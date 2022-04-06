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Новости Агрессия России против Украины Война
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СБУ получила списки оккупантов и секретные карты с планами захвата Донетчины

рф

Служба безопасности Украины получила секретные карты и списки россиян, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, полученные карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.

Списки личного состава разбитых на Донбассе подразделений свидетельствуют, что Путин отправил на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. Эту "командировку" оформили как стажировку.

Среди "трофеев" СБУ также руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО. Однако и эта "литература" не помогла оккупантам выжить.

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Также среди полученных документов СБУ обнаружила:

  • талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;
  • списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;
  • паспорта граждан РФ, военные билеты и т.д.
    "Обнаруженная документация будет приобщена к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений рашистов и лично Путина для международных судов", - заявил Дехтяренко.

Автор: 

армия РФ (19101) СБУ (19867) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+23
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06.04.2022 11:37
+5
Усіх через Український моссад пропустити!
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06.04.2022 11:49
+4
Ракета, где термоядерная боеголовка направленого взрыва с подземной "ракетой-буром" - это не такая уж сегодня фантастика, она может глубоко забуриться даже в горную породу (на сотни метров), а направленная ударная волна разрушит все на полтора-два км (вниз)!
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06.04.2022 12:06
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06.04.2022 11:37 Ответить
Ракета, где термоядерная боеголовка направленого взрыва с подземной "ракетой-буром" - это не такая уж сегодня фантастика, она может глубоко забуриться даже в горную породу (на сотни метров), а направленная ударная волна разрушит все на полтора-два км (вниз)!
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06.04.2022 12:06 Ответить
от питання чи може бути направлений ядерний, термоядерний вибух, мабуть ні, бо інакше б мало б застосування, хоча для бункерного крисюка, достатньо і звичайної, навіть якщо його там запечатає, т довго не проживе.
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08.04.2022 10:23 Ответить
Усіх через Український моссад пропустити!
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06.04.2022 11:49 Ответить
такі секретні, що аж усім розказали.
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06.04.2022 11:51 Ответить
вони зареєстровані 22 лютого і вже давно втратили будь-який сенс.
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06.04.2022 11:53 Ответить
секрктні були поки не втратили
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08.04.2022 10:20 Ответить
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06.04.2022 11:57 Ответить
Це добре, що рашка надсилає курсантів військових вузів рашки. 1. знищується "молода парость" рашки - це завжди добре для України. Бо це час - роки на навчання - та гроші. 2. Ті, хто вижив - до кінця життя будуть ссатись України.
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06.04.2022 12:29 Ответить
або дезу
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06.04.2022 12:44 Ответить
Можливо там і опожопівців мертвечуків з портновим знайдуть…
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06.04.2022 12:45 Ответить
 
 