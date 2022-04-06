РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11376 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 314 13

Количество переселенцев во Львовской области уже приближается к 600 тысячам, - ОВА

львів,переселенці

С начала полномасштабного вторжения России Львовская ОВА расселила почти 287 тысяч человек, примерно столько же нашли жилье самостоятельно, в частном секторе.

Об этом сообщил глава Львовщины Максим Козицкий в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Расселили еще более 3 тысяч вынужденно перемещенных лиц. С начала полномасштабного вторжения – почти 287 тысяч человек. Приблизительно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", - отметил Козицкий.

Смотрите: Новое газовое месторождение открыли на Львовщине, - Козицкий. ВИДЕО

Как внутренне перемещенные лица в ЕИБД (Единой информационной базе данных) зарегистрировались 44 тысяч человек.

"У них будет возможность получить помощь от государства", – написал Козицкий.

Он также сообщил, что из Украины за сутки 5 апреля через западную границу выехали 32 тысячи человек, а вернулись более 20 тысяч граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль

переселенцы (530) Козицкий Максим (98) Львовская область (2897)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Де поміч від ворів з України? Де модульні домікі, на кшталт американських? Де літаки від кожного олігараха? Чи одного на двох з депутатів? Та камуфляжного одягу не вистачає з броніками навіть! А вони закончікі клепають про позбавлення громодянства відмовникам! Де вилучення активів крадіїв з бюджету на потреби ЗСУ? В вони воєнні облігаціі продають під гарантіі держави яку ще треба вибороти!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:50
+2
Мої співчуття Львівщині,такої навали кацапської гидоти цей чудовий край мабудь ніколи не бачив.Я б заборонив російськомовним їхати на Західну Україну,нехай би той біомусор жив в тому "русском мірє",який кликали на Україну.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:59
+1
Нічого . Місця вистачить. До нас нехай їдуть. Певно ніхто заходити не буде, бо сенсу немає. Тож більш менш безпечно.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=l6xtbj8S4kw
показать весь комментарий
06.04.2022 14:47 Ответить
Нічого . Місця вистачить. До нас нехай їдуть. Певно ніхто заходити не буде, бо сенсу немає. Тож більш менш безпечно.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:49 Ответить
Де поміч від ворів з України? Де модульні домікі, на кшталт американських? Де літаки від кожного олігараха? Чи одного на двох з депутатів? Та камуфляжного одягу не вистачає з броніками навіть! А вони закончікі клепають про позбавлення громодянства відмовникам! Де вилучення активів крадіїв з бюджету на потреби ЗСУ? В вони воєнні облігаціі продають під гарантіі держави яку ще треба вибороти!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:50 Ответить
Мої співчуття Львівщині,такої навали кацапської гидоти цей чудовий край мабудь ніколи не бачив.Я б заборонив російськомовним їхати на Західну Україну,нехай би той біомусор жив в тому "русском мірє",який кликали на Україну.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:59 Ответить
Тоесть по вашему мнению все русскоговорящие жители Украины автоматически стали "кацапской гидотой"и "биомусором"... Так чем же вы тогда лучше нацистов? Или вы думаете, что любовь к родине определяется только по признаку на каком языке разговаривает человек? Ну тогда мне вас жаль. Кисилев может брать у вас интервью(
показать весь комментарий
06.04.2022 15:30 Ответить
НЕ захищаю попередній пост...але і ваш НЕ підтримую...
тут є якась доля правди....: ще в січні 22-го мені одна ватніца з Маріуполя розповідала що Маріуполь розстрілювали ЗСУ в 2014-2016 роках.....якось так...і ніяк по-іншому...

путіни ЗНОВУ лізуть "захищати" рускоязичних...як і 100-200 років назад...скільки можна ще наступати на одні і ті ж граблі?! Коли Українці захищали Донбас, переселенці звідти відсиджувалися в Українських містах...і навіть не спробували стати Українцями....(я НЕ за всіх...дуже важко ЦЕ сформулювати....)
і не пройшло 7-8 років, а рашисти знову пробують "захистити та очистити".....

НЕВЖЕ посля Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Харкова та Маріуполя... .... УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НЕ зрозуміє що руSSкій мір -ЦЕ АБСОЛЮТНЕ ЗЛО i що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
показать весь комментарий
06.04.2022 16:30 Ответить
Очень много русскоязычных защищают Донбасс и много уже погибших героев. Нельзя же всех под одну гребенку только по признаку языка. Это и есть нацизм. А вата, она есть везде, и даже среди украиноязычных. Вы не представляете какое количество людей было за Украину в 2014. Пересмотрите архивное видео митинга в Донецке за Украину. Если бы тот момент был не упущен, были бы правильные действия, то Донецк не был бы захвачен. Увы, гиркину и компании просто спокойно дали уйти в Донецк, чем он и воспользовался. Теперь же грядет Великая битва за Донбасс. Ее исход решит многое. Мой родной Покровск эвакуируется. Молимся за наших защитников! Здесь все ненавидят рашистов.
показать весь комментарий
06.04.2022 18:05 Ответить
Шось дивна суміш лайна і меду. Автоматично ру.говорящиє це як, від народження чи під примусом?
показать весь комментарий
06.04.2022 17:04 Ответить
Много дерьма таких как он спецовливать народ.Это путинский подсос,Вот из за таких уродов и началось всё на Донбассе деля восток и запад.
показать весь комментарий
06.04.2022 17:11 Ответить
декого вже назад виганяють за кораблем, за сепарські висловлювання про ЗСУ
показать весь комментарий
06.04.2022 16:28 Ответить
ВЕЛИКА ШАНА та ПОДЯКА ВСІМ хто допомагає УКРАЇНЦЯМ!!
показать весь комментарий
06.04.2022 16:32 Ответить
2,5 млн в Польще 600 тыс во Львове и других городах.Таааак ! СТОП !
Всё мужское население в военкоматы на регистрацию по месту жительства.
показать весь комментарий
06.04.2022 17:10 Ответить
В Киеве раза в два больше. Пол Киева выехало но народу уже почти как до войны. Много приезжих.
показать весь комментарий
06.04.2022 18:13 Ответить
 
 