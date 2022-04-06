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Новости Санкции против России Война
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Единственное препятствие для усиления санкций против РФ – дефицит принципиальности отдельных лидеров, - Зеленский

санкции

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Ирландии, призвал оказывать давление на отдельных политических и бизнес-лидеров государств ЕС, тормозящих ужесточение санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский сказал, что следует вводить дальнейшие санкции, поскольку война продолжается – останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть.

"Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб" , – сказал президент.

Он выразил уверенность, что лидерство Ирландии может изменить это.

"Я уверен, что всем нам в Европе вместе удастся остановить эту страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Затягивать с этим просто невозможно", - добавил президент.

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Зеленский Владимир (20255) россия (95393) санкции (11260) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+18
'Зупинити' чи виграти війну?? Ти за своєю 'принциповістю' краще слідкуй Зеленський!!
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06.04.2022 14:26
+10
І ЩЕ - ДЕФІЦИТ МОЗКУ В ГОЛОВАХ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ КЕРІВНИКІВ.

З ОДНОГО БОКУ МИ ВИМАГАЄМО ВІД КРАЇН ЗАХОДУ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ, А З ІНШОГО - ВЕДЕМО КАПІТУЛЯЦІЙНІ ПЕРЕМОВИНИ З РАШКОЮ.

ТО КРАЇНИ ЗАХОДУ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І ДУМАЮТЬ, А **** МИ МАЄМО ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ, ЯКЩО АГРОХІМІЯ ВЖЕ ЗДАЄ УКРАЇНУ...
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06.04.2022 14:41
+9
А ми всі санкції запровадили ?
Як на рахунок принциповості наших лідерів. ?
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06.04.2022 14:29
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'Зупинити' чи виграти війну?? Ти за своєю 'принциповістю' краще слідкуй Зеленський!!
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06.04.2022 14:26 Ответить
Його не цікавить війна, зе-шоблу цікавлять лише ті мільярди, які пообіцяли на відновлення
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06.04.2022 14:39 Ответить
наверное, не будет - шустер обиделся, гордон тоже ссучился, остальные мелкие гиены пера и шакалы тик-токов тоже затаились, а ради сереж ивановых и лещенков даже затевать не стоит ...
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06.04.2022 15:15 Ответить
Он никому ничего не должен, все - должны ему?
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06.04.2022 14:28 Ответить
А ми всі санкції запровадили ?
Як на рахунок принциповості наших лідерів. ?
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06.04.2022 14:29 Ответить
І ЩЕ - ДЕФІЦИТ МОЗКУ В ГОЛОВАХ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ КЕРІВНИКІВ.

З ОДНОГО БОКУ МИ ВИМАГАЄМО ВІД КРАЇН ЗАХОДУ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ, А З ІНШОГО - ВЕДЕМО КАПІТУЛЯЦІЙНІ ПЕРЕМОВИНИ З РАШКОЮ.

ТО КРАЇНИ ЗАХОДУ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І ДУМАЮТЬ, А **** МИ МАЄМО ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ, ЯКЩО АГРОХІМІЯ ВЖЕ ЗДАЄ УКРАЇНУ...
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06.04.2022 14:41 Ответить
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06.04.2022 14:46 Ответить
Це точно. І де принциповість до проводів медведчука і портнових? Єрмак то взагалі окрема історія.
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06.04.2022 14:47 Ответить
Зє - самий принциповий лідер **********! І всі інші лідери беруть з нього приклад.
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06.04.2022 14:58 Ответить
А вот после войны где мы будем покупать газ и нефть/гсм?
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06.04.2022 14:58 Ответить
Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США.

А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.

Людині, Джо Байдену, 79 років, він президент наймогутнішої держави планети - США.

Однак його посольство ще до початку війни втекло з Києва до Львова, а сам він, Байден, будучи з візитом в Європі, побоявся прилетіти в Київ - ховався в Польщі, як і його персонал посольства США на кожну ніч і вихідні ховалося під парасольку НАТО.

Так і ввійде Байден в скрижалі історії - президент США, який віддав Україну на знищення агресору.

Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".

Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".
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06.04.2022 15:03 Ответить
зеДебіл не міг 2 роки призначити антикорупційного прокурора, хоча Байден просив особисто, 3 роки грабував державу, а всякі верещучки кричали що це не правда. Чому Ви вирішили що після цього він повинен призначити посла і захищати зелену сволоту і тих 73% баранів ціною своїх солдатів і коштом США.
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06.04.2022 16:09 Ответить
та да! байден мав прилетіти в Київ, а вовочка скільки разів по Києву походив? 2чи 3?я не кажу вже про Харків чи , не дай Бог , Миколаїв! там світових запасів памперсів не вистачило б...
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06.04.2022 19:40 Ответить
Головне, що у Ігора Валєрійовича з його "принциповістю" все OK.
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06.04.2022 15:04 Ответить
Какой там нах "дефицит принципиальности отдельных лидеров"? В переводе на общедоступный язык это называется более просто - шкурничество и продажность. Для них принципиальность "вне политики", на первом месте "экономические интересы". Которые, правда, по большей части личные.
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06.04.2022 15:07 Ответить
Пишуть, «автор идеи отключения каналов Эспрессо, Прямий и 5 канал - зам главы ОПы Кирилл Тимошенко, а устную команду отключить каналы дал Андрей Ермак» Цей злочин проти свободи слова влаштували за спиною Зеленського і коли він це прочитає, одразу покарає свого голову?
путін, знищуючи демократію, використав чеченську війну, а єрмак - російсько-українську.
А в той же час до цих пір транслюється на всю UA через супутник з раші телебачення Планета РТВ, де несуть пургу, що все, що відбулося в Бучі - це постановочне відео і я так розумію, що зеленій владі така наруга над жертвами в Бучі не заважає, і цей контент не блокується.
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06.04.2022 15:08 Ответить
Я б назвав це лицемірством. а не принциповістю.
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06.04.2022 15:21 Ответить
Правильно лицемірством зеленої отари.
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06.04.2022 16:11 Ответить
 
 