Кількість переселенців на Львівщині уже наближається до 600 тисяч, - ОВА
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Львівська ОВА розселила майже 287 тисяч людей, приблизно стільки ж знайшли помешкання самостійно, у приватному секторі.
Про це повідомив голова Львівщини Максим Козицький у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Розселили ще понад 3 тисячі вимушено переміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення – майже 287 тисяч людей. Приблизно стільки ж знайшли помешкання на Львівщині самостійно, у приватному секторі", - зазначив Козицький.
Як внутрішньо переміщені особи у ЄІБД (Єдиній інформаційній базі даних) зареєструвались 44 тисячі людей.
"У них буде можливість отримати допомогу від держави", - написав Козицький.
Він також повідомив, що з України за добу 5 квітня через західний кордон виїхали 32 тисячі осіб, а повернулись понад 20 тисяч громадян.
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тут є якась доля правди....: ще в січні 22-го мені одна ватніца з Маріуполя розповідала що Маріуполь розстрілювали ЗСУ в 2014-2016 роках.....якось так...і ніяк по-іншому...
путіни ЗНОВУ лізуть "захищати" рускоязичних...як і 100-200 років назад...скільки можна ще наступати на одні і ті ж граблі?! Коли Українці захищали Донбас, переселенці звідти відсиджувалися в Українських містах...і навіть не спробували стати Українцями....(я НЕ за всіх...дуже важко ЦЕ сформулювати....)
і не пройшло 7-8 років, а рашисти знову пробують "захистити та очистити".....
НЕВЖЕ посля Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Харкова та Маріуполя... .... УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НЕ зрозуміє що руSSкій мір -ЦЕ АБСОЛЮТНЕ ЗЛО i що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Всё мужское население в военкоматы на регистрацию по месту жительства.