ, воду, їжу, ліки (кому порідні) і... і бомбосховище...
ще трохи перетерпіти, аби тільки не бомбили...
там робота для експертів, криміналістів, вибухотехніків, поліції, енергетикам і... ритуальним службам...
показать весь комментарий
05.04.2022 22:08 Ответить
Я так зрозумів, це не масштабне будівництво, а відновлення критичної інфраструктури та будинків, де це можливо. Тут багато не відмиєш, а робити це справді потрібно, бо люди там все ж таки є. І головне - мета кацапів - зробити українські населені пункти порожніми, як на апокаліптичних картинах. Це не повинно їм вдатися. Тому тут зради нема. А до "великого будівництва" там ще справді далеко. І починаю ти його будуть після війни. Сподіваюся, на гроші чи Заходу, чи кацапів і під західним контролем.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:12 Ответить
Для відновлення зруйнованого напружуйте ЄС і Штати, щоб виділяли на репарації заарештовані кошти мордора. А свої вільні кошти держава має спрямовувати на потреби армії до повної перемоги.
показать весь комментарий
05.04.2022 22:19 Ответить
Кабмін почніть відновлення з бомбосховищ і підвалів! Світло вода їжа ліжка одяг гігієна... Так у міста і села зможуть повернутися місцеві, а далі вже кожен з них почне робити своє.
показать весь комментарий
05.04.2022 23:01 Ответить
 
 