Количество переселенцев во Львовской области уже приближается к 600 тысячам, - ОВА

С начала полномасштабного вторжения России Львовская ОВА расселила почти 287 тысяч человек, примерно столько же нашли жилье самостоятельно, в частном секторе.

Об этом сообщил глава Львовщины Максим Козицкий в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Расселили еще более 3 тысяч вынужденно перемещенных лиц. С начала полномасштабного вторжения – почти 287 тысяч человек. Приблизительно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", - отметил Козицкий.

Смотрите: Новое газовое месторождение открыли на Львовщине, - Козицкий. ВИДЕО

Как внутренне перемещенные лица в ЕИБД (Единой информационной базе данных) зарегистрировались 44 тысяч человек.

"У них будет возможность получить помощь от государства", – написал Козицкий.

Он также сообщил, что из Украины за сутки 5 апреля через западную границу выехали 32 тысячи человек, а вернулись более 20 тысяч граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль