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Новости Война
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Донбасс – ключевая точка, к которой приковано все наше внимание: войска РФ накапливают большое количество техники и живой силы на направлении Славянска, - МВД

донецк,луганск,донбасс

Российские агрессоры накапливают технику и живую силу в направлении Славянска и на юге Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем больших - действительно, самых серьезных - боев сейчас на Донбассе, это ключевая точка, к которой приковано все наше внимание", - отметил он.

Советник главы МВД подчеркнул, что в последние дни интенсивность боев несколько уменьшилась, но это не означает, что ситуация начинает нормализовываться.

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"Мы понимаем, что россияне накапливают большое количество техники и живой силы, во-первых, на направлении Славянска. И были зафиксированы большие колонны из Крыма, идущие в направлении Херсона, то есть по югу Украины", - сказал Денисенко.

Также он подчеркнул, что за Мариуполь ведутся "бои, бои и еще раз бои".

Представитель МВД добавил, что есть планы освободить Херсон от российских захватчиков и выразил надежду, что "далее после слов будут действия".

армия РФ (19101) МВД (9317) Донбасс (26955) Денисенко Вадим (96)


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Топ комментарии
+17
Мирні жителі Донецької та Луганської областей. Якщо у вас є можливість, а може якщо і немає, благаю вас, виїжджайте на час бойових дій. І патріоти і прихильники росії. Рашисти не розбирають хто ви, їхня задача геноцид. Особливо жінки, дівчата та дітки жіночої статі. Обов'язково.
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06.04.2022 10:15
+14
треба всім притомним українцям попереджати владу, щоб і не думали здавати схід і південь всякими дурними перемовинами. Бо без портів, без виходу до моря у нас не буде ніякого розвитку. але війна все одно буде. Вже навчило з 2014 - ніякі домовленості з москалями нічого не варті. раша повинна покинути територію України без всяких договорів. Якщо заберуть своїх холуїв - бу3демо судити заочно. Якщо ж не заберуть - судитимемо за зраду і хай відбувають покарання на відбудовах зруйнованого рашею поряд з полоненими орками.
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06.04.2022 10:23
+13
От тільки прихильники Московії бажано в інший бік - на Схід від України.
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06.04.2022 10:24
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Правила форума Совет форумчан
Мирні жителі Донецької та Луганської областей. Якщо у вас є можливість, а може якщо і немає, благаю вас, виїжджайте на час бойових дій. І патріоти і прихильники росії. Рашисти не розбирають хто ви, їхня задача геноцид. Особливо жінки, дівчата та дітки жіночої статі. Обов'язково.
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06.04.2022 10:15 Ответить
От тільки прихильники Московії бажано в інший бік - на Схід від України.
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06.04.2022 10:24 Ответить
Там 80%чекае рускій мір,іце реально нажаль
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06.04.2022 10:30 Ответить
Посмотри новости за Краматорск и Славянск за прошлый год, посмотрим на толпы на все праздники типа дня освобождения городов от гиркинцев и дней независимости, дней вооруженных сил, сколько там людей , а потом говори такое
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06.04.2022 10:51 Ответить
Там дуже мало людей у порівняннв з населенням,нажаль.
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06.04.2022 12:43 Ответить
Дивно,що дають можливість це робити,пишуть,що за пару тижнів знову почнеться пекло. ЗСУ також потрібно підготуватися але зволікання смерті подібне. Тримайтесь і бережіть Україну
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06.04.2022 10:23 Ответить
Скорей всего❗ Бои на востоке могут быть решающим и если удастся (я вообще не сомневаюсь) разбить там кацапню, то дальше у них не останется ни техники, ни боевых частей. Останется просто зачищать от недобитков и под суд тех кого на месте не порешили.
Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.

😁🤙
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06.04.2022 11:16 Ответить
треба всім притомним українцям попереджати владу, щоб і не думали здавати схід і південь всякими дурними перемовинами. Бо без портів, без виходу до моря у нас не буде ніякого розвитку. але війна все одно буде. Вже навчило з 2014 - ніякі домовленості з москалями нічого не варті. раша повинна покинути територію України без всяких договорів. Якщо заберуть своїх холуїв - бу3демо судити заочно. Якщо ж не заберуть - судитимемо за зраду і хай відбувають покарання на відбудовах зруйнованого рашею поряд з полоненими орками.
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06.04.2022 10:23 Ответить
*Раша повинна покинути цей світ.

Скорегував ваш коментар.
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06.04.2022 10:26 Ответить
Люто плюсую. Це найкращий варіант розвитку подій для усієї планети
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06.04.2022 11:06 Ответить
А я в той час буду сидіти пити каву,і дивитися новини
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06.04.2022 10:32 Ответить
я її взагалі не п'ю. А воювати можна і без зброї, словом і переконанням. Практичних дій з опору агресору із незнайомими не обговорюю. Заперечення по суті є?
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06.04.2022 10:53 Ответить
От тут таких 80% що готові воювати тільки чужими життями
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06.04.2022 11:19 Ответить
Ти сам на фронті? То якого хєра тут других повчаєш,подоляченя? Ніхто,з бійців не сприйме ваші договорняки-навіть не сподівайтесь!
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06.04.2022 12:49 Ответить
сергій кац пропонує здатися. Ворог однозначно.
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07.04.2022 11:37 Ответить
Бойові одиниці МВС Генштабу ЗСУ не підкоряються ? Інфа окремо від Генштабу, окремо від МВС, це як в 14 му році.
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06.04.2022 10:30 Ответить
Це ще що за "всезнайко"? Мало арестовича?
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06.04.2022 10:41 Ответить
по возможности, только не подвергая себя опасности, брать Чипушилу в плен, для суда, для Гааги, ******
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06.04.2022 10:43 Ответить
загнуця браты Славьянск и Краматорск .КРАМАТОРСК ЦЕ УКРАИНА
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06.04.2022 12:24 Ответить
 
 