Донбасс – ключевая точка, к которой приковано все наше внимание: войска РФ накапливают большое количество техники и живой силы на направлении Славянска, - МВД

Российские агрессоры накапливают технику и живую силу в направлении Славянска и на юге Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем больших - действительно, самых серьезных - боев сейчас на Донбассе, это ключевая точка, к которой приковано все наше внимание", - отметил он.

Советник главы МВД подчеркнул, что в последние дни интенсивность боев несколько уменьшилась, но это не означает, что ситуация начинает нормализовываться.

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"Мы понимаем, что россияне накапливают большое количество техники и живой силы, во-первых, на направлении Славянска. И были зафиксированы большие колонны из Крыма, идущие в направлении Херсона, то есть по югу Украины", - сказал Денисенко.

Также он подчеркнул, что за Мариуполь ведутся "бои, бои и еще раз бои".

Представитель МВД добавил, что есть планы освободить Херсон от российских захватчиков и выразил надежду, что "далее после слов будут действия".