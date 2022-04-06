Донбас - ключова точка, до якої прикута вся наша увага: війська РФ накопичують велику кількість техніки і живої сили на напрямку Слов’янська, - МВС
Російські агресори накопичують техніку і живу силу в напрямку Слов’янська та на півдні України.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми очікуємо великих - насправді, найсерйозніших - боїв зараз на Донбасі, це ключова точка, до якої прикута вся наша увага", - зазначив він.
Радник глави МВС підкреслив, що впродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися.
"Ми розуміємо, що росіяни накопичують велику кількість техніки і живої сили, по-перше, на напрямку Слов’янська. І були зафіксовані великі колони з Криму, які йдуть в напрямку Херсонщини, тобто по півдню України", - сказав Денисенко.
Також він наголосив, що за Маріуполь ведуться "бої, бої і ще раз бої".
Представник МВС додав, що є плани визволити Херсон від російських загарбників, і висловив сподівання, що "далі після слів будуть дії".
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Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.
😁🤙
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