Кабмин начинает возобновление освобожденных населенных пунктов

Кабинет Министров начинает восстановление населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Речь идет о восстановлении как жилых домов, так и критической инфраструктуры.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Весь мир увидел сотни убитых и замученных украинцев, увидел почти полностью разрушенные города, почти полностью разрушенную критическую инфраструктуру. Наша задача – восстановить жизнь на этих территориях, насколько это возможно. Работаем над тем, чтобы во все эти населенные пункты вернулась подача электроэнергии, воды, а люди, лишившиеся дома, получили убежище", - сказал он.

Одно из направлений этой работы – обследование поврежденных зданий.

Читайте: После отмены военного положения определенный период будет действовать чрезвычайное положение, - Шмыгаль

"Нужно сформировать полную картину того, что подлежит восстановлению, а что не подлежит, и сегодня мы утвердим механизм такой оценки", - сказал он.

Также правительство через "Укрзализныцю" будет закупать необходимые строительные материалы для проведения восстановительных работ.

"Будем сразу проводить восстановительные работы там, где это возможно, там, где это нужно, будем помогать городам и селам, пережившим этот ужас", - сказал он.

Читайте: От сотрудничества с Россией отказались ее адвокаты в Международном суде ООН

Кроме того, правительство выделяет средства на восстановление критической инфраструктуры, пострадавшей от действий оккупантов.

""Нафтогаз" поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через "Ощадбанк" компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн. Это также позволит "Нафтогазу" закупать голубое топливо и обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет", - сказал он.

Ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько времени уйдет на восстановление разрушенных мостов в Киевской области.