УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13141 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
24 176 13

СБУ здобула списки окупантів та секретні карти із планами захоплення Донеччини

рф

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки росіян, підрозділи яких було знищено у Донецькій області.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, отримані карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

Списки особового складу розбитих на Донбасі підрозділів свідчать про те, що Путін відправив на війну в Україну курсантів Московського вищого військового командного училища. Це "відрядження" оформили як стажування.

Серед "трофеїв" СБУ також посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти НАТО. Однак й ця "література" не допомогла окупантам вижити.

Також серед здобутих документів СБУ виявила:

  • талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

"Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто Путіна для міжнародних судів", - заявив Дехтяренко.

Читайте також: Ми вражені злочинами росіян в Україні. Росію чекають серйозні наслідки, - Мішель

Автор: 

армія рф (17250) СБУ (12786) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
06.04.2022 11:37
+5
Усіх через Український моссад пропустити!
показати весь коментар
06.04.2022 11:49
+4
Ракета, где термоядерная боеголовка направленого взрыва с подземной "ракетой-буром" - это не такая уж сегодня фантастика, она может глубоко забуриться даже в горную породу (на сотни метров), а направленная ударная волна разрушит все на полтора-два км (вниз)!
показати весь коментар
06.04.2022 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.04.2022 11:37 Відповісти
Ракета, где термоядерная боеголовка направленого взрыва с подземной "ракетой-буром" - это не такая уж сегодня фантастика, она может глубоко забуриться даже в горную породу (на сотни метров), а направленная ударная волна разрушит все на полтора-два км (вниз)!
показати весь коментар
06.04.2022 12:06 Відповісти
от питання чи може бути направлений ядерний, термоядерний вибух, мабуть ні, бо інакше б мало б застосування, хоча для бункерного крисюка, достатньо і звичайної, навіть якщо його там запечатає, т довго не проживе.
показати весь коментар
08.04.2022 10:23 Відповісти
Усіх через Український моссад пропустити!
показати весь коментар
06.04.2022 11:49 Відповісти
такі секретні, що аж усім розказали.
показати весь коментар
06.04.2022 11:51 Відповісти
вони зареєстровані 22 лютого і вже давно втратили будь-який сенс.
показати весь коментар
06.04.2022 11:53 Відповісти
секрктні були поки не втратили
показати весь коментар
08.04.2022 10:20 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 11:57 Відповісти
Це добре, що рашка надсилає курсантів військових вузів рашки. 1. знищується "молода парость" рашки - це завжди добре для України. Бо це час - роки на навчання - та гроші. 2. Ті, хто вижив - до кінця життя будуть ссатись України.
показати весь коментар
06.04.2022 12:29 Відповісти
або дезу
показати весь коментар
06.04.2022 12:44 Відповісти
Можливо там і опожопівців мертвечуків з портновим знайдуть…
показати весь коментар
06.04.2022 12:45 Відповісти
 
 