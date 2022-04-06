Кількість переселенців на Львівщині уже наближається до 600 тисяч, - ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Львівська ОВА розселила майже 287 тисяч людей, приблизно стільки ж знайшли помешкання самостійно, у приватному секторі.

Про це повідомив голова Львівщини Максим Козицький у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розселили ще понад 3 тисячі вимушено переміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення – майже 287 тисяч людей. Приблизно стільки ж знайшли помешкання на Львівщині самостійно, у приватному секторі", - зазначив Козицький.

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Як внутрішньо переміщені особи у ЄІБД (Єдиній інформаційній базі даних) зареєструвались 44 тисячі людей.

"У них буде можливість отримати допомогу від держави", - написав Козицький.

Він також повідомив, що з України за добу 5 квітня через західний кордон виїхали 32 тисячі осіб, а повернулись понад 20 тисяч громадян.

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