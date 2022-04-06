Единственное препятствие для усиления санкций против РФ – дефицит принципиальности отдельных лидеров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Ирландии, призвал оказывать давление на отдельных политических и бизнес-лидеров государств ЕС, тормозящих ужесточение санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Зеленский сказал, что следует вводить дальнейшие санкции, поскольку война продолжается – останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть.
"Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб" , – сказал президент.
Он выразил уверенность, что лидерство Ирландии может изменить это.
"Я уверен, что всем нам в Европе вместе удастся остановить эту страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Затягивать с этим просто невозможно", - добавил президент.
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Як на рахунок принциповості наших лідерів. ?
З ОДНОГО БОКУ МИ ВИМАГАЄМО ВІД КРАЇН ЗАХОДУ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ, А З ІНШОГО - ВЕДЕМО КАПІТУЛЯЦІЙНІ ПЕРЕМОВИНИ З РАШКОЮ.
ТО КРАЇНИ ЗАХОДУ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І ДУМАЮТЬ, А **** МИ МАЄМО ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ, ЯКЩО АГРОХІМІЯ ВЖЕ ЗДАЄ УКРАЇНУ...
79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.
Людині, Джо Байдену, 79 років, він президент наймогутнішої держави планети - США.
Однак його посольство ще до початку війни втекло з Києва до Львова, а сам він, Байден, будучи з візитом в Європі, побоявся прилетіти в Київ - ховався в Польщі, як і його персонал посольства США на кожну ніч і вихідні ховалося під парасольку НАТО.
Так і ввійде Байден в скрижалі історії - президент США, який віддав Україну на знищення агресору.
Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".
Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі
Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".
путін, знищуючи демократію, використав чеченську війну, а єрмак - російсько-українську.
А в той же час до цих пір транслюється на всю UA через супутник з раші телебачення Планета РТВ, де несуть пургу, що все, що відбулося в Бучі - це постановочне відео і я так розумію, що зеленій владі така наруга над жертвами в Бучі не заважає, і цей контент не блокується.