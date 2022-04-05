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Кабмін починає відновлення звільнених населених пунктів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

шмигаль

Кабінет Міністрів розпочинає відновлення населених пунктів, які були звільнені від російських окупантів. Йдеться про відновлення як житлових будинків, так і критичної інфраструктури.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За останні кілька днів українські війська звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області. Весь світ побачив сотні вбитих і закатованих українців, побачив майже повністю зруйновані міста, побачив майже повністю зруйновану критичну інфраструктуру. Наша задача - відновити життя на цих територіях, наскільки це можливо. Працюємо над тим, аби у всі ці населені пункти повернулася подача електроенергії, води, а люди, які втратили домівки, отримали прихисток", - сказав він.

Один із напрямків цієї роботи - обстеження пошкоджених будівель.

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"Треба сформувати повну картину того, що підлягає відновленню, а що не підлягає відновленню, і сьогодні ми затвердимо механізм такої оцінки", - сказав він.

Також уряд через "Укрзалізницю" буде закуповувати необхідні будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт.

"Будемо одразу проводити відновлювальні роботи там, де це можливо, там, де це потрібно, будемо допомагати містам і селам, які пережили цей жах", - сказав він.

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Крім цього, уряд виділяє кошти на відновлення критичної інфраструктури, постраждалої від дій окупантів.

"Нафтогаз" допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури. Через "Ощадбанк" компанії буде надано кредит на 4,5 млрд грн. Це також дозволить "Нафтогазу" закупати блакитне пальне і забезпечувати його подальший видобуток, платити податки і дивіденди до бюджету", - сказав він.

Раніше у Міністерстві інфраструктури розповіли, скільки часу знадобиться на відбудову зруйнованих мостів у Київській області.
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Топ коментарі
+5
Зачем что-то восстанавливать если нету гарантий что опять будут бомбить? Выбросить деньги? До мирного договора что-то восстанавливать идиотизм.
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05.04.2022 21:57
+5
зарано відновлювати... хіба те, що придатне для життя тих, хто там є...
розмінувати і прихистити десь, що має хоч щось з благ цивілізації - затишок, ліжко, світло, газ, воду, їжу, ліки (кому порідні) і... і бомбосховище...
ще трохи перетерпіти, аби тільки не бомбили...
там робота для експертів, криміналістів, вибухотехніків, поліції, енергетикам і... ритуальним службам...
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05.04.2022 22:08
+4
Терміново відновити "велике будівництво" , а то прокладки бабло давно не заносили
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05.04.2022 21:59
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Зачем что-то восстанавливать если нету гарантий что опять будут бомбить? Выбросить деньги? До мирного договора что-то восстанавливать идиотизм.
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05.04.2022 21:57 Відповісти
А в чем он неправ? Если вдруг нашу группировку на Донбассе сломают, то вопрос тех же Сум и Чернигова снова станет актуальным. Сейчас нет смысла восстанавливать здания.
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05.04.2022 22:08 Відповісти
Як сказати. Одна справа деребанити мільярди у "велике" відновлення, а інша справа створити елементарні умови для життя людей. По-перше, не всі евакуювались, по-друге, евакуюваним треба кудись повертатись і десь жити. так що.
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05.04.2022 22:20 Відповісти
Ну й ще - морально-психологічний бік справи, а це сьогодні ой як важливо. Ну і найголовніше. Який, нахер, мирний договір? З божевільним психопатом? "Нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить." (с.) Павло Тичина.
Якось так.
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05.04.2022 22:25 Відповісти
Здесь согласен, но именно сейчас рано вбухивать деньги на стройку в приграничных областях. У параши сейчас перегруппировка и новый набор на контракт. Там тоже нет проблемы с мясом. Новая фаза нападения параши - вопрос одного месяца. Куда они дойдет - вопрос, но пока они не сломлены и продвигаются вперед. Второй заход по жестокости может быть хуже первого (Если смотреть на Чечню).
https://www.youtube.com/watch?v=Lh3S2qq-wUg
Это полезно для общего развития.
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06.04.2022 00:31 Відповісти
Фестал а не с'****, би ти звідси.
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05.04.2022 22:06 Відповісти
Терміново відновити "велике будівництво" , а то прокладки бабло давно не заносили
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05.04.2022 21:59 Відповісти
зарано відновлювати... хіба те, що придатне для життя тих, хто там є...
розмінувати і прихистити десь, що має хоч щось з благ цивілізації - затишок, ліжко, світло, газ, воду, їжу, ліки (кому порідні) і... і бомбосховище...
ще трохи перетерпіти, аби тільки не бомбили...
там робота для експертів, криміналістів, вибухотехніків, поліції, енергетикам і... ритуальним службам...
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05.04.2022 22:08 Відповісти
Я так зрозумів, це не масштабне будівництво, а відновлення критичної інфраструктури та будинків, де це можливо. Тут багато не відмиєш, а робити це справді потрібно, бо люди там все ж таки є. І головне - мета кацапів - зробити українські населені пункти порожніми, як на апокаліптичних картинах. Це не повинно їм вдатися. Тому тут зради нема. А до "великого будівництва" там ще справді далеко. І починаю ти його будуть після війни. Сподіваюся, на гроші чи Заходу, чи кацапів і під західним контролем.
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05.04.2022 22:12 Відповісти
Для відновлення зруйнованого напружуйте ЄС і Штати, щоб виділяли на репарації заарештовані кошти мордора. А свої вільні кошти держава має спрямовувати на потреби армії до повної перемоги.
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05.04.2022 22:19 Відповісти
Кабмін почніть відновлення з бомбосховищ і підвалів! Світло вода їжа ліжка одяг гігієна... Так у міста і села зможуть повернутися місцеві, а далі вже кожен з них почне робити своє.
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05.04.2022 23:01 Відповісти
 
 