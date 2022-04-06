УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7264 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 445 19

Донбас - ключова точка, до якої прикута вся наша увага: війська РФ накопичують велику кількість техніки і живої сили на напрямку Слов’янська, - МВС

донецк,луганск,донбасс

Російські агресори накопичують техніку і живу силу в напрямку Слов’янська та на півдні України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо великих - насправді, найсерйозніших - боїв зараз на Донбасі, це ключова точка, до якої прикута вся наша увага", - зазначив він.

Радник глави МВС підкреслив, що впродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під завалами багатоповерхівок у Бородянці можуть бути жертви. Страшно уявити, що там можна побачити, - Денисенко

"Ми розуміємо, що росіяни накопичують велику кількість техніки і живої сили, по-перше, на напрямку Слов’янська. І були зафіксовані великі колони з Криму, які йдуть в напрямку Херсонщини, тобто по півдню України", - сказав Денисенко.

Також він наголосив, що за Маріуполь ведуться "бої, бої і ще раз бої".

Представник МВС додав, що є плани визволити Херсон від російських загарбників, і висловив сподівання, що "далі після слів будуть дії".

Автор: 

армія рф (17250) МВС (3500) Донбас (22354) Денисенко Вадим (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Мирні жителі Донецької та Луганської областей. Якщо у вас є можливість, а може якщо і немає, благаю вас, виїжджайте на час бойових дій. І патріоти і прихильники росії. Рашисти не розбирають хто ви, їхня задача геноцид. Особливо жінки, дівчата та дітки жіночої статі. Обов'язково.
показати весь коментар
06.04.2022 10:15
+14
треба всім притомним українцям попереджати владу, щоб і не думали здавати схід і південь всякими дурними перемовинами. Бо без портів, без виходу до моря у нас не буде ніякого розвитку. але війна все одно буде. Вже навчило з 2014 - ніякі домовленості з москалями нічого не варті. раша повинна покинути територію України без всяких договорів. Якщо заберуть своїх холуїв - бу3демо судити заочно. Якщо ж не заберуть - судитимемо за зраду і хай відбувають покарання на відбудовах зруйнованого рашею поряд з полоненими орками.
показати весь коментар
06.04.2022 10:23
+13
От тільки прихильники Московії бажано в інший бік - на Схід від України.
показати весь коментар
06.04.2022 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мирні жителі Донецької та Луганської областей. Якщо у вас є можливість, а може якщо і немає, благаю вас, виїжджайте на час бойових дій. І патріоти і прихильники росії. Рашисти не розбирають хто ви, їхня задача геноцид. Особливо жінки, дівчата та дітки жіночої статі. Обов'язково.
показати весь коментар
06.04.2022 10:15 Відповісти
От тільки прихильники Московії бажано в інший бік - на Схід від України.
показати весь коментар
06.04.2022 10:24 Відповісти
Там 80%чекае рускій мір,іце реально нажаль
показати весь коментар
06.04.2022 10:30 Відповісти
Посмотри новости за Краматорск и Славянск за прошлый год, посмотрим на толпы на все праздники типа дня освобождения городов от гиркинцев и дней независимости, дней вооруженных сил, сколько там людей , а потом говори такое
показати весь коментар
06.04.2022 10:51 Відповісти
Там дуже мало людей у порівняннв з населенням,нажаль.
показати весь коментар
06.04.2022 12:43 Відповісти
Дивно,що дають можливість це робити,пишуть,що за пару тижнів знову почнеться пекло. ЗСУ також потрібно підготуватися але зволікання смерті подібне. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
06.04.2022 10:23 Відповісти
Скорей всего❗ Бои на востоке могут быть решающим и если удастся (я вообще не сомневаюсь) разбить там кацапню, то дальше у них не останется ни техники, ни боевых частей. Останется просто зачищать от недобитков и под суд тех кого на месте не порешили.
Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.

😁🤙
показати весь коментар
06.04.2022 11:16 Відповісти
треба всім притомним українцям попереджати владу, щоб і не думали здавати схід і південь всякими дурними перемовинами. Бо без портів, без виходу до моря у нас не буде ніякого розвитку. але війна все одно буде. Вже навчило з 2014 - ніякі домовленості з москалями нічого не варті. раша повинна покинути територію України без всяких договорів. Якщо заберуть своїх холуїв - бу3демо судити заочно. Якщо ж не заберуть - судитимемо за зраду і хай відбувають покарання на відбудовах зруйнованого рашею поряд з полоненими орками.
показати весь коментар
06.04.2022 10:23 Відповісти
*Раша повинна покинути цей світ.

Скорегував ваш коментар.
показати весь коментар
06.04.2022 10:26 Відповісти
Люто плюсую. Це найкращий варіант розвитку подій для усієї планети
показати весь коментар
06.04.2022 11:06 Відповісти
А я в той час буду сидіти пити каву,і дивитися новини
показати весь коментар
06.04.2022 10:32 Відповісти
я її взагалі не п'ю. А воювати можна і без зброї, словом і переконанням. Практичних дій з опору агресору із незнайомими не обговорюю. Заперечення по суті є?
показати весь коментар
06.04.2022 10:53 Відповісти
От тут таких 80% що готові воювати тільки чужими життями
показати весь коментар
06.04.2022 11:19 Відповісти
Ти сам на фронті? То якого хєра тут других повчаєш,подоляченя? Ніхто,з бійців не сприйме ваші договорняки-навіть не сподівайтесь!
показати весь коментар
06.04.2022 12:49 Відповісти
сергій кац пропонує здатися. Ворог однозначно.
показати весь коментар
07.04.2022 11:37 Відповісти
Бойові одиниці МВС Генштабу ЗСУ не підкоряються ? Інфа окремо від Генштабу, окремо від МВС, це як в 14 му році.
показати весь коментар
06.04.2022 10:30 Відповісти
Це ще що за "всезнайко"? Мало арестовича?
показати весь коментар
06.04.2022 10:41 Відповісти
по возможности, только не подвергая себя опасности, брать Чипушилу в плен, для суда, для Гааги, ******
показати весь коментар
06.04.2022 10:43 Відповісти
загнуця браты Славьянск и Краматорск .КРАМАТОРСК ЦЕ УКРАИНА
показати весь коментар
06.04.2022 12:24 Відповісти
 
 