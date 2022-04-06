СБУ получила списки оккупантов и секретные карты с планами захвата Донетчины

Служба безопасности Украины получила секретные карты и списки россиян, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, полученные карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.

Списки личного состава разбитых на Донбассе подразделений свидетельствуют, что Путин отправил на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. Эту "командировку" оформили как стажировку.

Среди "трофеев" СБУ также руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО. Однако и эта "литература" не помогла оккупантам выжить.

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Также среди полученных документов СБУ обнаружила: