Единственное препятствие для усиления санкций против РФ – дефицит принципиальности отдельных лидеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Ирландии, призвал оказывать давление на отдельных политических и бизнес-лидеров государств ЕС, тормозящих ужесточение санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский сказал, что следует вводить дальнейшие санкции, поскольку война продолжается – останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть.

"Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб" , – сказал президент.

Он выразил уверенность, что лидерство Ирландии может изменить это.

"Я уверен, что всем нам в Европе вместе удастся остановить эту страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Затягивать с этим просто невозможно", - добавил президент.

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