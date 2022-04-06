СБУ здобула списки окупантів та секретні карти із планами захоплення Донеччини

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки росіян, підрозділи яких було знищено у Донецькій області.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, отримані карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

Списки особового складу розбитих на Донбасі підрозділів свідчать про те, що Путін відправив на війну в Україну курсантів Московського вищого військового командного училища. Це "відрядження" оформили як стажування.

Серед "трофеїв" СБУ також посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти НАТО. Однак й ця "література" не допомогла окупантам вижити.

Також серед здобутих документів СБУ виявила:

талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;

списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;

паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

"Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто Путіна для міжнародних судів", - заявив Дехтяренко.

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