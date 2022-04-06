Количество переселенцев во Львовской области уже приближается к 600 тысячам, - ОВА
С начала полномасштабного вторжения России Львовская ОВА расселила почти 287 тысяч человек, примерно столько же нашли жилье самостоятельно, в частном секторе.
Об этом сообщил глава Львовщины Максим Козицкий в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Расселили еще более 3 тысяч вынужденно перемещенных лиц. С начала полномасштабного вторжения – почти 287 тысяч человек. Приблизительно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", - отметил Козицкий.
Как внутренне перемещенные лица в ЕИБД (Единой информационной базе данных) зарегистрировались 44 тысяч человек.
"У них будет возможность получить помощь от государства", – написал Козицкий.
Он также сообщил, что из Украины за сутки 5 апреля через западную границу выехали 32 тысячи человек, а вернулись более 20 тысяч граждан.
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тут є якась доля правди....: ще в січні 22-го мені одна ватніца з Маріуполя розповідала що Маріуполь розстрілювали ЗСУ в 2014-2016 роках.....якось так...і ніяк по-іншому...
путіни ЗНОВУ лізуть "захищати" рускоязичних...як і 100-200 років назад...скільки можна ще наступати на одні і ті ж граблі?! Коли Українці захищали Донбас, переселенці звідти відсиджувалися в Українських містах...і навіть не спробували стати Українцями....(я НЕ за всіх...дуже важко ЦЕ сформулювати....)
і не пройшло 7-8 років, а рашисти знову пробують "захистити та очистити".....
НЕВЖЕ посля Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Харкова та Маріуполя... .... УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НЕ зрозуміє що руSSкій мір -ЦЕ АБСОЛЮТНЕ ЗЛО i що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Всё мужское население в военкоматы на регистрацию по месту жительства.