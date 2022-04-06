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Кількість переселенців на Львівщині уже наближається до 600 тисяч, - ОВА

львів,переселенці

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Львівська ОВА розселила майже 287 тисяч людей, приблизно стільки ж знайшли помешкання самостійно, у приватному секторі.

Про це повідомив голова Львівщини Максим Козицький у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розселили ще понад 3 тисячі вимушено переміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення – майже 287 тисяч людей. Приблизно стільки ж знайшли помешкання на Львівщині самостійно, у приватному секторі", - зазначив Козицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпаття прийняло вже понад 220 тисяч вимушених переселенців, - голова ОВА Микита

Як внутрішньо переміщені особи у ЄІБД (Єдиній інформаційній базі даних) зареєструвались 44 тисячі людей.

"У них буде можливість отримати допомогу від держави", - написав Козицький.

Він також повідомив, що з України за добу 5 квітня через західний кордон виїхали 32 тисячі осіб, а повернулись понад 20 тисяч громадян.

Також читайте: Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль

переселенці (976) Козицький Максим (126) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+2
Де поміч від ворів з України? Де модульні домікі, на кшталт американських? Де літаки від кожного олігараха? Чи одного на двох з депутатів? Та камуфляжного одягу не вистачає з броніками навіть! А вони закончікі клепають про позбавлення громодянства відмовникам! Де вилучення активів крадіїв з бюджету на потреби ЗСУ? В вони воєнні облігаціі продають під гарантіі держави яку ще треба вибороти!
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06.04.2022 14:50
+2
Мої співчуття Львівщині,такої навали кацапської гидоти цей чудовий край мабудь ніколи не бачив.Я б заборонив російськомовним їхати на Західну Україну,нехай би той біомусор жив в тому "русском мірє",який кликали на Україну.
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06.04.2022 14:59
+1
Нічого . Місця вистачить. До нас нехай їдуть. Певно ніхто заходити не буде, бо сенсу немає. Тож більш менш безпечно.
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06.04.2022 14:49
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06.04.2022 14:47 Відповісти
Нічого . Місця вистачить. До нас нехай їдуть. Певно ніхто заходити не буде, бо сенсу немає. Тож більш менш безпечно.
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06.04.2022 14:49 Відповісти
Де поміч від ворів з України? Де модульні домікі, на кшталт американських? Де літаки від кожного олігараха? Чи одного на двох з депутатів? Та камуфляжного одягу не вистачає з броніками навіть! А вони закончікі клепають про позбавлення громодянства відмовникам! Де вилучення активів крадіїв з бюджету на потреби ЗСУ? В вони воєнні облігаціі продають під гарантіі держави яку ще треба вибороти!
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06.04.2022 14:50 Відповісти
Мої співчуття Львівщині,такої навали кацапської гидоти цей чудовий край мабудь ніколи не бачив.Я б заборонив російськомовним їхати на Західну Україну,нехай би той біомусор жив в тому "русском мірє",який кликали на Україну.
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06.04.2022 14:59 Відповісти
Тоесть по вашему мнению все русскоговорящие жители Украины автоматически стали "кацапской гидотой"и "биомусором"... Так чем же вы тогда лучше нацистов? Или вы думаете, что любовь к родине определяется только по признаку на каком языке разговаривает человек? Ну тогда мне вас жаль. Кисилев может брать у вас интервью(
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06.04.2022 15:30 Відповісти
НЕ захищаю попередній пост...але і ваш НЕ підтримую...
тут є якась доля правди....: ще в січні 22-го мені одна ватніца з Маріуполя розповідала що Маріуполь розстрілювали ЗСУ в 2014-2016 роках.....якось так...і ніяк по-іншому...

путіни ЗНОВУ лізуть "захищати" рускоязичних...як і 100-200 років назад...скільки можна ще наступати на одні і ті ж граблі?! Коли Українці захищали Донбас, переселенці звідти відсиджувалися в Українських містах...і навіть не спробували стати Українцями....(я НЕ за всіх...дуже важко ЦЕ сформулювати....)
і не пройшло 7-8 років, а рашисти знову пробують "захистити та очистити".....

НЕВЖЕ посля Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Харкова та Маріуполя... .... УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НЕ зрозуміє що руSSкій мір -ЦЕ АБСОЛЮТНЕ ЗЛО i що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 16:30 Відповісти
Очень много русскоязычных защищают Донбасс и много уже погибших героев. Нельзя же всех под одну гребенку только по признаку языка. Это и есть нацизм. А вата, она есть везде, и даже среди украиноязычных. Вы не представляете какое количество людей было за Украину в 2014. Пересмотрите архивное видео митинга в Донецке за Украину. Если бы тот момент был не упущен, были бы правильные действия, то Донецк не был бы захвачен. Увы, гиркину и компании просто спокойно дали уйти в Донецк, чем он и воспользовался. Теперь же грядет Великая битва за Донбасс. Ее исход решит многое. Мой родной Покровск эвакуируется. Молимся за наших защитников! Здесь все ненавидят рашистов.
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06.04.2022 18:05 Відповісти
Шось дивна суміш лайна і меду. Автоматично ру.говорящиє це як, від народження чи під примусом?
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06.04.2022 17:04 Відповісти
Много дерьма таких как он спецовливать народ.Это путинский подсос,Вот из за таких уродов и началось всё на Донбассе деля восток и запад.
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06.04.2022 17:11 Відповісти
декого вже назад виганяють за кораблем, за сепарські висловлювання про ЗСУ
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06.04.2022 16:28 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА та ПОДЯКА ВСІМ хто допомагає УКРАЇНЦЯМ!!
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06.04.2022 16:32 Відповісти
2,5 млн в Польще 600 тыс во Львове и других городах.Таааак ! СТОП !
Всё мужское население в военкоматы на регистрацию по месту жительства.
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06.04.2022 17:10 Відповісти
В Киеве раза в два больше. Пол Киева выехало но народу уже почти как до войны. Много приезжих.
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06.04.2022 18:13 Відповісти
 
 